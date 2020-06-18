Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Картину продали на аукционе в Париже

В Париже с аукциона продано письмо Винсента Ван Гога и Поля Гогена, в котором они описывают свои визиты в бордели. Находящийся во Франции фонд Винсента Ван Гога заплатил за исторический документ 210,6 тыс. евро (около 237 тыс. долларов).

Художники вместе написали письмо своему другу Эмилю Бернару в 1888 году. В нем они описывают свою жизнь в городе Арль, находящемся в Провансе.

В послании есть не только подробности их визитов к дамам легкого поведения, но и рассуждения о живописи. В частности, Ван Гог и Гоген - мастера постимпрессионизма - выражали уверенность, что их творчество ведет к "великому ренессансу искусства".

В Арле художники некоторое время работали вместе, но спустя несколько месяцев они поссорились - и Гоген уехал.

Письмо датируется 1-2 ноября 1888 года, то есть оно было написано за несколько недель до нервного срыва Ван Гога, когда он отрезал себе часть левого уха. В 1890 году хужожник, согласно самой распространенной версии, покончил с собой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Как известно, Ван Гог отрезал себе ухо

Письмо в этом году станет частью экспозиции музея Ван Гога в Амстердаме. Как сообщается, это единственное послание Ван Гога, адресованное другому художнику.

Музей назвал письмо самым важным рукописным документом Ван Гога, по-прежнему находившимся в частных руках.

Проводивший торги аукционный дом Drouot считает письмо уникальным, поскольку из него становится понятно, что художники верили в свою способность радикально изменить искусство.

"Мы очень рады и благодарны фонду Винсента Ван Гога, благодаря которым мы можем обогатить свою коллекцию таким примечательным письмом - и особенно в это непростое время", сказала директор музея Эмили Горденкер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ван Гог и Гоген написали письмо своему общему другу

О чем говорится в письме?

Художники по очереди рассказывают о своей жизни в Арле, где они вместе снимали студию в так называемом "Желтом доме" - он фигурирует на одноименной картине Ван Гога.

"А вот это тебя заинтересует - мы несколько раз посетили бордели, и вполне вероятно, что вскоре мы будем туда часто ходить, чтобы поработать, - пишет Ваг Гог в послании, состоящем из четырех страниц. - Сейчас Гоген работает над полотном с тем же ночным кафе, которое я тоже писал, но у него есть типажи, увиденные нами в борделе. Это явно будет красивая работа".

Ван Гог также рассказывает, что "сделал две картины с падающими листьями на тополиной аллее, а также третью картину, на которой изображена вся эта аллея - полностью желтая". "Объявляю, что я не понимаю, почему не пишу людей, хотя теоретически мне иногда бывает так трудно представить живопись будущего, которое бы не состояло из новой плеяды мощных портретистов - простых и понятных широкой публике. В любом случае, возможно, вскоре я начну заниматься борделями", - пишет Ван Гог.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Благодаря картинам Ван Гога желтый дом, в котором он жил с Гогеном, стал известен во всем мире

Хотя письмо и было адресовано общему другу, это не только послание, но и диалог между Ван Гогом и Гогеном с первыми впечатлениями о совместной работе. Ван Гог называет Гогена "неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя".

"С Гогеном кровь и секс становятся сильнее амбиций. Но хватит об этом, ты с ним больше провел времени, чем я. Мне просто хотелось поделиться первыми впечатлениями в нескольких словах", - замечает художник.

Ван Гог переехал в Арль из Парижа, чтобы основать "студию юга" - некое утопическое место для совместной работы с другими художниками. Гоген принял приглашение Ван Гога, и не последнюю очередь в этом сыграло обещание финансовой помощи брата Ван Гога, занимавшегося продажей его картин.

Ван Гог видел в Гогене будущего лидера, который сможет возглавить коммуну художников. Они жили и работали вместе 63 дня осенью 1988 года. Их партнерство завершилось, когда Ван Гог отрезал себе часть уха. Тогда же Гоген уехал в Париж.

Письмо, наряду с еще 39 другими документами, будет выставлено в музее Ван Гога в Амстердаме с 9 октября.