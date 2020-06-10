Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин. У него был коронавирус

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Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в Москве в возрасте 78 лет. В мае у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

О смерти писателя РИА Новости, ТАСС и Интерфаксу сообщил его друг, юморист и заслуженный артист России Николай Лукинский.

"Мой администратор созвонился с внучкой Анатолия Алексеевича, и она сообщила, что он вчера умер в больнице, где лежал более месяца с коронавирусом",- сказал Лукинский Интерфаксу.

По его словам, писатель, как казалось, шел на поправку, дней пять назад ходил на процедуры, чувствовал себя лучше.

Артистка Клара Новикова сказала Интерфаксу, что Трушкин собирался в ближайшее время выписаться из больницы в Коммунарке.

Анатолий Трушкин - известный советский и российский писатель-сатирик, редактор и сценарист, участник юмористических программ на ТВ. Он родился в 1941 году в Челябинске, с 1951 года жил в Москве, в 1971 году окончил Литературный институт. Его произведения читали Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и Новикова.

10 мая сам Трушкин подтверждал РИА Новости, что оказался в одной из московских больниц c коронавирусом, но в его самочувствии есть улучшение. "Я в больнице, вроде вирус подтвердился. Чувствую себя уже получше", - говорил он.

"Комсомольской правде" 78-летний писатель рассказывал, что не понимает, где мог заразиться Covid-19. Он говорил также, что соблюдал режим самоизоляции, "выходил разве что в ближайший магазин за продуктами".

"Доктора сказали, надо перетерпеть - через несколько дней должно наступить улучшение. У меня ведь только два дня прошло с начала болезни. Температура пока держится на отметке 38 - боремся с ней", - жаловался он.

29 мая друг Трушкина художник Никас Сафронов говорил изданию "Собеседник", в состоянии сатирика наметилась положительная динамика.

"Коронавирус стал отступать. Мы долго ждали этого момента. Потому как объем поражения легких у Толи был очень серьезный - семьдесят процентов. Буквально вчера мы разговаривали с его женой: она тоже очень рада", - рассказывал он.