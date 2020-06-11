В Англии убрали памятник основателю движения скаутов. Он оказался в "черном списке" активистов

Правообладатель иллюстрации Steve Daniels Image caption Памятник Роберту Бадену-Пауэллу убирают демонтируют, чтобы уберечь

Памятник основателю скаутского движения Роберту Бадену-Пауэллу, стоящий на набережной в городе Пул, временно демонтируют из-за опасений, что его могут повредить активисты. Сторонники сноса статуи утверждают, что Баден-Пауэлл якобы симпатизировал Гитлеру, а также был расистом и гомофобом.

Статую, установленную 12 лет назад, демонтируют по рекомендации полиции, которая опасается, что она может спровоцировать людей на противоправные действия. Активисты движения Black Lives Matter в минувшие выходные снесли с постамента статую филантропа, парламентария XVIIв. и работорговца Эдварда Колстона в Бристоле, а потом опубликовали список еще из 60 монументов, которые, по их мнению, должны быть снесены, так как "прославляют расистов".

В списке значится и памятник Бадену-Пауэллу, который назван сторонником нацистов. Также в нем говорится о военных преступлениях, которые Пауэлл якобы совершал против зулусов, когда служил в Южной Африке в конце XIX века.

В полиции при этом подчеркивают, что решение демонтировать памятник принадлежало не им, они лишь предупредили об опасности.

Решение принял муниципальный совет. Заместитель его главы Марк Хауэлл в комментарии подчеркнул, что статую убирают, чтобы спасти ее.

"Мы знаем, что местные гордятся лордом Баденом-Пауэллом и скаутским движением, и их связью с Пулом, и что некоторые считают, что решение временно убрать памятник - это уступка протестующим. Однако мы считаем, что ответственным решением будет защитить памятник, чтобы его ценили и уважали будущие поколения", - приводятся его слова в заявлении совета.

Глава совета, Викки Слейд, в свою очередь, оговорилась, что понимает, что "некоторые аспекты жизни Роберта Бадена-Пауэлла не столь достойны восхищения".

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"Огромная ошибка"

У памятника Бадену-Пауэллу нашлось довольно много защитников. Роберт Симс, член партии консерваторов, представляющий Пул в парламенте, написал в "Твиттере", что выступает против демонтажа статуи.

Еще один консерватор, Тобиас Элвуд, написал: "Мало таких исторических фигур, которые соответствовали бы ценностяи XXI века. Если мы просто уберем с глаз то, что связывает нас с историей, это не поможет ни исправить ошибки, ни извлечь уроки из нашего прошлого", - считает он.

Еще один депутат-консерватор, Конор Бернс, назвал решение убрать памятник огромной ошибкой и призвал власти вернуть его.

Правообладатель иллюстрации The Scout Association Image caption Баден-Пауэлл основал мировое скаутское движение на острове Браунси. его статуя на набережной Пула смотрит в направлении острова

Жители Пула несколько раз выходили на набережную, чтобы защитить памятник, хотя попыток его разрушить пока не предпринималось. При этом некоторые приехали на защиту Бадена-Пауэлла из другого региона.

28-летний валлиец Мэттью Тротт, член движения скаутов, сказал в беседе с Би-би-си, что если памятник можно защитить, лишь временно демонтировав, то он не будет против. "Лучше убрать его в коробку, чем сбрасывать в воду", - говорит он.

53-летняя Шэрон Уорн говорит, что рядом с памятниками исторических деятелей, вызывающих споры, стоит устанавливать информационные панели с информацией об их заблуждениях.

"У него было дурное прошлое, но он был основателем скаутов, а сегодня это великая организация, и избавляться от него смешно", - говорит она.

Баден-Пауэлл основал движение скаутов в 1907 году. Оно существует по сей день. Движение не ставило перед собой политических задач, а делало упор на общечеловеческие ценности: товарищество, отвагу, любовь к романтике и приключениям, физическую закалку. Вместе с тем скауты всегда проповедовали мир, равенство и толерантность.

Сторонники скаутов и Бадена-Пауэлла говорят, что его работа помогла преодолеть социальнй разрыв - в скауты брали детей из семей с самым разным достатком.