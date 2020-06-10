Глава CrossFit ушел на пенсию досрочно после неуместного твита о Джордже Флойде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фитнес-план CrossFit был разработан и запатентован Грегом Глассманом

Основатель и руководитель компании CrossFit Грег Глассман объявил о решении уволиться и завершить карьеру после того, как его осудили за высказывания по поводу дела Джорджа Флойда.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, от удушающего приема, который применил к нему белый полицейский во время задержания. Во вторник состоялись его похороны.

В субботу 6 июня в ответ на твит неправительственного Института измерений и оценок здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон, что расизм имеет и санитарно-эпидемические последствия, Глассман с очевидной отсылкой к пандемии Covid-19 написал в "Твиттер": "Это ФЛОЙД-19". И вскоре добавил: "Из-за вашей ошибочной модели нас закрыли на карантин, а теперь вы строите модель против расизма?".

Сайт Buzzfeed утверждал, что за несколько часов до этих твитов Глассман во время Zoom-конференции с владельцами фитнес-клубов назвал "одержимыми" тех из них, кто задавал вопросы, почему CrossFit молчит о деле Флойда.

"Мы не оплакиваем Джорджа Флойда - ни я, ни, полагаю, никто из моих сотрудников. Вы можете назвать причину, почему я должен это делать, кроме того, что каждый белый теперь обязан?" - добавил он.

После этого ряд атлетов, фитнес-залов и фирм по выпуску спортивной одежды заявили, что откажутся от сотрудничества с CrossFit.

Зарегистрированная в 2000 году в США корпорация CrossFit - владелец одноименного бренда методик фитнеса, оцениваемого в 4 миллиарда долларов. По контрактам ею пользуются около 13 тысяч спортзалов по всему миру, примерно половина из них в США.

Глассман придумал свою систему физических упражнений в 1996 году, будучи школьным учителем физкультуры в Калифорнии, и открыл первый фитнес-зал в родительском гараже.

Многие фитнес-клубы заявили, что пожертвуют средства на лицензирование бренда CrossFit организациям, ведущим кампанию против расизма, таким как Black Lives Matter.

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Уход без извинений

Во вторник Грег Глассман обнародовал заявление: "Я покидаю пост главы CrossFit, Inc, и решил уйти на пенсию. В субботу я расколол сообщество CrossFit и ненамеренно задел чувства многих его членов. Я не могу допустить, чтобы мой поступок мешал в дальнейшем работе компании или ее партнеров. Их интересы слишком важны, чтобы рисковать ими".

В июле Глассману исполняется 64 года.

Преемник Глассмана Дэйв Кастро в свою очередь заявил: "CrossFit - это сообщество, всемирное, многообразное и сильное. Оно объединяет миллионы людей с разными взглядами, позициями и жизненным опытом".