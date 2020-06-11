На мэра Норильска завели уголовное дело из-за разлива топлива

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина после разлива дизельного топлива на дочернем предприятии "Норникеля". Накануне дела завели на трех сотрудников ТЭЦ, откуда утекло топливо.

Мэру уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Его привлекают к ответственности в рамках расследования экологической катастрофы из-за разлива топлива из хранилища ТЭЦ-3, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Наказание по этой статье предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев.

"Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации её последствий не принял", - сказала Петренко.

Следователи считают, что мэр должен был организовать координацию деятельности городского управления по делам ГО и ЧС, обеспечить взаимодействие должностных лиц и наблюдение за состоянием окружающей среды, спрогнозировать развития и последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее обвинения в том, что о разливе более 21 тонны дизельного топлива на почву и в реки не было своевременно доложено, звучали в адрес менеджеров компании.

Еще четверо задержанных

Накануне СКР объявил о задержании трех руководящих сотрудников ТЭЦ, с которой произошла утечка. Еще раньше был арестован начальник цеха. Найти виновных требовал президент Владимир Путин.

Были задержаны директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Они стали подозреваемыми по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта. Между тем в ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию", - сообщал СКР.

После экспертизы, установившей, что резервуар нуждается в ремонте, он продолжал эксплуатироваться "с ведома" Смирнова, Степанова и Кузнецова, "в результате этого произошла авария", говорилось в сообщении. В свою очередь "Норникель" накануне назвал задержание трех своих сотрудников неоправданно жесткой мерой.

"Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии", - сказал в среду вице-президент "Норникеля" Николай Уткин.

Авария на территории Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая на 100% принадлежит "Норникелю", произошла 29 мая. 3 июня президент Владимир Путин провел онлайн-совещание по этой теме и обрушился с критикой на его участников.

Media playback is unsupported on your device Экологическая катастрофа в Норильске: видео с дрона и фото из космоса

Спор с "Норникелем"

Руководители МЧС России и Красноярского края на том совещании и позже заявляли, что руководство компании скрыло масштабы аварии, которую экологи считают крупнейшей за последнее время катастрофой в Арктике. Гендиректор НТЭК Сергей Липин в свою очередь заявлял, что информация была передана вовремя, а сотрудники действовали согласно инструкции.

Услышав такой ответ, Путин велел правоохранительным органам разобраться. В тот же день было возбуждено три уголовных дела по трем статьям УК РФ, на следующий день - четвертое. Сразу же был задержан, а 4 июня арестован судом начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

5 июня Путин снова провел телемост с Норильском, в котором участвовал основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин, занимающий первую строчку в списке миллиардеров российского Forbes. Президент России уже тогда говорил о том, что ремонт или замена резервуара могли бы предотвратить экологическую катастрофу.

Путин интересовался, сколько стоит резервуар, на котором произошла авария. Не услышав точного ответа, он сам сказал, что эта емкость стоила "гораздо меньше", "просто в разы". "Если бы своевременно поменяли, - говорил Потанину Путин, - и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании".

Потанин же тогда оценил сумму, необходимую для ликвидации последствий аварии, более чем в 10 млрд рублей.

Что случилось с резервуаром

Ранее СМИ сообщали, что Ростехнадзор выявил нарушения в работе резервуаров для дизельного топлива ТЭЦ-3. В самом "Норникеле" ранее заявляли, что разгерметизация резервуара могла произойти из-за оттаивания грунта и его просадки, которая привела к образованию трещин в резервуаре.

"Мы можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна", - говорил операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

"Предположительно произошло внезапное проседание свай из-за изменений в вечной мерзлоте. Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать", - сказал Потанин на YouTube-канале "Редакция".

Представитель Генпрокуратуры также заявлял, что, по предварительным данным, причиной разгерметизации резервуара стала просадка грунта и бетонной площадки под ним. О просадке бетонной площадки под резервуаром в качестве причины разлива топлива в среду заявил и Росприроднадзор.

По словам Потанина, протоколы спасательных работ не предусматривают единовременного выброса такого количества дизельного топлива: "Они предусматривают все-таки постепенные утечки. А здесь такой вал. Поэтому, собственно, и выбросило все за пределы на дорогу. Поэтому машина загорелась. Потому что сооружения не планируются на единовременный выброс 20 000 тонн".