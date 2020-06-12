В Конгрессе США хотят признать Россию "спонсором терроризма". Насколько это реально?

Правообладатель иллюстрации AFP

Самое крупное объединение законодателей-республиканцев в Конгрессе США назвало Россию в числе трех главных противников Соединенных Штатов, предложив ввести еще более жесткие санкции против Москвы.

Свои взгляды на будущее американской внешней политики представители Republican Study Committee (RSС), объединяющей 147 законодателей-республиканцев в Конгрессе США, изложили в 120-страничном документе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".

Доклад был представлен в Палате представителей Конгресса США в среду и на следующий день передан в Белый дом.

Авторы документа заявляют, что работали над ним в течении полутора лет и за это время пришли к выводу о том, что "президент Дональд Трамп восстановил американское лидерство в мире", пропагандируя лозунг "Америка прежде всего". Его предшественника Барака Обаму члены RSC критикуют за недостаточную жесткость, в том числе в отношении России.

Для того, чтобы и в дальнейшем "сдерживать российскую агрессию", авторы рекомендуют резко ужесточить санкции против Москвы - в том числе отключив доступ к международной банковской системе SWIFT и причислив Россию к числу "государств-спонсоров терроризма".

Чем они недовольны?

Авторы документа подчеркивают, что после распада СССР Соединенные Штаты сохранили свой статус, оставшись единственной сверхдержавой в мире. Несмотря на это, в последние годы для Вашингтона появились новые угрозы. Главной из них законодатели-республиканцы называют Китай, следом идет Россия, замыкает тройку Иран.

Угрозы со стороны Китая, по мнению RSG, связаны с растущей экономической мощью, проведении кампаний дезинформации и попытками хищения передовых технологий в США. Со стороны Ирана - с развитием собственной ядерной программы и, как они пишут, с поддержкой террористических группировок на Ближнем Востоке.

При этом в докладе приводятся заявления бывшего министра обороны США Джеймса Мэттиса, называвшего Россию "главной угрозой" для Америки, и экс-руководителя Объединенного комитета начальников штабов Джозефа Данфорда, считавшего, что в военном отношении Москва может составить конкуренцию Вашингтону.

В документе сказано, что в течении последних 15 лет Россия пыталась нанести "заметный ущерб" Соединенным Штатам в различных странах мира, включая Сирию, Ливию, Венесуэлу и Черногорию.

Авторы напоминают о вторжении российских войск в Грузию, аннексии Абхазии и Южной Осетии, захвате Крыма и вмешательстве в события на востоке Украины. Кроме этого, как заявляют американские законодатели, было использовано химическое оружие для совершения политических убийств в Великобритании, организованы кампании дезинформации в ходе выборов в США и других странах.

В числе претензий - якобы осуществляемая продажа оружия движению "Талибан" (запрещено в России как террористическая организация) в Афганистане, участие российских ЧВК в событиях в Ливии, ведение совместных боевых действий в Сирии вместе с бойцами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "Хезболлы" (обе организации признаны в США террористическими).

Авторы "хотели бы надеяться" на то, что США смогут сотрудничать с Россией, но заявляют при этом, что Путине "это невозможно".

Что предлагают?

Санкции, уже введенные Вашингтоном против Москвы за последние шесть лет, законодатели считают недостаточными. В подготовленной республиканцами стратегии перечислены полтора десятка новых мер, которые, с точки зрения авторов, мог бы принять Конгресс США и Белый дом.

В первую очередь - признание России "государством - спонсором терроризма". Сейчас в списке Госдепартамента США в этом качестве названы лишь четыре страны - Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.

Официальное признание "спонсором терроризма" позволяет Вашингтону ввести против государства дополнительные санкции, ограничить или запретить продажу товаров двойного назначения, оружия, отказать в экономической помощи. Еще одна мера - снятие дипломатического иммунитета с представителей страны (члены семей жертв терактов получают право обращаться за компенсацией в суды США).

"Россия поддерживает терроризм во все мире, одновременно делая вид, что борется с ним, - говорится в докладе. - Командующий войсками США в Афганистане заявлял о поставках Россией оружия "Талибану". Россия координировала свои действия в Сирии с КСИР и "Хезболлой", обеспечивая им авиаподдержку".

Авторы доклада также предлагают ввести "вторичные санкции" против иностранных компаний, участвующих в российских нефтегазовых проектах, в том числе строительстве трубопровода "Северный поток-2". Этот шаг, как они считают, не только помешает России добывать и экспортировать энергоресурсы, но и "наращивать свое влияние" за пределами страны.

Новые санкции предлагается ввести и против российского суверенного долга, приняв для этого уже давно внесенный в Конгресс США законопроект DASKA, описывающий введение секторальных санкций. Изложенные в нем меры комментаторы называли "санкциями из ада".

Предлагается также включить в санкционный список госкорпорацию ВЭБ, которую, по словам авторов, Путин "использовал для финансирования Олимпийский игр в Сочи", а также его руководителя Игоря Шувалова.

А еще ввести санкции, которые должны "отрезать российские компании от мировой финансовой системы" и запретить России использование мировых межбанковских систем обмены SWIFT.

Кроме того, авторы хотят разработать новый санкционный пакет, включив в списки "руководителей российской пропаганды" "связанных с Кремлем олигархов", "финансирующих военную агрессию", а также союзников Москвы из республик бывшего СССР.

Законодатели рекомендуют продолжить оказание финансовой и военной помощи Грузии и Украине, сделать главной темой всех без исключения саммитов НАТО обсуждение "российской агрессии" и разработать новую информационную стратегию Госдепартамента США, позволяющую "прямо обращаться к российскому народу".

Какие шансы?

Представленный республиканцами доклад - это не законопроект, а лишь список рекомендаций одной из политических фракций в Конгрессе США.

RSC пользуется влиянием на Капитолийском холме, но в составе группы официально числятся лишь 147 законодателей из 435 членов Палаты представителей.

К тому же инициативу о внесении России в список "государств - спонсоров терроризма" в Вашингтоне обсуждают уже не первый год.

В апреле 2018, например, это предложил сделать член комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес, заявив об участии Москвы в попытке убийства в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.

По данным издания ProPublica, после событий в Солсбери занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон отдал распоряжение своим подчиненным начать работу по официальному признанию России "спонсором терроризма", но уже через несколько дней отказался от этой идеи.

В декабре 2019 года комитет по международным делам Сената одобрил законопроект, внесенный сенатором-республиканцем Кори Гарднером о признании России "спонсором терроризма". Более того, комитет обратился в Госдепартамент, обязав дипломатическое ведомство в течении 90 дней представить законодателям доклад о том, соответствуют ли действия Москвы в разных регионах мира критериям включения в этот список.

"Пока на Капитолийском холме заняты эпидемией коронавируса, массовыми волнениями, протестами в десятках городов США и предстоящими выборами, - сказал Русской службе Би-би-си профессор Университета Стони-Брук Джонатан Сандерс. - Так что до Нового года вряд ли кто-то захочет обсуждать новое предложение республиканцев".

"Но я бы не стал его недооценивать - достаточно сказать, что все без исключения санкции против России принимались межпартийным большинством - за них голосовали и республиканцы, и демократы", - добавил эксперт.

В России инициативу республиканцев назвали "незаконными с точки зрения международного права".

"Это, конечно же, никоим образом не способствует нормализации наших двусторонних отношений, - заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться".