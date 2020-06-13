Михаил Ефремов записал видеообращение из-под домашнего ареста. Он признал, что сел за руль пьяным

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Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП, в котором погиб водитель другой машины Сергей Захаров, записал видеообращение к его родственникам. В видеоролике артист признает, что был пьян, просит прощения у семьи погибшего и обещает, что не будет пытаться избежать наказания.

Ефремов до этого момента практически не комментировал случившееся. Единственный раз он высказался в суде во время избрания ему меры пресечения. Актер назвал случившееся чудовищным и согласился с предъявленным ему обвинением.

Видеообращение артиста опубликовано на канале проекта "Гражданин поэт" в YouTube. Оно озаглавлено "Обращение к людям". В своем обращении Ефремов признает, что в момент ДТП был пьян, и что садиться за руль в таком виде непростительно.

На видео Ефремов говорит, что не знает, как дальше жить, и просит прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, хотя понимает, что они его не простят. Также актер обещает оказать им материальную помощь в случае, если они согласятся ее принять хотя бы "потом". По его словам, тем самым он хочет "не откупится, а искупить".

Ефремов обещает, что не будет "отмазываться и включать какие-то свои связи". "Да и как тут отмажешься, когда все все видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока, - добавляет он. - Это не кино, назад не отмотаешь. Конец. Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста".

Ранее адвокаты актера уже заявляли, что он готов оказать финансовую помощь семье погибшего. В свою очередь юристы, представляющие интересы родственников Сергея Захарова, отмечали, что на связь с ними никто не выходил. Сами родственники погибшего заявили, что помощь принимать отказываются.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Водитель грузовика, работавший курьером, умер утром в НИИ им. Склифосовского от множественных травм и обильной кровопотери.

Как сообщали информагентства, медицинское освидетельствование показало 2,1 промилле алкоголя в крови Ефремова, что примерно равно бутылке водки. Кроме того, в анализах были обнаружены следы наркотических веществ.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит от пяти до 12 лет заключения. Он находится под домашним арестом до 9 августа.

Кроме того, по итогам медицинского освидетельствования Ефремова было возбуждено еще одно уголовное дело - о незаконном обороте наркотиков. Однако оно возбуждено уже не в отношении актера, а в отношении тех, кто мог продать ему запрещенные вещества. Сам Ефремов по делу проходит в качестве свидетеля.