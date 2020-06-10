Дайджест: Флойда похоронили в Хьюстоне, Ефремова отправили под домашний арест
Афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейским в Миннеаполисе, похоронили на кладбище в Хьюстоне рядом с матерью.
На закрытую церемонию были допущены близкие родственники, друзья и немногочисленные гости. Перед этим состоялась церемония прощания, также закрытая для широкой публики.
Власти Хьюстона приняли решение объявить 9 июня Днем Джорджа Флойда, сообщил мэр города Сильвестр Тернер.
"Мы чествуем Джорджа Флойда не за то, что он был идеальным человеком, а за то, что мы все можем дышать свободно. Поэтому я, мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер, с гордостью объявляю этот день Днем Джорджа Флойда в Хьюстоне", - написал он в "Твиттере".
В разных штатах США звучат призывы к реформе полиции и сокращению финансирования полицейских департаментов. В начале недели большая часть членов городского совета Миннеаполиса объявила о намерении распустить полицейское ведомство полностью.
Таганский суд Москвы во вторник вечером поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП со смертельным исходом.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
В понедельник вечером автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с фургоном, в котором находился 57-летний курьер Сергей Захаров.
Захаров получил многочисленные травмы. Его отправили в НИИ имени Склифосовского, где он скончался через несколько часов. Ефремова отправили на освидетельствование, которое показало, что в момент аварии он был пьян.
В крови Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует одной выпитой бутылке водки), а также, как сообщают российские СМИ, остаточнные следы наркотических веществ - кокаина и марихуаны.
В честь 99-летия супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа Букингемский дворец опубликовал фотографию королевской четы.
Герцог Эдинбургский отмечает день рождения вместе с супругой в Виндзорском замке, где они находились последние недели во время карантина.
Снимок был сделан на лужайке дворца на прошлой неделе.
Королева Елизавета II и принц Филипп состоят в браке 72 года.
На Украине запланирован допрос бывшего президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о прослушивании международных переговоров, в том числе с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Как сообщалось ранее, Порошенко не явился на допрос 29 мая по делу о прослушке, а также по делу о перевозке коллекции картин через границу. Печерский районный суд в Киеве разрешил принудительный привод бывшего президента.
В Австрии суд приговорил к трем годам тюрьмы отставного полковника, признав его виновным в шпионаже и раскрытии государственных и военных секретов в пользу российской разведки в течение как минимум 25 лет, пишет Guardian.
Суд в Зальцбурге над 71-летним мужчиной, личность которого не была раскрыта, проходил в закрытом режиме.
Бывшего полковника, по информации газеты, обвиняли в использовании шпионской техники для передачи секретной информации об австрийских системах вооружения и расположении артиллерийских позиций в период с 1992 по 2018 год.
Мужчина отрицал обвинения в шпионаже. Он заявил, что просто передавал общедоступную информацию, что соответсвует роли иностранного корреспондента. Он признал, что получил 220 тыс. евро.
Как пишет Guardian, австрийские следователи заявили, что, по их мнению, полковника завербовал высокопоставленный офицер российской военной разведки, в отношении которого Вена выдала международный ордер на арест.
Москва отрицает его причастность к шпионажу.
Президент США Дональд Трамп распорядился создать флот ледоколов, которые к концу десятилетия будут защищать интересы США в Арктике и Антарктике, сообщает Guardian.
Это может указывать на более агрессивный подход его администрации в вопросе борьбы с Россией и Китаем за полярные ресурсы.
В меморандуме Трампа "О защите национальных интересов США в Арктике и Антарктике" содержится призыв к администрации в течение 60 дней разработать план о строительстве до 2029 года не менее трех тяжелых ледоколов, а также рекомендации по местам, где будут возведены новые базы обеспечения: две в США, еще две - на иностранной территории.
Документ также предписывает изучить условия лизинга на время, пока не будет построен новый флот.
Сейчас у США есть только один тяжелый ледокол - устаревшая "Полярная звезда" - и один средний. В то же время у России есть 40 ледоколов, у Финляндии - 7, а у Канады и Швеции - по 6.
Хотя у Китая нет выхода к арктической береговой линии, он также претендует на ресурсы Арктики, финансируя различные инфраструктурные проекты, пишет издание.
Военные эксперты скептически относятся к необходимости сокращения "ледокольного отставания" от России.
Почитайте материал Олега Антоненко о книге бывшего московского корреспондента Financial Times Кэтрин Белтон, в которой она рассказывает о российском президенте Владимире Путине и его ближайшем окружении.
Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов