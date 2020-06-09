Коронавирус: с конца марта в Британии умерло на 64 тыс. человек больше обычного

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок также перенес Covid-19

С 20 марта смертность в Британии превысила обычный уровень почти на 64 тыс. человек, или примерно на одну пятую, сообщило во вторник Национальное бюро статистики.

Обычный уровень в данном случае - среднее число умерших в этом же сезоне за последние пять лет.

Эпидемиологи считают превышение смертности над обычным уровнем самым верным способом определить реальное количество жертв болезни.

Этот метод одинаково применим ко всем странам, тогда как национальные методики подсчета умерших от Соvid-19 разнятся: в одних странах в их число включают всех, у кого на момент летального исхода был обнаружен коронавирус, в других - только тех, у кого он явился непосредственной и главной причиной смерти.

С другой стороны, число умерших во время эпидемии сверх обычного уровня включает и тех, кто скончался от других болезней, своевременно не получив нужной помощи из-за перегруженности медучреждений или страха выйти из дома.

По данным, опубликованным британским правительством накануне, людские потери от Covid-19 в Британии составили 40680 человек. Эта цифра обновляется ежедневно и включает в себя всех умерших, у кого был обнаружен коронавирус. Это второй показатель в мире после США.

По уровню смертности от коронавируса в пересчете на население, по официальной статистике, Соединенному Королевству принадлежит печальное первенство - 610 человек на миллион жителей.

В мае московский департамент здравоохранения сообщил, что за апрель превышение смертности над средним уровнем по городу составило 1753, тогда как официально скончались от коронавируса 19636 человек.

Польза от карантина

В 11 странах Западной Европы карантинные меры спасли больше трех миллионов человек, говорится в результатах исследования эпидемиологов Имперского колледжа Лондона, опубликованных во вторник в журнале Nature.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Социальное дистанцирование, считают эксперты, позволяет сохранить жизни

Анализ охватывал Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Испанию, Италию, Норвегию, Соединенное Королевство, Францию, Швейцарию и Швецию за период с начала эпидемии до 4 мая.

По расчетам экспертов, без карантина за этот период в 11 европейских странах от Соvid-19 скончалось бы 3,2 млн человек, в то время как фактически умерло около 130 тыс.

Таким образом, карантин спас свыше трех миллионов жизней, в том числе 690 тыс. во Франции, 630 тыс. в Италии, 470 тыс. в Британии.

По данным того же исследования, без карантина эпидемия к настоящему времени закончилась бы, поскольку большая часть населения (в Британии около 70%) уже переболели бы. Но цена оказалась бы колоссальной.

"Локдаун предотвратил миллионы смертей. Гибель стольких людей стала бы величайшей трагедией", - говорит участник исследования доктор Сет Флаксман.

Использованная математическая модель, с одной стороны, подразумевала, что без указания властей люди никак не меняли бы свое поведение, с другой стороны, не учитывала возможный коллапс системы здравоохранения.

Несколько ранее также в Nature было опубликованы данные анализа, проведенного экспертами из Калифорнийского университета в Беркли на материале США, Китая, Южной Кореи, Франции и Ирана. Согласно расчетам, в этих странах заразилось не 2,45 млн, а 530 млн человек.

До введения карантина число заболевших удваивалось каждые два дня.

Один из исследователей, доктор Соломон Сиань, назвал нынешний карантин величайшей по своим масштабам всемирной операцией по спасению жизней.

Фактически заразилось около 4% населения исследованных стран.

Поскольку коллективный иммунитет не выработан, забывать о мерах безопасности рано, предостерегают аналитики.

"Утверждения, будто все позади, должны быть решительно отвергнуты", - говорит доктор Флаксман.

"Весьма велик риск того, что рост мобильности населения вызовет новую волну пандемии через месяц-другой", - указывает его коллега Самир Бхатт.