Умер президент Бурунди. Ему было 55 и он собирался править долго

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза в 2015 году решил выдвинуться на третий срок, хотя по конституции их может быть лишь два.

Глава Республики Бурунди Пьер Нкурунзиза скончался в возрасте 55 лет от остановки сердца сообщило правительство страны. Нкурунзиза, бывший командир вооруженной группировки народности хуту, затем реорганизовавшейся в партию, 15 лет был президентом Бурунди и неоднократно заявлял, что возглавляет нацию по воле Господа.

В субботу Нкурунзиза почувствовал себя плохо и был доставлен в клинику в городе Карузи на востоке страны. Там его состояние несколько улучшилось, но в понедельник наступило резкое ухудшение. Усилия реаниматологов не помогли.

Конституция страны ограничивает пребывание на высшем посту двумя пятилетними сроками, но в 2015 году Нкурунзиза объявил, что пойдет на третий, поскольку в первый раз был избран не населением, а парламентом.

Решение вызвало массовые волнения и попытку переворота со стороны армии. Выступления были подавлены. Погибли, по разным данным, до 1200 человек, порядка 200 тысяч бежали в соседние страны.

Россия и Китай тогда заблокировали в Совбезе ООН внесенный Францией проект резолюции с осуждением действий Нкурунзизы.

В 2018 году он изменил конституцию, увеличив продолжительность президентского срока до семи лет и обеспечив себе возможность баллотироваться снова, но недавно заявил, что на четвертый срок не пойдет, а примет титул "верховного вождя патриотизма", с которым будущие власти обязаны будут консультироваться на предмет того, что патриотично, а что нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди вышли на многочисленные акции протеста против решения президента идти на третий срок. Армия попыталась устроить переворот.

В последние месяцы Нкурунзизу критиковали за отсутствие мер по борьбе с коронавирусом. Вместо введения карантина он заявил, что народ Бурунди хранит Всевышний.

По некоторым данным, жена Нкурунзизы попала в больницу с диагнозом Covid-19, но заразился ли сам экс-президент, не сообщается.

В самый разгар пандемии - 20 мая нынешнего года - в Бурунди прошли президентские выборы, на которых победил выбранный Нкурунзизой преемник Эваристе Ндаишимие.

Бурунди - бывшая бельгийская колония в восточной Африке с населением чуть менее девяти миллионов человек, в основном хуту, а по вероисповеданию - христиан разных конфессий. Страна не имеет выхода к морю и значительных природных ресурсов, кроме месторождения никеля, и является, по данным Всемирного банка, третьей с конца по бедности в мире.