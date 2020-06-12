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У жены президента Украины подтвержден Covid-19, британские авиакомпании подали в суд на правительство, экономика Британии показала в апреле рекордное падение, а США почувствовали эффект от массового отдыха в День поминовения две недели назад.

По статистике Университета Джонса Хопкинса число зараженных коронавирусом в мире близится к 7,6 миллионам. Скончалось 422 тысячи человек.

Самые важные новости о пандемии - в нашем ежедневном обзоре.

Британия: авиалинии бьются за отмену карантина для прилетающих

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Почти всем авиакомпаниям мира пришлось резко сократить количество полетов

Авиакомпания British Airways вместе с лоукостерами RyanAir и EasyJet через суд требуeт от правительства пересмотреть правило об обязательной 14-дневной самоизоляции прибывающих из других стран.

Правило вступило в силу 8 июня. В нем сделаны исключения для 40 категорий приезжающих, в основном по профессиональному признаку. Для остальных две недели карантина обязательны.

Авиакомпании сомневаются в эффективности этих мер, утверждая, что их ввели поспешно и не консультируясь с учеными.

Перевозчики хотят вернуться к правилам, действовавшим до 8 июня, когда самоизолироваться должны были только те, кто приезжал из более опасных с эпидемиологической точки зрения стран.

Если суд не отменит правило полностью, перевозчики призывают сделать исключения для приезжающих из Франции и Германии, если они часто путешествуют между этими странами и Британией.

Британские авиакомпании уже объявили о планах сократить тысячи рабочих мест из-за пандемии Covid-19.

British Airways хочет сократить 12 тыс. из 45 тыс. сотрудников, более тысячи сокращаемых позиций это пилоты.

Ryanair сократит три тысяч сотрудников, или 15% рабочей силы. Глава компании Майкл О'Лири ранее говорил, что это «минимум, что можно сделать, чтобы компания прожила еще 12 месяцев».

EasyJet сокращает до 30% рабочей силы или 4500 сотрудников.

Британская экономика тоже продолжает сокращаться на фоне пандемии: из опубликованной в пятницу Национальным бюро статистики сводки следует, что ВВП страны в апреле этого года упал на 20,4%. Это самое резкое падение с 1997 года, когда бюро начало подсчитывать ВВП ежемесячно.

Как следует из отчета, Covid-19 коснулся всех отраслей британской экономики.

Борис Джонсон, комментируя падение, сказал, что не удивлен, но рассчитывает, что экономика восстановится.

"Уверенность восстановится, а вместе с ней и экономика", - заверил он.

Апрельское падение почти в десять раз превышает предыдущее рекордное сокращение ВВП до всеобщего карантина. Этим рекордом было падение на 2,3% в июне 2002 года.

ООН: пандемия приведет к росту детского труда

Правообладатель иллюстрации Nozim Kalandarov\TASS Image caption Из-за пандемии могут быть уничтожены плоды последних 20 лет борьбы с детским трудом

За последние 20 лет национальным правительствам и международным организациям удалось сократить количество занятых на фермах, заводах и в других сферах детей на 94 миллиона.

Теперь в ООН предупреждают, что из-за пандемии могут быть уничтожены плоды последних 20 лет борьбы с детским трудом.

"Пандемия уничтожает доходы семей, и без поддержки многие дети вынуждены будут начать работать", - заявил в пятницу генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По оценке главы МОТ, в различных работах по всему миру сегодня может быть занято до миллиарда детей

Кроме того, в большинстве стран закрыты школы, что тоже приводит к росту детского труда. По оценке главы организации, сегодня в мире может быть занято до миллиарда детей. После того, как школы откроются, не все семьи смогут позволить себе обходиться без этого источника дохода.

"Социальная защита во время кризисов особенно важна, она помогает тем, кто меньше всех защищен", - добавил он.

У супруги Зеленского подтвердился Covid-19

У жены президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус, сообщил Офис президента в "Фейсбуке". Она болеет бессимптомно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам супруги президента, новость о положительном тесте на ковид стала для нее неожиданностью

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - написала Елена Зеленская на своей странице в соцсети.

При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Зеленская находится на амбулаторном лечении, в изоляции.

Президент Владимир Зеленский и их дети также прошли тестирование, их анализы отрицательные. В начале недели президент сказал, что хотел бы сам заболеть Covid-19.

"Тогда поняли бы, что коронавирус - это страшно, но это не чума", - сказал он.

США: отдых в День поминовения начал сказываться на заражаемости

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В конце мая в США встречали лето

На юге и западе США в последние дни отмечают сильный прирост числа госпитализированных с коронавирусом.

За последние недели количество поступающих в больницы резко выросло сразу в девяти Штатах. В Техасе этот рост составил 35%, в Аризоне - 49%, с 833 до 1243 заболевших.

День поминовения 25 мая и предшествовавшие ему выходные тысячи американцев провели на море и озерах, игнорируя все запреты.

День поминовения - государственный праздник и выходной день, отмечаемый в последний понедельник мая в память павших во всех войнах, которые вели Соединенные Штаты. Для американцев он ассоциируется с началом лета.

Ряд экспертов считает, что рост может быть связан также с отменой карантинных ограничений в этих штатах после весенних каникул.