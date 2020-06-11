Джоан Роулинг ответила на обвинения в трансфобии и рассказала о домогательствах

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Писательница Джоан Роулинг опубликовала заявление, в котором призналась, что в прошлом подвергалась домашнему насилию и сексуальным домогательствам. Заявление Роулинг - ответ на обвинения в трансфобии.

В подробном заявлении, размещенном на сайте писательницы, она рассуждает о скандале, в центре которого оказалась в последние дни.

Писательницу критикуют из-за твита, в котором она пошутила над встретившимся ей определением "люди, которые менструируют".

"Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Помогите мне кто-нибудь... Жоншины? Жинсчины? Женстины?" - иронизирует писательница.

Критики Роулинг обвинили ее в трансфобии и нежелании согласиться с тем, что трансгендерная женщина является женщиной, а мужчина - мужчиной.

Пропустить Twitter пост , автор: @jk_rowling ‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) 6 июня 2020 г.

В своем заявлении Роулинг подробно рассказывает о том, как изучала трансгендерность. Она пишет, что получала в соцсетях оскорбления и угрозы, но хочет сохранить за собой право высказываться на темы, связанные с полом и гендерной идентичностью.

"Я задавалась вопросом - не решилась ли бы на смену пола сама, если бы родилась на 30 лет позже. Искушение бежать от женственности было бы огромным", - пишет Роулинг.

Писательница рассказала, что когда была подростком, страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. И если бы все происходило сегодня, и у нее была бы группа поддержки в интернете, то возможно, она нашла бы в себе силы, чтобы сменить пол - ее отец часто говорил, что предпочел бы мальчика.

Кроме того, Роулинг рассказывает о том, что пережила домашнее насилие и сексуальные домогательства.

"Шрамы, которые они оставляют, никогда не исчезнут, не важно, как сильно тебя любят или сколько у тебя денег", - написала она.

Роулинг говорит, что мир сегодня проходит через "один из самых мизогеничных периодов на ее памяти", и женщины, особенно молодые, нуждаются в защите из-за "пронизанной порнографией онлайн-культуры", реакции отдельных людей на феминизм.

"Мужчины всех политических взглядов, кажется, согласны в том, что женщины напрашиваются на неприятности. Во всем мире женщинам говорят - замолчите, сядьте, а то будет хуже", - констатирует писательница.