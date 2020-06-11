Коронавирус в России: ВОЗ попросила объяснить методику подсчета смертей

Правообладатель иллюстрации EPA via TASS Image caption Отделение для зараженных коронавирусом пациентов в клинической больнице №52 в Москве

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч, ВОЗ считает труднообъяснимой сравнительно низкую смертность от Covid-19, а глава Счетной палаты прогнозирует, что к прежней жизни россияне смогут вернуться только через год. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Полмиллиона случаев Covid-19

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8 779 новых случаев заражения коронавирусом (на 375 больше, чем днем ранее). На Москву пришлось 16,3% из них - 1 436. Всего с начала пандемии в России заразились 502 436 человек.

Уже почти четыре недели суточный прирост заразившихся в России, согласно официальным данным, остается примерно на одном уровне, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,4 тысяч.

За сутки от коронавируса скончались 174 человека. Общее число жертв Covid-19 в России, по подсчетам штаба, достигло 6 532. Выздоровели за сутки 8 367 человек, за все время пандемии - 261 150.

Ситуацию со смертностью "сложно понять"

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ситуацию с низкой смертностью в России "сложно понять", учитывая размер населения страны и схожесть российской системы здравоохранения с другими европейскими странами.

"Это, конечно, необычно, что число смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - заявил он на брифинге ВОЗ.

Райан отметил, что низкая смертность от коронавируса может объясняться большим охватом тестирования, но российские власти должны объяснить, какую методику они используют для подсчета смертей. Как подчеркнул Райан, существует стандарт официального подтверждения смерти, который ВОЗ предоставила каждому государству-члену организации.

В конце мая власти Москвы сообщили, что пересчитали смертность в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Тогда число умерших из-за коронавируса в Москве за апрель было скорректировано с 639 до 1561 человека.

Накануне департамент здравоохранения Москвы объявил, что в мае в городе зафиксировано 5 260, связанных с Covid-19. При этом от коронавируса как основной причины умерли 2 757 человек, а еще 2 503 человека умерли от других причин, но имели положительный тест на Covid-19, уточнили в департаменте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Си-эн-эн говорил, что низкая смертность от Covid-19 обусловлена не манипуляциями со статистикой, как подозревают на Западе, а высокой эффективностью российской системы здравоохранения.

Аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выпускники девятых и одиннадцатых классов в этом году получат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов из-за коронавируса.

21 мая президент Владимир Путин объявил о том, что ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году.

В средние профессиональные образовательные учреждения будут зачислять по результатам аттестата, следует из постановления.

Ранее на этой неделе Мишустин сообщил, что выпускникам школ уже с 20 июня можно подавать заявления о поступлении в вузы, "а по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат".

ЕГЭ пройдет в России в июле. 29-30 июня состоится пробный экзамен без участия детей.

Кудрин за раздачу денег

Поддержка граждан со стороны государства во время вспышки коронавируса могла бы быть более широкой, сказал в интервью ТАСС председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"В кризисные периоды требуются простые и быстрые методы предоставления помощи. Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег", - заявил Кудрин.

Против раздачи "вертолетных денег" ранее выступали, в частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф. "Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать", - говорил вице-премьер Антон Силуанов.

Противники распределения "вертолетных денег" выступали за адресную помощь наиболее пострадавшим гражданам и компаниям. По мнению Кудрина, это трудновыполнимая задача в условиях кризиса.

"Если распространить помощь на всех, то в силу ограниченности ресурсов выплаты станут меньше, - признал он. - Поэтому, конечно, мне бы хотелось идти по схеме адресной поддержки. Но в период кризиса это трудновыполнимо".

Глава Счетной палаты в интервью также заявил о "существенном недофинансировании" российского здравоохранения. "Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки. Мы проведем проверку и покажем эти цифры", - сказал Кудрин.

По его прогнозу, кризисная ситуация с Covid-19 закончится не раньше, чем через год. "Борьба с вирусом еще продолжается. Частичные ограничения могут растянуться до сентября или даже до конца года. К прежней жизни вернуться можно будет только через год, и то если не будет новых волн", - считает он.