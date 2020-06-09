Убийство Джорджа Флойда: похороны в Хьюстоне и призывы к реформе полиции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Посетители похорон надели значки с последними словами Флойда - "Я задыхаюсь"

В Хьюстоне, где вырос Джордж Флойд, начались его похороны. 46-летнего мужчину гибель которого от рук полицейского спровоцировала протесты против расизма и полицейского насилия по всей Америке, похоронят на кладбище церкви "Фонтан Хвалы", в которой накануне прошло прощание с Флойдом. Его посетили более шести тысяч человек.

Похороны начались в 11 утра по местному времени (19:00 по московскому).

Церемония прощания с Флойдом закрыта для публики. В списке допущенных гостей - около 500 человек. Тем не менее около 200-300 человек собрались у дверей церкви перед ее началом.

После последней церемонии прощания гроб с телом Флойда перевезут из церкви на кладбище в пригороде Хьюстона, Перленде. Его захоронят в ячейке открытого мавзолея рядом с матерью. Последнюю милю до кладбища тело Флойда провезут на запряженном лошадьми катафалке.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На похороны были приглашены около 500 гостей. Церемония прерывалась, чтобы обеспечить соблюдение правил дистанцирования

Сколько продлится церемония, неизвестно. Ее в прямом эфире транслируют по местным телеканалам.

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После ее окончания желающих пригласили посмотреть на провоз тела Флойда через город, соблюдая социальное дистанцирование. Вдоль маршрута процессии установлены барьеры. Публику также призвали не заходить на кладбище во время погребения, а наблюдать за ним издалека.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тело Флойда будет лежать в открытом мавзолее рядом с телом матери

После гибели Флойда церемонии прощания с ним прошли также в Миннеаполисе, где он погиб, и в Северной Каролине, где он родился.

Байден и близкие Флойда

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в понедельник прилетел в Хьюстон, чтобы лично встретиться с родными Флойда.

Во вторник в интервью Си-би-эс Байден назвал Флойда "человеком, изменившим мир", а его гибель - "величайшим поворотным моментом в американской истории".

Правообладатель иллюстрации @jmilleresq Image caption Байден пообщался с пятилетней дочерью Флойда и сказал ей, что ее отец "изменил мир"

Призывы к реформе полиции

В разных штатах США звучат призывы к реформе полиции и сокращению финансирования полицейских департаментов. В начале недели большая часть членов городского совета Миннеаполиса объявила о намерении распустить полицейское ведомство полностью.

"Мы здесь, потому что в Миннеаполисе, и в других городах Америки существующая система охраны правопорядка очевидно не делает нашу жизнь безопаснее", - заявила председатель городского совета Лизы Бендер.

Накануне демократы представили в нижней палате конгресса законопроект о реформе работы полиции, который называется "Акт о справедливости в полицейской работе" (Justice in Policing Act).

Если он будет принят, полицейским в США запретят выключать нательные камеры и применять удушающие приемы. Также будет упрощен правовой механизм привлечения их к ответственности.

Во вторник в городе Баффало, штат Нью-Йорк, были предъявлены обвинения двоим полицейским, толкнувшим на асфальт пожилого человека. Видео с ними стало вирусным.

Полицейских обвиняют в нападении второй степени, им грозит до семи лет заключения. Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии после удара головой об асфальт.

Видео прокомментировал президент США Дональд Трамп. В "Твиттере" он предположил, что мужчина мог притворяться.

"Я посмотрел, он упал сильнее, чем его толкнули. Целился сканером. Может быть это ловушка?" - написал президент, предположив, что мужчина мог быть "провокатором от антифа".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2020 г.

Трамп пока не комментировал законодательную инициативу о реформе полиции, но во вторник ретвитнул заявление сенатора от Луизианы Билла Кэссиди, который заявил, что сокращение финансирования полиции "сыграет на руку грабителям и насильникам".

Комментаторы сомневаются, что законопроект о реформе, инициированный демократами, пройдет контролируемый республиканцами сенат в нынешнем виде.