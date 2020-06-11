Число заразившихся коронавирусом в России превысило полмиллиона

В России зарегистрировано 8 779 новых случаев заражения Covid-19, после чего общее число заражений перевалило за 500 тысяч. Умерли еще 174 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 779 заболевших в 84 регионах, из них в Москве - 1 436, говорится в сообщении оперативного штаба. Теперь в стране зарегистрировано 502 436 подтвержденных случаев Covid-19.

Число выявляемых случаев остается около этой отметки последние дни. Накануне в России было зарегистрировано 8 404 новых случая, во вторник - 8 595 случаев, в понедельник - 8 985, в воскресенье - 8 984. Суточный прирост уже десятые сутки не превышает 9 тысяч.

Число выявленных случаев в Москве за все время пандемии превысило 200 тысяч - 201 221 случаев. Суточный прирост выявленных случаев в столице стабильно держится менее 2 тысяч (накануне было 1195), что соответствует середине апреля, отмечает Интерфакс.

За сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 6 532 человека.

В Москве скончались 53 пациента, у которых был положительный результат тестов на коронавирус (накануне - 56 человек). Число умерших увеличилось до 3 138, число вылечившихся - до 115 769. За сутки выздоровели еще еще 2 236 пациентов, то есть больше, чем заболели (всего в стране уже 261 150 выписанных).

Накануне московский департамент здравоохранения сообщил, что в мае смертность в городе выросла в полтора раза относильного среднегодового показателя предыдущих трех лет. Власти зафиксировали 5 260 случаев избыточной смертности, и 92% этих случаев связаны с Covid-19.

Мэр Сергей Собянин пояснил, коронавирус в этих случаях был основной или сопутствующей причиной. Он также заявил, что в июне смертность будет гораздо ниже, поскольку вспышка коронавируса пошла на убыль.

В Москве с 16 июня отменен режим самоизоляции и пропуска. В три этапа должны заработать учреждения, закрытые из-за коронавируса. В этот список не попали кинотеатры. Массовые мероприятия также не разрешены. На 1 июля в России назначено голосование по поправкам в Конституцию. Роспотребнадзор накануне заявил, что и в Москве, и в других регионах продолжает оставаться обязательным ношение масок.

В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний к утру четверга достигло 416 201, за сутки увеличившись на 4 924, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Россия остается на третьем месте в мире по числу заболевших, на первом США, на втором - Бразилия.