Коронавирус в России: чиновники возвращаются в Кремль, "Нашествия" не будет

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Под Москвой уже в пятницу, 12 июня, открываются летние кафе, в самой Москве сотрудникам Кремля велели ходить на работу после отмены режима самоизоляции, но фестиваля "Нашествие" в Тверской области в этом году все-таки не будет. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

8 987 новых случаев Covid-19

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8 987 новых случаев заражения коронавирусом (на 208 больше, чем днем ранее), из них в Москве - 1714, в Московской области - 730. Всего с начала пандемии в России заразились 511 423 человек.

За сутки скончались 183 пациентов с коронавирусом (49 - в Москве). Общее число жертв Covid-19 в России, по подсчетам штаба, достигло 6 715. Выздоровели за сутки 8 220 человек.

На работу в Кремль

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Часть из них вышла на работу еще 8 июня, остальные должны выйти в понедельник.

"До нас довели, что, поскольку сняты ограничения [в Москве], с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы", - сказал один из собеседников РБК.

30 марта президент Владимир Путин объявил первую нерабочую неделю. Режим самоизоляции в Москве был отменен с 16 июня. Сам Путин, и чиновники Кремля перешли на удаленный режим работы.

Кафе под Москвой

В Подмосковье с пятницы откроются летние веранды кафе и ресторанов, объявил накануне губернатор Андрей Воробьев.

"Глобально мы не можем пока открыть торговые центры. В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Чуть позже стало известно, что и торгово-развлекательные центры скоро откроются - через две недели, с 25 июня. Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу без ограничений, постановление губернатора было опубликовано на портале регионального правительства. Исключение - не будет фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров.

В Подмосковье раньше, чем в Москве, открылись парикмахерские, салоны красоты, офисы по продаже жилья. Пропускной режим тоже был отменен раньше. Летние веранды кафе в Москве, согласно указу мэра Сергея Собянин, можно будет открыть только во вторник, 16 июня.

Собянин просит сидеть дома в праздники

Объявив в понедельник об отмене пропусков и режима самоизоляции, в четверг Собянин снова призвал москвичей не покидать лишний раз квартиры, а гостей столицы по возможности отказаться от поездок в Москву. Хотя двухнедельного карантина для них вводить не будут.

Никаких массовых праздничных мероприятий в День России, 12 июня, и в день проведения парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 24 июня, в Москве не планируется, сообщил Собянин в эфире "России 24".

Мэр рекомендовал москвичам никуда ходить в эти праздники, пока в городе запрещены массовые мероприятия. "Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть", - сказал он.

Что касается приезжих, то Собянин попросил ограничить поездки в столицу. "Если есть необходимость - приезжайте, а вообще в это время было бы хорошо ограничить поездки", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли оказаться на карантине, если прибыть в столицу из другого региона.

Год без "Нашествия"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг объявил об отмене в этом году рок-фестиваля "Нашествие". "При всем уважении к организаторам "Нашествия", исходя из предписаний Роспотребнадзора и в условиях сохраняющейся опасности, в этом году "Нашествие" все-таки не будет проводиться на территории нашего региона", - сказал он в тверском эфире телеканала "Россия 24".

"Воздержимся в этом году, а дальше будем думать", - добавил он.

Организаторы "Нашествия" в свою очередь объявили о переносе фестиваля на следующий год и попросили сохранять купленные билеты.

"Мы до последнего момента хотели, чтобы "главным приключением года" для наших зрителей стало "Нашествие", но в этом году такой слоган достается коронавирусу", - пошутили организаторы на сайте фестиваля. Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей в условиях такого массового мероприятия не представляется возможным, признали они.