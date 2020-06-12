Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption Sony впервые показала закругленные формы PlayStation 5'

Японская компания Sony представила игровую консоль PlayStation пятого поколения и новые игры для нее. Презентация состоялась в интернете и была записана заранее из-за пандемии коронавируса.

Контроллер PlayStation 5 был показан уже некоторое время назад, но теперь известно, как будет выглядеть и новая приставка - подсвеченный синим неоном черный корпус с белой верхней и нижней частью.

Помимо новой консоли были показаны игры, в которые на ней можно будет играть. Среди новых релизов можно выделить Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7, новые части серий Ratchet & Clank, Hitman и Resident Evil.

PlayStation 5 и новая консоль-конкурент Microsoft Xbox Series X поступят в продажу в конце года.

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption Человеком-пауком в новой версии игры о супергерое становится не Питер Паркер, а Майлз Моралес

"Пока еще есть вопросы о PlayStation 5, на которые не прозвучали ответы, в числе которых - стоимость и дата начала продаж. Но, как мне кажется, Sony сделала все, что было нужно для этого мероприятия", - рассказала аналитик в вопросах игровой индустрии Лора Кэйт Дэйл.

"Нам в течение часа показывали игры, перемежая как продолжения уже известных серий, так и совершенно новых видеоигр от крупных студий, работающих эксклюзивно на корпорацию. Этого хватило на целый час. Люди в "Твиттере" сейчас не могут решить, нравится им вид консоли или нет, но в целом в течение часа Sony заставила людей наполниться радостным ожиданием", - добавила она.

Некоторые пользователи обратили внимание, что внешний вид устройства напоминает Wi-Fi роутер, после чего это словосочетание попало в тренд "Твиттера".

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption На презентации показали кадры из Resident Evil 8

Помимо улучшенной графики у PlayStation 5 будет оснащен более производительным твердотельным накопителем (SSD), благодаря чему время загрузки игр заметно сократится.

Также в приставке появится поддержка сыерхвысокого разрешения 4K и проигрыватель дисков Blu-Ray, хотя компания отметила, что будет доступна и бездисковая версия.

Sony в отличие от Microsoft решила не выпускать новые эксклюзивные игры на консоли предыдущего поколения PlayStation 4.

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption У гоночной серии Gran Turismo - немало фанатов по всему миру

Новое воплощение истории о Человеке-пауке основано на мультфильме 2018 года "Человек-паук: через вселенные", в котором главный герой - не Питер Паркер, а чернокожий подросток Майлз Моралес.

В трейлере игры он летает на паутине по Нью-Йорку и борется со злодеями. Показанная детализация элементов была бы не под силу PlayStation 4..

Также была показаны уже известные компьютерные персонажи:

Элой из высоко оцененной критиками Horizon: Zero Dawn. В трейлере продолжения этой игры, названной Forbidden West, главная героиня плывет под водой и сражается с роботами-динозаврами.

Наемный убийца Агент 47 возвращается в новой части игры Hitman III компании IO Interactive. Релиз игры запланирован на январь 2021 года.

Также на презентации показали трейлер новой игры о Рэтчете и Кланке Clank: Rift Apart.

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption Ratchet & Clank подходит для досуга всей семьи

Анализ

Марк Сислак, Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Annapurna Interactive Image caption Для многих сюрпризом стала игра Stray о похождениях кошки к кибер-городе будущего

Sony уверенно представила PlayStation 5, показав игры вместо речей. Там были и тяжеловесы, полюбившиеся фанатам, и новые игры от небольших студий.

Мероприятию не хватало живой энергии, которая присуща презентациям, идущим в прямом эфире. Но организаторам удалось найти удобное русло, показав на примере таких игр, как новый Ratchet and Clank, на что способен твердотельный накопитель (SSD) консоли, который способен уменьшить или почти исключить время загрузки.

Вряд ли можно сказать, что произошел существенный прорыв для приставки следующего поколения - это скорее множество небольших улучшений в таких компонентах, как аудио с трехмерным звуком и улучшенная вибрация в контроллере.

Но если не учитывать улучшенные визуальные эффекты и более быстрое время загрузки, как изменятся игры следующего поколения?

В этом смысле возвращается хорошо известное: шутеры, гонки, аркады от третьего лица и спортивные игры. Все то, что уже есть, просто более совершенное в плане графики.

У PlayStation и Xbox до этого не очень получалось донести до аудитории, чего стоит ждать от следующего поколения.

По крайней мере, теперь фанаты увидели малую толику некоторых игр и, наконец, оценили округлый корпус PlayStation 5.

Для настоящих геймеров этого, пожалуй, достаточно.