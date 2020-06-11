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Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду объявил об очередных мерах по ослаблению карантинного режима, который был введен из-за вспышки коронавируса в конце марта.

Послабления касаются в основном одиноких людей - с субботы им разрешено сформировать свою "сферу поддержки" (Support Bubble) с любым другим домохозяйством, в котором живут их близкие люди или любимый человек.

"Все, кто находится внутри такой сферы, могут вести себя так, будто они живут в одном доме", - сказал Джонсон, добавив, что в такой ситуации соблюдать правила социального дистанцирования не нужно.

Выбрать эту "сферу" можно только один раз, менять ее нельзя, а если кто-то из ближнего круга демонстрирует симптомы коронавируса, то изолироваться по-прежнему придется всем.

Джонсон также объявил, что с понедельника в стране открываются магазины, сафари, кинотеатры под открытым небом, а также религиозные учреждения.

Следующий этап ослабления карантинных мер должен начаться 4 июля, когда откроются заведения общественного питания.

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В четверг возобновляется прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании по футболу - Примера или Ла Лига. Первый матч пройдет в Севилье между "Севильей" и "Бетисом".

Встречи будут проходить без зрителей - болельщиков на трибуны было решено добавить при помощи компьютерной графики.

Из 38 матчей команды успели отыграть до карантина 27; в турнирной таблице лидирует "Барселона" с 58 очками.

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Некоторые популярные фильмы и сериалы исчезли со стриминговых платформ после обвинений в расизме. Яркий пример - классика Голливуда "Унесенные ветром" с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях.

Стриминговая платформа HBO Max, удалившая картину, заявила, что фильм демонстрировал этнические и расовые предрассудки, "которые были неверными тогда и остаются таковыми сегодня".

Узнать, какие еще шоу исчезли из доступа из-за обвинений в расизме, можно в нашей статье.

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В рамках расследования дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова в среду появилась новая статья о сбыте наркотиков.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", - сказал Интерфаксу глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.

Он также сообщил, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в главное следственное управление МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что помимо алкоголя в крови актера были обнаружены остаточные следы марихуаны и кокаина.

ДТП произошло в понедельник вечером на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, в котором находился курьер Сергей Захаров. Он получил многочисленные травмы и скончался в больнице.

В четверг в Рязанской области должны пройти похороны Захарова.

Духовный лидер буддистов Далай Лама выпустит новый альбом с наложенными на музыку мантрами и песнопениями под названием Inner World ("Внутренний мир"). Дата выпуска - 6 июля. В этот же день Далай Ламе исполнится 85 лет.

В создании альбома ему помогли музыканты из Новой Зеландии Джунель и Абраам Кунины. Как сообщает Ассошиэйтед пресс, Джунель Кунин обратилась с идеей записи к команде Далай-ламы еще несколько лет назад.

Перед этим она не смогла найти в интернете ничего, что сочетало бы его учение с музыкой и помогало снять стресс на работе.

В тот раз идею отклонили, но Кунин смогла предложить ее вновь в 2015 году во время поездки в Индию. Она передала письмо одному из помощников Далай-ламы, и на этот раз он решил поучаствовать в проекте.

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Из-за пандемии коронавируса более сотни младенцев, рожденных суррогатными матерями на Украине, не могут воссоединиться со своими родителями, пишет New York Times.

Но 11 парам из Аргентины и Испании все же удалось получить своих младенцев после прохождения обязательного карантина.

"Это было похоже на сон", - рассказала Андреа Дьес из Аргентины. В среду она впервые взяла своего ребенка на руки на пресс-конференции, устроенной агентством суррогатного материнства Biotexcom.

Законы страны разрешают суррогатное материнство, и Украина в последние годы стала ведущей страной, предоставляющей подобные услуги иностранцам, пишет издание со ссылкой на руководителей компаний, работающих в этой индустрии, а также защитников прав женщин.

Агентства по суррогатному материнству [во время пандемии] заботятся о большинстве родившихся детей, хотя за некоторыми ухаживают суррогатные матери. На попечении Biotexcom находятся 79 детей, которых разместили в гостинице и клинике в Киеве, отмечает издание.

Проблема с отсутствием возможности родителям забрать своих детей является одной из самых странных в череде проблем, вызванных запретом на поездки из-за пандемии, и передача 11 младенцев в среду стала первым шагом к ее разрешению, пишет газета.

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В Эгейском море люди в балаклавах перехватывают лодки мигрантов, чтобы не позволить им добраться до Греции, сообщает Times.

На видеокадрах, которые увидели журналисты издания, видно, как двое мужчин, лица которых скрыты, запрыгивают в лодку с мужчинами, женщинами и детьми. Они снимают навесной мотор и оставляют лодку дрейфовать. Пассажиры при этом кричат, отмечает издание.

Позже, уже в другом видео, греческое судно береговой охраны подходит вплотную к лодке, создавая волны, которые отталкивают ее обратно в турецкие территориальные воды. Некоторые пассажиры выпрыгивают и начинают плыть рядом с лодкой, пытаясь вновь направить ее в сторону Греции.

"Он развернулся и снова будет толкать, - говорит мужчина, снимающий видео. - Вы видите это отчетливо - они толкают нас обратно в Турцию... Мы тут уже два дня и одну ночь".

Видео предположительно было снято на прошлой неделе у греческого острова Лесбос. Подобные инциденты, по некоторым сообщениям, происходят и у других островов, находящихся вблизи от турецкого побережья.

Подобные "отталкивания" назад через границу, согласно Европейской конвенции о правах человека, являются незаконными.

Турция и Греция обвиняют друг друга в нарушениях прав мигрантов, зачастую распространяя свои собственные видео в качестве доказательства. На этот раз видео было снято и распространено мигрантом, находившимся на лодке, отмечает газета.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов