Жилье погибшей от "Новичка" британки пойдет под снос. Там никто не хочет жить
Квартира в графстве Уилтшир, в которой жила отравившаяся "новичком" Дон Стерджес, будет снесена. В письме, разосланном жителям жилищной службой, говорится, что снесут квартиру Стерджес и еще одну квартиру под ней. Там добавляется, что на месте этих квартир могут сделать парковку или зеленые насаждения.
После смерти 44-летней Стержесс квартиру обезвредили. Но так как там никто не хочет жить, жилищное объединение, которое владеет ей, решило снести ее. Семьи Стерджес и другого пострадавшего от "новичка" Чарли Роули поддержали это решение и сказали, что им нравится идея превращения ее в зеленую зону.
"Обидно, что оно [место жительства Дон Стерджес] теряется, но я могу понять то, что люди не хотят там жить", - сказал ее отец Стэн Стерджес.
"Я думаю, что это к лучшему. Вокруг нее [квартиры] всегда будет социальное отторжение", - сказал Роули.
Стерджес умерла в больнице города Эймсбери в июле 2018 года после того, как отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок", содержащимся во флаконе духов. Флакон подобрал ее друг Чарли Роули на улице. Он также получил дозу вещества, но быстро поправился.
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Женщина погибла от воздействия того же вещества, которым отравили российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в марте того же года в Солсбери. Спустя два месяца Скрипалей выписали из больницы. В Великобритании считают, что за отравлением стоит Россия, российская сторона это отрицает.
Отравление Скрипалей привело к крупнейшему за много лет дипломатическому скандалу между Россией и Британией. Москва и Лондон выслали несколько десятков дипломатов, после чего ряд стран Запада также объявил о высылке российских диппредставителей в знак солидарности с Британией.