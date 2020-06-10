Коронавирус: рекордная смертность в Бразилии, итальянцы подали в суд на власти

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заболевших из отдаленных районов Бразилии доставляют в больницы городов вертолетами

Родственники умерших от Covid-19 в Италии подали сразу несколько исков в прокуратуру Бергамо, ситуация с коронавирусом в Латинской Америке резко ухудшается, Словакия открывает ночные клубы, лидер сборной Австралии по регби отправлен в изоляцию из-за поцелуя с журналисткой.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зафиксировано более 7,2 млн случаев Covid-19, более 411,5 тысяч человек умерли. Самый высокий в мире ежесуточный показатель смертности уже несколько дней сохраняется в Бразилии.

Русская служба Би-би-си в своей ежедневной подборке рассказывает о последних новостях, связанных с распространением коронавируса в мире.

Панамериканская организация здравоохранения заявляет, что распространение коронавируса во многих регионах континента происходит по экспоненте, и почти половина всех случаев заболевания в мире приходятся на Северную и Южную Америку.

Из более 7,2 млн случаев Covid-19 в мире почти 2 миллиона приходятся на США, 739,5 тысяч в Бразилии, 199,6 тысяч в Перу, а также более 100 тысяч заболевших в Чили и Мексике, и десятки тысяч в других странах континента.

По словам главы Панамериканской организации здравоохранения Кариссы Этьен, быстрое распространение вируса началось в Венесуэле и на Гаити, где статистика заражений до сих пор была минимальной.

Эксперты опасаются еще большего осложнения ситуации в странах Южной Америки, где сейчас наступила зима и приближается сезон ураганов. "В зимний период обостряются любые респираторные инфекции, и их распространение происходит гораздо быстрее, так как люди находятся в более тесном контакте внутри домов", - сказала Этьен в ходе онлайн-пресс-конференции.

Послабления и тревоги Европы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудник пограничной полиции Словакии проверяет документы у женщины, прибывшей из австрийского Берга

В среду Словакия отменила правило обязательного карантина по прибытии в страну граждан 19 стран (из них 16 европейских), которые считаются наиболее безопасными с точки зрения статистики по Covid-19. Прибывающим из более неблагополучных стран по-прежнему необходимо самоизолироваться и пройти тест на коронавирус. По словам премьер-министра Игоря Матовича, рейсы из Великобритании несут самую большую угрозу распространения вируса.

Также, начиная со среды, ношение масок в общественных местах в Словакии больше не является обязательным. Окрываются ночные клубы, а соблюдение двухметровой дистанции в ресторанах теперь является рекомендацией, а не обязательной к выполнению инструкцией.

В Италии 50 родственников жертв коронавируса подали официальную жалобу против властей, обвинив их в неправильных действиях в разгар пандемии. Это первый юридический шаг такого рода, предпринятый коллективно. Жалоба подана в прокуратуру Бергамо, потому что, как объяснил инициатор группы Стефано Фуско, именно этот город стал печальным символом трагедии всей Италии.

Прокуроры Бергамо, как ожидается, в рамках расследования допросят премьер-министра Джузеппе Конте.

Не во всех странах Европы, даже там, где карантин ввели достаточно рано, одобряют действия правительств. В мае семьи погибших подали в суд на премьера Испании Педро Санчеса, а во вторник Парижская прокуратура заявила, что проверит, не подпадает ли реакция правительства на пандемию под статьи о непреднамеренном убийстве и создание угрозы жизням людей.

Лидеры Германии, Франции и ряда других стран Евросоюза заявили, что Европе следует лучше подготовиться к возможным новым эпидемиям, разработать механизмы защиты и быстрого реагирования. Накануне многие высокопоставленные европейские политики подписали письмо, в котором поднимаются вопросы о том, насколько Европа оказалась неподготовленной к подобной ситуации, и какие срочные меры следует предпринять.

Ситуация в мире

В России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая Covid-19, на Москву, где власти отменили режим самоизоляции, пришлось 14,2% из них (1 195) - это наименьший суточный прирост с 11 апреля. Всего с начала пандемии в России заразились 493 657 человек, умерли 6 358 человек. Суточный прирост заразившихся в России, согласно официальным данным, остается примерно на одном уровне уже четвертую неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,4 тысяч.

Показатели заражаемости Covid-19 в Пакистане достигли рекордного уровня, но при этом страна быстрыми темпами продолжает выходить из локдауна. Корреспондент Би-би-си в Исламабаде Ильяс Хан сообщает, что в магазинах и учреждениях пропала разметка, определявшая двухметровую дистанцию. Также исчезли охранники, следившие за тем, чтобы в зданиях единовременно находилось определенное число посетителей. Распоряжение властей соблюдать социальную дистанцию на рынках никто не выполняет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ВОЗ считают, что пик заболеваемости в Пакистане еще не прошел

ВОЗ обеспокоена ситуацией в Пакистане и призвала центральное правительство и власти провинций снова ввести ограничительные меры, так как очевидно, что пик заболеваемости в стране еще не миновал. Однако в большинстве случаев позиция местных властей созвучна мнению премьер-министра страны Имрана Хана, который с начала эпидемии говорил, что карантин в условиях бедности большей части населения - убийственная мера. Строгий карантин вводился повсеместно только в провинции Синд, где управляет губернатор из оппозиционной партии, но через три месяца под давлением Исламабада режим пришлось значительно ослабить.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Пакистане коронавирусом заразились 113,7 тысяч человек, умерли 2 255.

Главный эпидемиолог США, советник Белого дома по вопросам борьбы с Covid-19 Энтони Фаучи предупредил, что пандемия далека от завершения. Высокие показатели заболеваемости и смертности в мире ученый связывает с высокой заразностью данного вируса и с тем, что инфицированные люди еще долго после того, как проблема стала очевидной, свободно перемещались по миру. Лишь единицы стран смогли оперативно отреагировать и принять необходимые меры на своих границах. При этом Фаучи уверен, что вакцина будет найдена.

Еженедельная статистика распространения коронавируса в 21 штате США снова пошла вверх. Новые очаги выявлены в Калифорнии и других районах на юго-западе страны. В больницах Аризоны, например, снова введен режим чрезвычайной ситуации. Там, а также в штатах Юта и Нью-Мексико за прошедшую неделю зарегистрировано на 40% больше заболевших, чем за неделю до этого.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Австралийский регбист Бенджамин Маршалл поцеловал журналистку и отправился в изоляцию

Один из лидеров сборной по регби Австралии Бенджамин "Бенджи" Маршалл был отправлен в карантин после того, как во время тренировки поприветствовал знакомую журналистку поцелуем в щеку. Руководство сиднейского клуба Wests Tigers, за который играет Маршалл, заявило, что полузащитник останется в изоляции, пока репортер канала Seven Network Мишель Бишоп не пройдет тест на Covid-19. На своей странице в "Твиттере" она написала, что ситуация наглядно демонстрирует, как легко попасться, забыв на мгновение про новую реальность. Австралийская Национальная лига по регби вернулась к работе после 10-недельного перерыва. Игрокам запрещено контактировать с людьми за пределами своих клубов и семей из-за угрозы заражения.

Нижняя палата парламента Японии одобрила бюджет в 258 млрд евро для спасения экономики страны, пострадавшей из-за эпидемии Covid-19. Ожидается, что к пятнице он пройдет все стадии одобрения. Это уже второй пакет мер, принимаемый правительством, который в основном будет потрачен на помощь малому бизнесу и на едивременные выплаты медицинским работникам. Несмотря на относительно низкие показатели заболеваемости потребительские расходы японцев значительно сократились.

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в большинстве развитых стран пандемия перечеркнула рост экономики примерно за пять последних лет.

Авторы доклада прогнозируют сокращение глобальной экономики в текущем году примерно на 7,6%, и это при условии, что не произойдет второй волны эпидемии. Согласно ОЭСР, все страны миры ждет глубокая рецессия и долгий выход из кризиса.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 200 тысяч. Накануне умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. По некоторым данным, он вместе с женой заразился коронавирусом, но пока эта информация не подтверждается.