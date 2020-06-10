Фото: королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп в Виндзоре
Букингемский дворец накануне 99-летия супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа опубликовал совместное фото королевской четы в Виндзорском замке.
Фото было сделано на прошлой неделе на лужайке перед королевскими апартаментами.
Отмечать день рождения герцог Эдинбургский будет также в Виндзоре, где он вместе с супругой провел последние недели во время карантина в Британии.
Королева Елизавета II и принц Филипп состоят в браке 72 года.
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