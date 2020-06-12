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Виктор Бабарико, 20 лет возглавлявший Белгазпромбанк, решил баллотироваться на пост президента Беларуси, после чего в банк пришли с обыском. Действующий президент Александр Лукашенко назвал возможного соперника негодяем и сообщил о задержании около 15 менеджеров российского банка и связанных с ним структур.

Белорусский банк Газпрома в Минске обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

"Газпром" заявил о совершении незаконных действий в отношении банка.

"Работали по этому банку и по ним(руководителям - Би-би-си) с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежную собственность их. На Кипре. В Латвии счета, в Лондоне, - рассказал в пятницу Александр Лукашенко. - Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия".

О том, что Виктор Бабарико, возможный соперник Лукашенко на назначенных на 9 августа президентских выборах, заработал деньги "мошенническим образом", глава государства заявил 4 июня, попутно раздав нелестные характеристики еще нескольким популярным, по оценкам аналитиков, претендентам.

"Страну они не получат!" - заявил Лукашенко.

Как развивались события?

10 июня президент поручил органам власти и Комитету госконтроля "прошерстить этих пузатых буржуев". На следующий день в головном офисе Белгазпромбанка и нескольких компаний, которые власти связывают с Виктором Бабарико, прошли обыски.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Лукашенко, в Беларуси сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести

Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем, - также в особо крупном размере.

Было сообщено, что подозреваемыми по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Виктор Бабарико фигурантом дела не является, сообщал Госконтроль 11 июня.

К вечеру 12 июня глава Госконтроля Иван Тертель заявил, что департамент финансовых расследований располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности.

Что будет с банком?

Белгазпромбанк по размеру активов и капитала на начало этого года располагался на третьем месте - после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год - на четвертом месте среди банков в Беларуси.

Банк кредитует ведущие предприятия различных отраслей экономики, а также предприятия среднего и малого бизнеса.

В день обыска, 11 июня, Белгазпромбанк заявил, что следственные действия, проходящие в банке, не повлияют на его финансовую устойчивость и исполнение им обязательств по обслуживанию клиентов.

Банк отключил от обслуживания созданный сыном Бабарико сервис "МолаМола", где собирались пожертвования на помощь медикам в период пандемии, поддержку семей репрессированных за участие в уличных акциях, а также на культурные и музыкальные проекты.

Правообладатель иллюстрации Fedosenko Natalia/TASS Image caption По размеру активов и капитала Белгазпромбанк располагается на третьем месте в стране

Акционеры Белгазпромбанка - российские Газпром и Газпромбанк - заявили о полной поддержке белорусской "дочки" и готовности в координации с Национальным банком Республики Беларусь способствовать разрешению сложившейся ситуации.

Национальный банк по белорусским законам может ввести для управления банком свою администрацию. Но введение внешнего государственного управления происходит в случае, если у банка возникают крупные финансовые проблемы - например, он оказывается в состоянии или на грани банкротства, объясняет Вадим Иосуб, старший аналитик компании "Альпари Евразия".

"Ситуаций, чтобы забрали активы у здорового, крупного банка просто не бывает. Это был бы совершенный правовой беспредел даже в условиях Беларуси, - говорит эксперт. - К тому же владельцами банка являются гиганты - российский Газпром и российский Газпромбанк, банк принадлежит им на 99% . Я с трудом себе представляю, чтобы белорусские власти решили, что называется, по беспределу забрать активы у таких игроков".

"Осуществлены незаконные действия"

Минск может только рекомендовать, но не может назначить председателя совета директоров акционерного общества без согласия акционеров. (Белорусскому Госкомимуществу принадлежит 0,097% акций Белгазпромбанка), отмечает аналитик.

Но к вечеру пятницы такое руководство было назначено в банк белорусской стороной.

Image caption Для того, чтобы поставить подпись за выдвижение альтернативных кандидатов, в Минске выстраивались длинные очереди

"Осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк", - говорится в распространенном в связи с этим заявлении российского "Газпрома". - Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь".

В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают договор о Евразийском экономическом союзе, непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.

"А интерес акционеров на самом деле очень простой - они не хотят, чтобы их предприятия лишали денег. Они хотят, чтобы их предприятия зарабатывали для них деньги. Судя по всему, за предыдущие 20 лет никаких претензий к банку, к его руководству не было. Это был один из самых прибыльных банков в Беларуси и, я думаю, акционеры были очень довольны теми деньгами, которые для них зарабатывал Белгазпромбанк", - замечает Вадим Иосуб.

Заявления Лукашенко о руководстве и менеджерах Белгазпромбанка, по словам аналитика, больше похожи на фантазии и на данный момент не подтверждены ничем.

"Пока это сплошная политическая риторика", - уверен финансовый аналитик Вадим Иосуб.

Что будет с задержанными сотрудниками и Виктором Бабарико?

По словам Лукашенко, по "делу Белгазпромбанка" задержано около 15 человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам Виктора Бабарико, прямого компромата на него у властей Беларуси нет

В штабе по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико к вечеру четверга могли подтвердить задержание двоих - они входили в инициативные группы по сбору подписей - и тревожились о судьбе сотрудников банка, увезенных после обыска в Комитет госконтроля и до позднего вечера не отвечавших на звонки.

Госконтроль в пятницу сообщил, что во время обыска в Белгазпромбанке конфисковано 4 млн долларов, ценные бумаги, задержаны заместители руководителя банка, топ-менеджеры, руководители частных структур.

"Прямого компромата на меня нет, - заявил в ходе онлайн-трансляции из своего штаба Виктор Бабарико. - Начались обыски у людей, тесно со мной связанных. Эта история идет к компании "ПриватЛизинг", и она касается только банковской деятельности".

"То, что сейчас происходит, - это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли", - сказал предприниматель, объяснив, что уголовные дела возбуждены против некоторых из числа его бывших сотрудников.

Что такое "ПриватЛизинг"?

Компания "ПриватЛизинг" - давний клиент Белгазпромбанка. В ее структуру входят два бывших сотрудника Белгазпромбанка. Компания совместно с Белгазпромбанком реализовывала проект "Рассрочка DELAY".

По данным Ассоциации лизингодателей, в 2019 году "ПриватЛизинг" входил в пятерку крупнейших лизинговых компаний в Беларуси.

С 2014 года "ПриватЛизинг" активно сотрудничает с благотворительным фондом "Шанс", который всегда ассоциировался с семьей Виктора Бабарико.

Фонд оказывает финансовую помощь лечению тяжелобольных детей. Недавно компания пожертвовала миллион белорусских рублей (более 400 тысяч долларов) минздраву на борьбу с коронавирусом.

В стриме из штаба в пятницу вечером Бабарико попытался избавить от претензий следствия задержанных коллег, которым вменяется владение значительными суммами денег.

"Если деньги, о которых упоминал Лукашенко (350 тыс. евро и 200 тыс. долларов), найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. Снимайте эти обвинения, это деньги мои, я собираюсь и собирался показать их в своей декларации", - заявил Бабарико в прямом интернет-эфире.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам Бабарико, все его доходы задекларированы в ежегодных отчетах и с них уплачены налоги

Зарегистрированный ЦИК кандидат в президенты обязан подать декларацию о доходах, регистрация кандидатов согласно графику должна пройти в июле.

По словам Бабарико, все его доходы задекларированы в ежегодных отчетах и с них уплачены налоги. Хотя, официально ему пока не предъявлено никаких обвинений, предприниматель выразил беспокойство, что задержания продолжатся.

"И субъектом буду я", - сказал Бабарико.

Александр Лукашенко уверен, что Бабарико решил участвовать в выборах, чтобы скрыться от ответственности: "Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет".

Криминал и никакой политики?

По словам экспертов, Виктор Бабарико уже стал звездой этих выборов.

"Поначалу казалась, что он абсолютный новичок в политике, не очень хорошо говорит, у него нет поддержки среди традиционной оппозиции, активистов. А он собрал за несколько дней через интернет большую инициативную группу, более 9 000 человек, и темп сбора подписей [за выдвижение кандидатом в президенты] невиданный для альтернативного кандидата", - отмечает аналитик Александр Класковский.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам аналитиков, низкий предвыборный рейтинг нервирует Александра Лукашенко

Виктор Бабарико собрал уже втрое больше, чем необходимые по закону 100 тыс. подписей граждан за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси.

Интернет-опросы, запущенные было независимыми СМИ, показали, что Бабарико поддерживают более 40% участников; действующий президент при этом получил от язвительных пользователей прозвище "Саша 3%" - в соответствии с долей готовых голосовать за него интернет-участников.

Media playback is unsupported on your device Интервью с белоруской Светланой Тихановской, которая выдвигается в президенты ради защиты мужа и его идей

Негосударственной прессе власти тут же настоятельно "рекомендовали" такие опросы убрать, напомнив, что еще в 2012 году в Кодекс об административных правонарушениях была внесена статья "Незаконное проведение опросов общественного мнения".

Крупнейший в Беларуси портал TUT.BY на своих страницах в соцсетях заменил в опроснике фамилии претендентов на президентское кресло узнаваемыми кличками - и все равно "драник" (Виктор Бабарико как-то поделился собственным рецептом драников) разгромно превзошел "трактор" (Александр Лукашенко как-то сказал, что в поле коронавирус не летает и "трактор всех вылечит").

Хотя данные официальных опросов не озвучиваются, а независимая социология из Беларуси изгнана, низкий рейтинг, очевидно, нервирует Александра Лукашенко, полагают эксперты.

Нервируют выстраивающиеся в столице и белорусских городах многолюдные очереди желающих подписаться за альтернативных Лукашенко претендентов в президенты, высказываемое людьми недовольство 26-летним правлением Лукашенко.

Правообладатель иллюстрации Fedosenko Natalia/TASS Image caption За выдвижение Бабарико кандидатом собрано уже втрое больше подписей, чем необходимо

Тройку лидеров этой альтернативы, судя по последним событиям, власти решили вывести из президентской гонки задолго до дня выборов, назначенных на 9 августа.

Сергей Тихановский, обвиненный в организации незаконных массовых мероприятий, привлечен к уголовной ответственности; задержаниям, административным арестам, штрафам и уголовному преследованию подверглись его сторонники и активисты группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, жены Сергея (Светлана зарегистрировалась в ЦИК вместо мужа, который за свои стримы оказался под арестом).

Электоральная база Лукашенко размывается, поддержка улетучивается, и это для него очень болезненно, полагает аналитик Александр Класковский.

"Вождь забронзовел, оторвался от массы, потерял ее доверие, и отсюда такой момент напряжения, ставка на силовые методы, на людей в погонах, которые должны вогнать кампанию в удобное для правящей верхушки русло", - замечает Класковский.