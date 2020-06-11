Коронавирус в мире: в США тестируют лекарство, пандемия в Африке набирает скорость

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До сих пор страны Африки были в меньшей степени подвержены удару пандемии

В США тестируют препарат против вируса, Египет собирается открыть некоторые туристические направления, в России число инфицированных превысило полмиллиона. Последние новости о пандемии Covid-19 в мире - в нашей подборке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в США превысило 2 миллиона. Количество подтвержденных случаев в России превышает 500 тыс., что ставит страну на третье место в мире после США и Бразилии. Вто же время в России зафиксировано меньшее количество смертей, чем в десятке других стран.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила, что низкий уровень смертности в России трудно объяснить. Однако в Москве отрицают, что официальные данные о смертности от коронавируса в России занижены.

Представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что низкий уровень смертности объясняется высокой эффективностью российской системы здравоохранения, а не статистическими манипуляциями, как предполагают некоторые эксперты в России и за рубежом.

В прошлом месяце власти Москвы более чем удвоили официальное число погибших от Covid-19 в российской столице за апрель за счет включения в него "спорных" случаев.

Всего в мире коронавирусом заразились более 7,3 млн человек, более 416 тысяч умерли.

Самые свежие данные о числе заболевших и умерших в результате пандемии коронавируса смотрите здесь.

В США начали тестировать препарат для лечения коронавируса

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В компании говорят, что к концу лета может набраться достаточно данных для широкого использования препарата

Компания Regeneron Pharmaceuticals начала испытания на людях своего экспериментального "коктейля" антител для лечения Covid-19.

Главный научный сотрудник биотехнологической компании Джордж Янкопулос утверждает, что дизайн исследования очень гибок и может быстро охватить тысячи пациентов.

"Если все пойдет хорошо, через неделю-две мы перейдем ко второму этапу, - сказал он агентству Reuters. - В течение месяца или около того мы будем точно знать, работает ли новое лекарство или нет. К концу лета у нас может быть достаточно данных для широкого использования".

Ученые сравнивают результаты применения антител REGN-COV2 с плацебо-терапией у госпитализированных пациентов и больных с неявно выраженными симптомами.

Массовые протесты и распространение Covid-19

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока неясно, насколько полезными оказались маски, используемые участниками протестов

Целевая группа по коронавирусу американского правительства предупредила, что массовые протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда, могут привести к росту числа случаев заболевания Covid-19.

"Мы уважаем право каждого американца, предоставленное Первой поправкой к Конституции, но мы призываем их пользоваться этим правом безопасно", - сказал вице-президент Майк Пенс в ходе телефонной конференции с главами штатов.

Согласно данным целевой группы, в большинстве крупных городов в последние недели наблюдалось снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, но неясно, насколько полезными оказались маски, используемые некоторыми протестующими.

Тем временем американские фондовые рынки падают на фоне сообщений о росте заболеваемости ковидом, поступающих из разных штатов, что может указывать на вторую волну эпидемии.

США - не единственная страна, где беспокоятся о возможной связи протестов с пандемией. В Австралии один из участников марша протеста заболел на следующий день после того, как приянл участие в митинге вместе с тысячами других людей в Мельбурне. Он был в маске, но непонятно, насколько это сократило риск передачи инфекции.

На официальном брифинге представитель премьер-министра Великобритании сообщил журналистам, что протесты по-прежнему незаконны по правилам социального дистанцирования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие, которые игнорируют правила социального дистанцирования, нарушают закон, сказал Борис Джонсон

Борис Джонсон будет призывать людей не принимать участие в акциях протеста, если они не смогут сделать это в рамках правил социального дистанцирования. Однако решение о наказании за нарушение норм будет принимать полиция.

Премьер-министр также не считает, что уровень заболеваемости в стране достаточно снизился, чтобы правительство могло рассмотреть вопрос об ослаблении норм социального дистанцирования. В настоящий момент правила предусматривают сохранение дистанции в два метра от всех, кроме членов семьи, живущих вместе.

Новые данные по безработице в США

Министерство труда США сообщает, что на прошлой неделе более полутора миллионов американцев обратились за пособиями по безработице.

Это меньше, чем 1,8 млн заявок, поданных на прошлой неделе. С середины марта это уже вторая неделя, когда количество заявлений на пособие по безработице ниже 2 миллионов.

С начала пандемии более 40 миллионов американцев потеряли свои рабочие места.

В мае ситуация улучшилась, и компании стали снова нанимать служащих, поскольку в отдельных штатах начали частично ослаблять жесткие меры, принятые для контроля распространения вируса.

Знаменитый тайский храм закрывает двери для иностранцев

Знаменитый буддийский храм в Таиланде закрыл свои двери для иностранцев, опасаясь распространения Covid-19.

На главных воротах храма Ват Пхо в Бангкоке появились надписи: "Только для тайцев, в настоящий момент иностранцам вход не разрешен".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Монастырь Ват Пхо - важная туристическая достопримечательность Таиланда

Ват Пхо – один из крупнейших храмов в Таиланде, он известен главным образом гигантской фигурой лежащего Будды, покрытой сусальным золотом.

Китай: пробные вакцины для работников, выезжающих за границу

Китайские СМИ сообщают, что работникам китайских государственных предприятий предлагают непроверенные вакцины против коронавируса для проверки их эффективности.

Доказанно действующей вакцины против вируса еще нет, но клинические испытания "вакцин-кандидатов" уже начинаются во всем мире.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Приоритетное внимание уделяется вакцинации работников, намеревающихся выехать за границу

Государственная газета Global Times сообщила, что сотрудники, выезжающие за границу по работе, могли добровольно выбрать один из двух вариантов вакцины, разработанные филиалами государственной фармацевтической группы Sinopharm.

В письменном уведомлении, направленном государственным фирмам, говорится, что Sinopharm уделяет приоритетное внимание вакцинации работников, намеревающихся выехать за границу.

Египет немного открывается

С 1 июля Египет начнет принимать международные рейсы и позволит иностранным туристам посещать побережья, меньше всего пострадавшие от коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Длительное отсутствие туристов неблагоприятно сказалось на экономике Египта

Ожидается, что первыми откроются курорты Красного моря, в том числе на Южном Синае, и средиземноморские пляжи к западу от города Александрия.

Египет закрыл свои аэропорты в марте в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Lufthansa сократит 22 тысячи рабочих мест

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что сократит 22 тыс. рабочих мест в попытке справиться с резким падением авиаперевозок, вызванным пандемией коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания пытается свести количество уволенных к минимуму

Авиакомпания прогнозирует медленное восстановление спроса и ожидает, что после кризиса количество самолетов уменьшится примерно на 100.

Половина сокращений придется на Германию. Компания надеется свести к минимуму увольнения за счет краткосрочных рабочих и кризисных соглашений и согласовать эти меры с профсоюзами к 22 июня.

В авиакомпании Lufthansa работает более 135 тысяч человек по всему миру. Около половины из них находятся в Германии.

В Африке пандемия набирает скорость

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что распространение пандемии в Африке, которая до сих пор оставалась наименее пострадавшим от коронавируса континентом, набирает обороты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство случаев заболевания на африканском континенте сосредоточено в столицах, но постепенно инфекция выходит и за пределы больших городов

По словам главы ВОЗ в Африке Матшидисо Моети, вспышка вызвана 10 странами, на которые приходится две трети из примерно 200 тыс. подтвержденных случаев заболевания на континенте. Наиболее пострадала Южная Африка.

Моэти добавила, что большинство случаев заболевания Covid-19 на континенте сосредоточено в столицах и вокруг них, но инфекция в настоящее время также распространяется за пределы крупных городских районов.

Одной из главных проблем континента остаются поставки оборудования, в частности, наборов для тестов на коронавирус.

Беларусь ослабляет карантин для вернувшихся из-за рубежа

В Беларуси сократили список стран, после посещения которых надо 14 дней находиться в карантине.

Из списка, обнародованного Минздравом, исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Китай.

При этом иностранцы, приезжающие в Беларусь, обязаны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за двое суток до даты пересечения границы.

Первый чартерный рейс в Албанию из Беларуси оправляется 12 июня.