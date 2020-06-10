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Афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейским в Миннеаполисе, похоронили на кладбище в Хьюстоне рядом с матерью.

На закрытую церемонию были допущены близкие родственники, друзья и немногочисленные гости. Перед этим состоялась церемония прощания, также закрытая для широкой публики.

Власти Хьюстона приняли решение объявить 9 июня Днем Джорджа Флойда, сообщил мэр города Сильвестр Тернер.

"Мы чествуем Джорджа Флойда не за то, что он был идеальным человеком, а за то, что мы все можем дышать свободно. Поэтому я, мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер, с гордостью объявляю этот день Днем Джорджа Флойда в Хьюстоне", - написал он в "Твиттере".

Протесты в США: хронология Джордж Флойд умирает во время ареста Подпись к фотографии Мемориал на месте гибели Джрджа Флойда Право на изображение Getty Джордж Флойд погиб во время ареста полицией возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. На видеозаписи видно, как белый офицер Дерек Шовен несколько минут прижимает коленом шею Флойда. Слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили его смерть. Начало протестов Подпись к фотографии Демонстрация в Миннеаполисе Право на изображение AFP Принимавшие участие в аресте Джорджа Флойда четверо полицейских уволены. Протесты начинаются, когда видеозапись ареста Флойда широко расходится в социальных сетях. Сотни демонстрантов выходят на улицы Миннеаполиса, разрисовывают полицейские машины и полицейский участок граффити. Протесты набирают силу Подпись к фотографии Протестующие на улицах Портланда, штат Орегон Право на изображение Reuters Протесты распространяются на другие города, в том числе Мемфис и Лос-Анджелес. В некоторых городах, например, в Портленде, штат Орегон, протестующие ложатся на проезжую часть, скандируя "Я не могу дышать". Демонстранты снова собираются возле полицейского участка в Миннеаполисе, где служили причастные к аресту Джорджа Флойда полицейские, и поджигают его. Полиция эвакуирует здание и отступает. Твиты Дональда Трампа Подпись к фотографии Репортеры Си-эн-эн задержаны во время демонстрации Право на изображение Reuters Президент Трамп объясняет насилие отсутствием лидерских качеств у руководства Миннеаполиса и угрожает в "Твиттере" направить в город бойцов Национальной гвардии. В следующем твите Трамп пишет: " Когда начинается мародерство, начинается стрельба". "Твиттер" скрывает этот твит и помечает его как оправдывающий насилие. Арестован репортер Си-эн-эн Подпись к фотографии Съемочная группа Си-эн-эн задержана во время демонстрации Право на изображение Reuters Репортер Си-эн-эн Омар Хименес арестован во время освещения протестов в Миннеаполисе. Полицейские надевают на него наручники прямо во время его прямого эфира. Через несколько минут несколько его коллег также арестованы. Когда становится ясно, что они сотрудники СМИ, их отпускают без предъявления обвинений. Дереку Шовину предъявлено обвинение в убийстве Подпись к фотографии Бывший полицейский Дерек Шовин после предъявления ему обвинения в убийстве Джорджа Флойда Право на изображение Getty 44-летнему бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса Дереку Шовину предъявлены обвинения в убийстве. Ему грозит до 35 лет тюрьмы. Шестая ночь протестов Подпись к фотографии Демонстранты поджигают мусор в Нью-Йорке Право на изображение Reuters В шестую ночь протестов насилие распространяется по США. По сообщениям, в результате акций протеста в городах от Индианаполиса до Чикаго погибло не менее пяти человек. Протесты прошли более чем в 75 городах. По меньшей мере 4400 человек арестованы. В США введен комендантский час, чтобы остановить беспорядки. Трамп угрожает применить силу Подпись к фотографии Президент Трамп с Библией на фоне закрытой церкви Право на изображение EPA Президент Трамп угрожает подавить растущие гражданские беспорядки в США силами армии. Он заявляет, что если власти городов и штатов не смогут контролировать протесты и "защитить своих жителей", он направит армию и "быстро решит проблему за них". Трамп позирует перед поврежденным зданием церкови после того, как полиция разогняет протестующих поблизости от Белого дома с применением слезоточивого газа. Восьмая ночь протестов Подпись к фотографии Семья Джорджа Флойда присоединяется к протестующим в Хьюстоне Право на изображение Getty Десятки тысяч протестующих снова выходят на улицы. Одна из самых крупных демонстраций происходит в родном городе Джорджа Флойда Хьюстоне, штат Техас. В нескольких городах многие нарушают комендантский час , но демонстрации в основном мирные. Панихида по Джорджу Флойду Подпись к фотографии Люди собираются, чтобы почтить память Джорджа Флойда Право на изображение Getty В Миннеаполисе проходит поминальная служба по Джорджу Флойду. Собравшиеся стоят в молчании восемь минут 46 секунд - ровно столько, как считается, Флойд находился под арестом. На службе, которую ведет правозащитник преподобный Ал Шарптон, собираются сотни человек. Протесты по всему миру Подпись к фотографии Протестующие в Австралии Право на изображение Getty В США проходят очередные протесты, в Вашингтоне в них участвуют десятки тысяч человек. Антирасистские демонстрации проходят по всему миру. В Австралии крупные протесты против расистского обращения с коренными жителями континента проходят в Сиднее, Мельбурне и Брисбене. Демонстрации также проходят во Франции, Германии, Испании и Великобритании. В английском Бристоле демонстранты снимают с постамента статую работорговца 17-го века и топят ее в гавани. Показывать дальше

В разных штатах США звучат призывы к реформе полиции и сокращению финансирования полицейских департаментов. В начале недели большая часть членов городского совета Миннеаполиса объявила о намерении распустить полицейское ведомство полностью.

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Таганский суд Москвы во вторник вечером поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП со смертельным исходом.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

В понедельник вечером автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с фургоном, в котором находился 57-летний курьер Сергей Захаров.

Захаров получил многочисленные травмы. Его отправили в НИИ имени Склифосовского, где он скончался через несколько часов. Ефремова отправили на освидетельствование, которое показало, что в момент аварии он был пьян.

В крови Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует одной выпитой бутылке водки), а также, как сообщают российские СМИ, остаточнные следы наркотических веществ - кокаина и марихуаны.

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В честь 99-летия супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа Букингемский дворец опубликовал фотографию королевской четы.

Герцог Эдинбургский отмечает день рождения вместе с супругой в Виндзорском замке, где они находились последние недели во время карантина.

Снимок был сделан на лужайке дворца на прошлой неделе.

Королева Елизавета II и принц Филипп состоят в браке 72 года.

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На Украине запланирован допрос бывшего президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о прослушивании международных переговоров, в том числе с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Как сообщалось ранее, Порошенко не явился на допрос 29 мая по делу о прослушке, а также по делу о перевозке коллекции картин через границу. Печерский районный суд в Киеве разрешил принудительный привод бывшего президента.

В Австрии суд приговорил к трем годам тюрьмы отставного полковника, признав его виновным в шпионаже и раскрытии государственных и военных секретов в пользу российской разведки в течение как минимум 25 лет, пишет Guardian.

Суд в Зальцбурге над 71-летним мужчиной, личность которого не была раскрыта, проходил в закрытом режиме.

Бывшего полковника, по информации газеты, обвиняли в использовании шпионской техники для передачи секретной информации об австрийских системах вооружения и расположении артиллерийских позиций в период с 1992 по 2018 год.

Мужчина отрицал обвинения в шпионаже. Он заявил, что просто передавал общедоступную информацию, что соответсвует роли иностранного корреспондента. Он признал, что получил 220 тыс. евро.

Как пишет Guardian, австрийские следователи заявили, что, по их мнению, полковника завербовал высокопоставленный офицер российской военной разведки, в отношении которого Вена выдала международный ордер на арест.

Москва отрицает его причастность к шпионажу.

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Президент США Дональд Трамп распорядился создать флот ледоколов, которые к концу десятилетия будут защищать интересы США в Арктике и Антарктике, сообщает Guardian.

Это может указывать на более агрессивный подход его администрации в вопросе борьбы с Россией и Китаем за полярные ресурсы.

В меморандуме Трампа "О защите национальных интересов США в Арктике и Антарктике" содержится призыв к администрации в течение 60 дней разработать план о строительстве до 2029 года не менее трех тяжелых ледоколов, а также рекомендации по местам, где будут возведены новые базы обеспечения: две в США, еще две - на иностранной территории.

Документ также предписывает изучить условия лизинга на время, пока не будет построен новый флот.

Сейчас у США есть только один тяжелый ледокол - устаревшая "Полярная звезда" - и один средний. В то же время у России есть 40 ледоколов, у Финляндии - 7, а у Канады и Швеции - по 6.

Хотя у Китая нет выхода к арктической береговой линии, он также претендует на ресурсы Арктики, финансируя различные инфраструктурные проекты, пишет издание.

Военные эксперты скептически относятся к необходимости сокращения "ледокольного отставания" от России.

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Почитайте материал Олега Антоненко о книге бывшего московского корреспондента Financial Times Кэтрин Белтон, в которой она рассказывает о российском президенте Владимире Путине и его ближайшем окружении.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов