Итальянка нафаршировала почти сто оливок во время операции на мозге

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Хирургам это помогает не задеть части мозга, которые отвечают за мелкую моторику.

60-летняя итальянка успела приготовить для жарки около 90 зеленых оливок, пока ей удаляли опухоль в левой височной доле головного мозга. Современная медицина позволяет делать такие операции без наркоза при помощи ультразвука.

Так как отдельные участки мозга отвечают за двигательные функции, речь, зрение и память, чрезвычайно важно не повредить здоровые ткани. Поэтому врачи просит полулежащего на спине пациента не отключаться, а реагировать на внешние раздражители и что-нибудь делать.

Media playback is unsupported on your device Пациентка сыграла на скрипке во время операции на мозге

"Это позволяет нам контролировать состояние пациента, пока мы работаем над его мозговыми функциями, чтобы точно знать, что мы делаем", - пояснил агентству ANSA нейрохирург Роберто Триньяни.

Одни больные просто разговаривают с медиками, другие смотрят мультфильмы, кто-то играет на скрипке или гитаре.

Кулинарией во время операции до сих пор никто не занимался.

Приготовление оливок по-асколански - сложный процесс. Пациентка занималась им около часа, и на это время, как писали итальянские СМИ, "операционная превратилась в подобие кухни".

Вся процедура длилась около двух с половиной часов, шла без проблем и завершилась успешно.

Хирург Роберто Триньяни во главе бригады из 11 врачей и сестер провел за последние несколько лет около 60 таких операций в госпитале "Риюнити" в Анконе.

Левая височная доля головного мозга отвечает за речь, память и подвижность правой стороны тела.

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Оливки по-асколански давно являются популярной местной закуской в области Марке на адриатическом побережье центральной Италии. Из зеленых оливок извлекают косточки, начиняют мясом, обмазывают яичным белком, посыпают мукой и хлебными крошками и обжаривают.