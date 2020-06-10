Коронавирус в России: Песков объяснил Си-эн-эн низкую смертность от Covid-19

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В Кремле заявили, что низкая смертность от Covid-19 в России объясняется эффективностью системы здравоохранения, а большое число заразившихся - масштабной кампанией по тестированию. Тем временем число выявленных случаев коронавируса в стране приблизилось к полумиллиону.

Выявлено 8 404 новых случая Covid-19

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8 404 новых случая заражения коронавирусом (на 191 меньше, чем днем ранее). На Москву пришлось 14,2% из них (1 195) - это наименьший суточный прирост с 11 апреля. Всего с начала пандемии в России заразились 493 657 человек.

Суточный прирост заразившихся в России, согласно официальным данным, остается примерно на одном уровне уже четвертую неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,4 тысяч.

За сутки от коронавируса скончались 216 человек. Больше летальных исходов было зафиксировано только 29 мая - тогда умерли 232 пациента с Covid-19. Общее число жертв Covid-19 в России достигло 6 358. Выздоровели за сутки 10 386 человек, за все время пандемии - 252 783.

Песков объяснил низкие показатели смертности в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу Си-эн-эн заявил, что низкая смертность от коронавируса в России обусловлена не манипуляциями со статистикой, а эффективностью российской системы здравоохранения.

На замечание журналиста о том, что показатели смертности в России вызывают подозрения в манипуляциях с цифрами, Песков ответил: "Я не согласен с этим. Вы никогда не задумывались о том, что российская система здравоохранения может быть более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?"

Большое число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией Песков объяснил массовым тестированием. "Наша страна использует максимально возможное количество тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете", - сказал он.

Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин во время пандемии не думает о своем рейтинге. "Если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения", - отметил он.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по числу выявленных случаев Covid-19 Россия занимает третье место в мире (485 тысяч случаев), уступая только США (1,9 миллиона) и Бразилии (739 тысяч). При этом показатели смертности от коронавируса в России заметно ниже, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Так, по состоянию на 9 июня в России на 485 тысяч выявленных случаев коронавируса приходилось чуть более 6 тысяч смертей, а в Британии на 290 тысяч случаев - 40 тысяч смертей.

Ранее западные СМИ публиковали материалы, в которых на основе данных о смертности в Москве и Петербурге делали выводы о том, что официальная статистика в России может занижаться. Российский МИД жестко реагировал на эти публикации и требовал их опровергнуть.

Отзывают все аппараты ИВЛ, ставшие причиной пожаров в больницах

Входящий в "Ростех" концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) начал отзыв аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", произведенных Уральским приборостроительным заводом, сообщили Интерфаксу в пресс-службе концерна.

"В связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации аппаратов ИВЛ "Авента-М" было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования аппаратов ИВЛ "Авента М". Испытания аппаратов будут проходить при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях", - заявили в КРЭТ.

Уральский приборостроительный завод исполнял государственный заказ на поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы. 12 мая Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов модели "Авента-М", произведенных заводом после 1 апреля.

Это произошло после того, как в городской клинической больнице им. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли пожары, в результате которых погибли шесть человек. Причиной пожаров в обоих случаях было признано возгорание аппаратов ИВЛ.

Самолизоляция в Москве отменена, но "Социальный мониторинг" остается

Власти Москвы, где с 9 июня отметили режим самоизоляции и цифровые пропуска, планируют и дальше использовать приложение "Социальный мониторинг" как инструмент контроля за заразившимися коронавирусом. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Социальный мониторинг" мы пока оставляем. Он продолжит свою работу. Но это исключительно для тех, кто болеет ковидом и кто проживает вместе с ними", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее, помимо тех, у кого подтвердился Covid-19, "Социальным мониторингом" были обязаны пользоваться также москвичи с симптомами ОРВИ и контактировавшие с ними лица. Пользователи приложения неоднократно жаловались на сбои в его работе и необоснованно выписанные штрафы за нарушение самоизоляции.

Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины

Министерство обороны России сообщило, что отобрало две группы добровольцев для участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. Первая группа состоит из военнослужащих, а вторая - из гражданских.

Сейчас добровольцы из обеих групп находятся на изоляции и проходят медицинское обследование. В группе военнослужащих 50 человек, среди которых десять медицинских работников. Все они военнослужащие по контракту, прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет. Состав гражданской группы добровольцев в ведомстве не уточнили.

Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты разрабатывает вакцину от коронавируса вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.