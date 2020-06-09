"Эти чувства игнорировать нельзя". В Лондоне снесут памятники работорговцам

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Статую Эдварду Колстону в Бристоле протестующие утопили в реке

Памятники и названия улиц в Лондоне в честь людей, имевших отношение к работорговле, должны быть снесены или заменены, заявил мэр британской столицы Садик Хан.

Он создаст комиссию, которая оценит, насколько лондонские достопримечательности отражают многонациональное население и историю города.

Это заявление прозвучало после протестов в Бристоле, в ходе которых был снесен памятник работорговцу Эдварду Колстону.

О каких памятниках говорит мэр?

Будут пересмотрены все достопримечательности столицы, включая мемориальные таблички, памятники, названия улиц и произведения уличного искусства - на предмет того, насколько они заслуживают народной памяти.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Памятник Генри Дандасу, 1-му виконту Мелвиллу, стоит в Эдинбурге. Виконт всячески сопротивлялся запрету на работорговлю и, будучи министром, затянул этот процесс

Садик Хан отметил, что Лондон - один из самых многонациональных городов мира, но памятники, мемориальные таблички на домах и названия улиц в основном отражают Англию времен королевы Виктории.

"Нелицеприятная правда состоит в том, что наш народ и наш город большой частью своего богатства обязаны работорговле, и это отражено в общественном пространстве, - сказал он. - Но вклад, который внесли в жизнь нашей столицы другие сообщества, был вполне сознательно проигнорирован".

В Лондоне в минувшую субботу часть протестовавших осквернила памятник Уинстону Черчиллю на площади у здания парламента, нанеся на него граффити. Черчилля неоднократно обвиняли в расистских взглядах активисты и историки. Однако большинство британцев почитают бывшего премьер-министра за его вклад в борьбу с фашизмом в годы Второй мировой войны.

Мэр Лондона отметил, что памятник Черчиллю не будет включен в оценку, которую проведет образованная им комиссия. Он сказал, что школьники должны узнавать об известных исторических личностях "со всеми их недостатками, которых никто не лишен, включая Черчилля, Ганди и Малкольма Икса".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Памятник Уинстону Черчиллю у здания парламента охраняет полиция

В Лондоне есть несколько памятников деятелям прошлого, непосредственно связанным с работорговлей.

Среди них - сэр Томас Гай, который разбогател, владея частью компании South Sea Company, продававшей рабов испанским колониям; сэр Джон Касс, способствовавший развитию работорговли, через своих агентов закупавших рабов в Африке и странах Карибского бассейна.

У музея, посвященного прошлому района Доклэндс, стоит монумент Роберту Миллигану - торговцу, рабовладельцу и основателю West India Docks, где в XIX веке торговали всем, включая и людей. Уже подана петиция с требованием убрать памятник ему и прочим деятелям, связанным с работорговлей.

"Давайте работать мирно"

Гибель афро-американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые протесты в нескольких городах Британии. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон обратился к чернокожему населению страны со страниц газеты Voice ("Голос"), представляющей афро-карибскую общину.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption 7 июня на улицы Лондона вышли тысячи демонстрантов

Премьер отметил, что правительство не намерено игнорировать гнев и чувство несправедливости, вызванное убийством Джорджа Флойда. Однако он подчеркнул, что благой цели может повредить меньшинство, которое нападает на полицейских и покушается на чужую собственность.

"Те, кто покушается на общественную собственность или на полицию, кто ранит полицейских, пытающихся обеспечить нам всем безопасность, эти люди столкнутся со всей силой закона", - предупреждает премьер-министр.

Британия, по его словам, в последние десятилетия семимильными шагами продвигалась в борьбе с расизмом, но еще многое предстоит сделать.

Его обращение опубликовано в онлайн-версии газеты британской афро-карибской общины Voice.

"Мы, те кто руководит и управляет, просто не можем игнорировать эти чувства, потому что во многих случаях, боюсь, они основаны на суровой реальности", - пишет Борис Джонсон.

Media playback is unsupported on your device Протестующие против произвола полиции снесли памятник в Бристоле

Премьер-министр поблагодарил тех, кто, выйдя на улицы в знак протеста, соблюдал социальную дистанцию, но отметил, что массовые выступления ставят под угрозу борьбу с эпидемией коронавируса.

По поводу сноса памятников Джонсон отметил: "У нас демократия в стране. Если вы хотите изменить городской пейзаж, можете выдвинуть свою кандидатуру на выборах или проголосовать за того, кто это сделает".

"Так что давайте работать мирно, законным образом, чтобы победить расизм и дискриминацию, где бы мы с этим ни столкнулись, и давайте работать сообща, включая все общины и землячества, по мере того, как мы возвращаем к жизни Британию".

Как это поняли читатели

В комментариях к статье читатели высказывают недоумение по поводу несоответствия между заявлениями и поступками премьера, имея в виду недавний случай с его советником Домиником Каммингсом, который, будучи больным Covid-19, нарушил карантин.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption На странице художника Бэнкси появились рисунок и предложение: вернуть статую Колстона на пьедестал и добавить в композицию трех демонстрантов, эту статую с пьедестала свергающих. Будут довольны и те, кто хочет видеть статую на месте, и те, кто не хочет, иронично замечат автор

Ms Brown пишет, обращаясь напрямую к премьеру и цитируя его же фразу из статьи о том, что он не поддержит нарушающих закон. "Правда? Полагаю, что вы сказали это же самое Доминику Каммингсу, когда тот нарушил закон. Если вас беспокоит соблюдение законов, вы должны начать с него, однако же нет, когда он нарушил правила, вы сказали, что он поступил честно и достойно. У вас один закон для своих, а потом вы рассказываете нам о законе, которых для всех остальных действует".

Читательница задается вопросом, разместил ли Джонсон подобное обращение в других газетах - Guardian, Telegraph, Times и FT . "Или же вы заранее полагаете, что все нарушители закона чернокожие?" - вопрошает она.

Читатель с инициалами CB отмечает следующее: "Цель этого заявления не в том, чтобы выразить солидарность. Не в том, чтобы признать, что расизм - неотъемлемая часть британского общества. Не в том, чтобы предложить какой-либо ощутимую поддержку. А в том, чтобы связать протестующих с насилием и нарушением правопорядка. Это вероломная попытка лишить легитимности все движение и в то же время беззастенчиво ввернуть саморекламу".