Под Москвой открыт главный храм российской армии. Чем он успел прославиться?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Храм построили на добровольные пожертвования, говорится на его сайте

В Подмосковье на территории выставочно-пропагандистского парка "Патриот" открылся главный храм Вооруженных сил России. В нем не будет ни мозаики с Путиным, ни мозаики со Сталиным. Чем еще успел стать известен этот собор, пока он строился?

Храм Воскресения Христова находится у въезда на территорию парка со стороны Можайского шоссе. Он строился с осени 2018 года.

На сайте храма говорится, что деньги на строительство собрали добровольными пожертвованиями. Для сбора средств был создан некоммерческий фонд "Воскресение".

На главной странице сайта в самом низу - галерея знаменитостей-жертвователей, которые призывали поучаствовать в проекте. Среди жертвователей - спортсмены, политики, актеры и режиссеры. Есть, например, портрет режиссеров Никиты Михалкова и Эмира Кустурицы, спортсменки Елены Исинбаевой и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Список из более чем 50 тысяч жертвователей опубликован на сайте фонда. Среди них Би-би-си ранее обнаружила одну иностранную компанию - Marine Repair and Supply Pte.

Символизм

С самого начала проекта в него было заложено много символов. Так, диаметр барабана главного купола (основы, на которой установлена "луковица") составляет 19,45 метров в честь 1945 года.

Высота звонницы - 75 метров, поскольку храм открывают в 2020 году, в котором отмечают 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Высота малого купола - 14,18 метров, что означает 1418 дней и ночей, которые длилась война.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption В пропорции храма заложено много символических деталей

В марте 2020 года министр обороны Сергей Шойгу говорил, что ступени храма будут отлиты из сплава, который будет содержать расплавленные траки германских танков времен войны.

Главная икона храма, как рассказывал Шойгу, написана на досках, сделанных из старинного орудийного лафета, поднятого со дна Невы, и дерева из приклада винтовки Мосина (основного стрелкового оружия советской пехоты в Великой Отечественной войне).

Путин, Сталин и 28 панфиловцев

Парк "Патриот", в котором построен храм, - колоссальный выставочный, музейный и военно-пропагандистский комплекс министерства обороны, включающий несколько полигонов, аэродром, выставочную площадку и деревянный макет Рейхстага. Теперь в парке будет и большой храм.

В его оформлении использовались известные образы, связанные с Великой Отечественной войной.

Ранее официальная газета министерства обороны "Красная звезда" писала, что стены храма будут украшены горельефами, посвященными обороне Брестской крепости и Сталинграда, параду на Красной площади в ноябре 1941 года, Смоленской, Ржевской, Сталинградской битвам, форсированию Днепра, сражению на Курской дуге, водружению флага над Рейхстагом.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption От мозаик с изображениями Путина, Сталина и Шойгу в итоге решили отказаться

На храме также в виде горельефов будут представлены шествие тысяч германских военнопленных по Садовому кольцу в Москве в 1944 году и подписание капитуляции Германии.

Один из горельефов, как писала год назад "Красная звезда", изображает бой 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково под Москвой.

Согласно канонической версии, которая получила распространение в советское время, 16 ноября 1941 года 28 солдат-панфиловцев из 316-й стрелковой дивизии погибли неподалеку от города Волоколамска, остановив атаку десятков германских танков и пехоты.

Однако несколько лет назад российский Государственный архив поставил под сомнение эту историю. Согласно расследованию экспертов архива, несмотря на массовый героизм советских солдат и ожесточенные бои в полосе обороны 316-й стрелковой дивизии в это время и на этом участке фронта, именно этот конкретный бой стал вымыслом военного корреспондента и литературного секретаря газеты "Красная звезда".

В апреле 2020 года "МБХ медиа" сообщило, что в храме будет мозаика с изображением президента Владимира Путина, Шойгу и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. От этой затеи пришлось отказаться. Настоятель храма епископ Клинский Стефан говорил РБК, что мозаику убрали, потому что против нее был сам Путин.

"Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно", - говорил он.

Тогда же в апреле стало известно, что на одной из стен будет изображен Иосиф Сталин. Его портрет нес один из участников парада Победы 1945 года, который был изображен на мозаике. В результате из храма удалили и эту мозаику - ее отправили в музей на территории "Патриота".

"Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, - ну, значит, не нужно это", - объяснял РБК глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонид Калинин.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда говорил, что изображения Сталина в храме быть не должно, так как "с его именем связаны многие беды в жизни людей".