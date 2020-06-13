"Вроде контакт есть, а пивка не попьешь". Как работают дипломаты в условиях пандемии

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Обсуждение засекреченной информации на пробежке, переговоры на острые темы на фоне смешных обоев и бегающих детей - все это стало реальностью для дипломатов по всему миру. Сотрудники дипмиссий рассказали Би-би-си, как выстраиваются международные отношения во времена, когда реальные границы между странами закрыты.

- Госпожа Меркель, вам слово.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус ждет, когда канцлер Германии включит микрофон и заговорит. Ангела Меркель шевелит губами, но слов не слышно - только невнятный шум за кадром кого-то из участников видеоконференции.

- У нас технические трудности, - вмешивается Гебреисус. - Можно ли позвать кого-то, кто сможет включить звук?…

Ангела Меркель замолкает и начинает внимательно вглядываться в экран. В кадре видно плечо сидящего рядом с ним человека - кажется, он придвигается поближе, чтобы разобраться с программой.

- Вы меня слышите сейчас? - наконец со звуком по-английски говорит Меркель и, получив положительный ответ, с видимым облегчением начинает выступление по-немецки.

Этой весной от непонимания, как работать в новой реальности, страдали многие политики и дипломаты. Настойчивая просьба отключить микрофоны, знакомая каждому, кто хоть раз был на видеовстрече с большим числом участников, не чужда и главам государств.

"Тигр на месте? Тогда начинаем"

Некоторые журналисты уже назвали нынешний способ ведения дел "зум-дипломатией". Видеоконференции бывали и в докоронавирусные времена, но сейчас, когда все личные встречи отменены, многие дипломаты начинают свой день в Zoom и заканчивают его там же.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В апреле участники видеосозвонов решали технические проблемы и учились вовремя включать и выключать звук

Многие говорят, что даже запомнили домашние интерьеры своих коллег.

"У меня за спиной в кадре всегда виден мой игрушечный тигр, который сидит на диване. Посол теперь всегда спрашивает: "Ну что, тигр на месте? Тогда все, начинаем", - рассказывает Би-би-си Алешка Симкич, замглавы представительства Евросоюза в России. - Иногда забавно видеть домашние интерьеры. У одного моего коллеги за спиной висит картина леса. И всегда, когда он говорит, я не могу оторваться и разглядываю этот лес".

Периодически в кадр врываются дети, у кого-то перед камерой проходит кот, кто-то гремит на кухне.

"Я однажды сидела на совещании, в комнату зашел мой ребенок и заставил катать его на офисном кресле по комнате. Детям трудно объяснить, что сейчас идет рабочая встреча. Но коллеги относятся с пониманием, потому что мы все сейчас в похожих условиях", - говорит американский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Как рассказывает дипломат, однажды Вашингтон устроил пресс-брифинг по Zoom, но вместо того, чтобы использовать функцию вебинара (в котором участники не равноправны, а вопросы можно задавать только в письменной форме), организаторы создали обычную встречу. Один из журналистов забыл выключить звук, поэтому все собравшиеся услышали, как он сказал: "Этот мужик вообще не понимает, что говорит". Организаторы пытались выяснить, кто именно из журналистов это сказал, но так и не поняли - но на всякий случай на время выступления спикера замьютили всех.

Для некоторых дипломатов в карантине нашлась и польза: представительство Евросоюза в России раньше в основном устраивало только очные встречи с коллегами из Москвы, а связь с консульствами в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске была не такой регулярной. "Нам никогда не удавалось собрать всех вместе, а теперь удалось, и это было очень полезно", - говорит Алешка Симкич.

Посольства стали проводить больше видеоконференций и вебинаров. По словам европейских дипломатов, на такие онлайн-встречи приходит даже больше людей, чем раньше приходило на "живые" мероприятия.

"На одном вебинаре у нас было около 5000 участников. Мы раньше никогда не видели таких цифр. И что важно, у нас были участники из самых разных уголков России. Раньше мы не могли обеспечить такой охват, поскольку расходы на переезды участников были бы огромными", - поясняет Симкич.

Похожая ситуация и в Совете Европы: во времена коронавируса организация проводит по 450 видеоконференций каждый день, сказал Би-би-си Даниэль Хольтген, представитель генсека организации. "Мы, конечно, используем и Zoom, и, например, Kudo - эта платформа позволяет подключать переводчиков" (такая функция есть и у Zoom, и ей пользуются дипломаты Евросоюза - Би-би-си).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Постоянно возникают ситуации, когда дети врываются в кадр, у кого-то перед камерой проходит кот, кто-то гремит на кухне

Правда, говорит замглавы представительства Евросоюза в России, вебинары "уже немного достали": "Мы хотим встречаться с людьми лично, разговаривать, пить кофе. Вот, кстати, чего очень не хватает!" - смеется Алешка Симкич.

Черные квадраты

"Видеоконференция почти полностью нивелирует "химию" на переговорах. Очень многое теряется. Мы сохраняем контакты, телефоны есть у всех, но это можно сравнить с дружбой по переписке. Вроде, контакт есть, а пивка не попьешь с товарищем", - сказал Би-би-си дипломат одной из стран СНГ (он попросил не называть своего имени, потому что не уполномочен общаться с журналистами).

Примерно так же отзываются о зум-переговорах и дипломаты из Евросоюза и США. Обычно любые переговоры начинаются с того, что делегации представляют свою позицию по какому-то вопросу, а затем часами пытаются решить спорные моменты. И тут начинается настоящая работа дипломата.

"Обычно ты подходишь к кому-то из коллег и предлагаешь организовать такие мини-переговоры за кулисами основных. Так и решаются многие вопросы, так находятся компромиссы. Но сейчас так делать невозможно, - поясняет Алешка Симкич. - В итоге ты просто пытаешься максимально решить то, что решается. А все тяжелые вопросы пока пришлось отложить".

Раньше, говорит Симкич, выручали приемы, которые устраивали посольства. Например, дипломат знает, что на приеме будет нужный ему человек, - тогда он тоже приходит на мероприятие и заводит непринужденную беседу. Это намного проще, чем отправлять официальные запросы, на которые легко ответить отказом: "А если ты лично подходишь к человеку на приеме - он уже не спрячется".

"Ряд вопросов для обсуждения мы тоже перенесли на потом, - подтверждает дипломат одной из стран СНГ. - Не все можно обсуждать по видеосвязи или по телефону. Но эти вопросы накапливаются. Однажды все равно начнется очная работа, и придется решать кучу проблем. А есть еще планы встреч - их никто не отменял и их нужно выполнять. Время после пандемии будет очень насыщенным для дипломатических служб".

Конечно, обмен информацией между дипломатами продолжается - этот процесс можно поддерживать и по видеосвязи, а вот о неформальных встречах, которые происходят на полях крупных мероприятий, в неформальной обстановке, временно можно забыть. Дипломаты рассказывают, что даже сейчас, когда в видеозвонке участвуют человек пять - дискуссии не получается, а встречи превращаются в зачитывание заявлений.

"Самое тяжелое во время переговоров для меня сейчас - это когда люди выключают свои камеры. Это делается, чтобы сконцентрировать внимание на говорящем, но для меня это просто ужасно, - признается замглавы представительства Евросоюза в России. - Я не могу разговаривать с этими черными квадратиками на экране. Мне важно видеть реакцию собеседников. Пусть они кивают или зевают - мне важно это видеть".

Для многих дипломатов и переговорщиков пандемия оказалась крайне некстати: Великобритания до конца года должна договориться с Евросоюзом о дальнейших отношениях, и учитывая, что очные переговоры о "разводе" заняли у сторон больше двух лет, рассчитывать на легкое взаимопонимание по видеосвязи вряд ли стоит.

"Оказывается, они все умеют!"

Большая проблема сейчас - провести сложные переговоры с большим числом участников. Особенно если у сторон изначально противоположные мнения, а договариваться надо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Россияне раньше не любили электронную почту, просили все посылать по факсу. А теперь мы увидели, что они отлично владеют современными технологиями"

Во время недавней виртуальной встречи стран, участвующих в Варшавском механизме - части международной инициативы ООН по климату - представитель Судана не смог подключиться к конференции из-за плохого интернета.

Или, например, когда Совет Безопасности ООН перешел на удаленную работу, многие страны выступали за то, чтобы голосовать также в режиме видеосвязи - просто поднимая руку, но против оказалась Россия. Вместо этого теперь члены Совбеза вынуждены следовать "сумасшедшему правилу", как охарактеризовал систему эстонский дипломат Свен Юргенсон, - голосованию по электронной почте.

Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский так объяснял свою позицию: "Мы не хотели создавать прецедента удаленного голосования по видеосвязи. По разным причинам: она не прописана в Уставе ООН, есть правовые проблемы, проблемы с безопасностью, технически система часто "слетает". Это был неуклюжий вариант, мы стремились его избежать, и нам это удалось".

Европейские дипломаты, работающие в России, отмечают, что раньше в общении с ними российский МИД почти не использовал современные технологии.

"Они не любили электронную почту, например. Просили все посылать им по факсу или встречаться лично. А теперь мы увидели, что они отлично владеют всеми современными технологиями. Вот недавно у меня была встреча с российскими дипломатами по Zoom", - рассказывает Алешка Симкич.

Даниэль Хольтген из Совета Европы рассказывает, что первая конференция, в которой генсек организации принял участие, - это Петербургский международный юридический форум: "И она была очень хорошо организована с технической точки зрения".

Дипломаты говорят, что у всех ушло какое-то время, чтобы адаптироваться к новым реалиям работы. Сложнее было представителям старших поколений дипломатической школы, которые в большей степени привыкли решать все вопросы лично.

"Иногда кто-то забавно ставит камеру или плохо слышит трансляцию - и поэтому решает поднести к камере ухо", - говорит Симкич.

Переговоры на пробежке

"Мы какое-то время пытались понять, какая платформа безопасная, какая - нет, в итоге нам просто сказали, какими платформами для видеосвязи мы можем пользоваться, - рассказывает американский дипломат. - Но иногда дипломаты сидят на переговорах и понимают, что сейчас речь заходит о конфиденциальных вопросах. Можем ли мы быть уверены, что эти платформы не взломают? Так что бывают ситуации, когда мы говорим собеседнику: это все, что мы сейчас можем обсудить, давайте дальнейшие вопросы проговорим позднее".

Для защиты важных переговоров используют VPN и другие методы шифрования, но специалисты уверены, что и на такой уровень защиты целиком полагаться нельзя - стопроцентной защиты от прослушки все равно нет. Всю секретную или чувствительную информацию теперь передают только по каналам шифрованной связи из зданий посольства, говорит американский дипломат: "И из-за этого сейчас огромная нагрузка на шифровальщиков".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коронавирусные "приемы" дипломатов: чтобы обсудить важные вопросы, некоторые встречаются на пробежках - с соблюдением социальной дистанции

"Всегда, когда я говорю с кем-то по Zoom или другой подобной платформе, я подразумеваю, что эта информация может оказаться где угодно. Поэтому я никогда не говорю о секретных или особо чувствительных темах таким образом", - подтверждает Алешка Симкич.

Сотрудник Госдепа рассказывает, что некоторые дипломаты все же находят необычные способы продолжить переговоры на чувствительные темы, например - идут бегать. Ограничения во многих странах не распространяются на занятия спортом на открытом воздухе, и дипломаты используют эту возможность: выходят на пробежку с нужными людьми и обсуждают вопросы, соблюдая социальную дистанцию.

Самое важное, что делают посольства для своих стран, - устанавливают сеть контактов и выстраивают взаимоотношения с местными - официальными представителями, бизнесменами, журналистами, простыми людьми.

"А это значит, что сотрудники посольства часто встречаются с этими людьми в кафе, например, за чашкой чая или кофе. Невозможно для выполнения этой работы не видеть людей лично", - говорит бывший сотрудник британского МИД Данкан Аллен. Это нужно для того, чтобы посольство предоставило своей стране самую полную информацию о том, что происходит.

"Топовые дипломаты обязательно должны встречаться в ресторанах, потому что они занимаются политикой - в том числе, своим телом. Они должны смотреть друг на друга, хлопать друг друга по спине и даже целовать друг друга в лоб. Они должны видеть, как собеседник реагирует на их предложения, - не только словами, но и языком тела. Невозможно установить доверие, глядя на монитор", - уверен Луук ван Мидделаар, голландский эксперт по вопросам политической истории.

Все дипломаты, с которыми поговорила Би-би-си, сказали, что очень ждут, когда введенные ограничения отменят, и надеются вернуться к обычному режиму работы. Ближайшим крупным международным форумом может стать встреча G7. По предварительному плану, она может состояться в США в сентябре.