Фото: королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп в Виндзоре

Букингемский дворец накануне 99-летия супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа опубликовал совместное фото королевской четы в Виндзорском замке.

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Фото было сделано на прошлой неделе на лужайке перед королевскими апартаментами.

Отмечать день рождения герцог Эдинбургский будет также в Виндзоре, где он вместе с супругой провел последние недели во время карантина в Британии.

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Королева Елизавета II и принц Филипп состоят в браке 72 года.

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