Коронавируc в мире: часть Пекина закрыта из-за вспышки на рынке, Бразилия на втором месте по смертям

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Более 10 тысяч сотрудников крупнейшего в Пекине оптового рынка проходят анализ на выявление коронавирусной инфекции после того, как следы вируса были обнаружены на разделочной доске, где обрабатывался импортный лосось.

У десятков сотрудников рынка диагноз уже подтвержден, 11 близлежащих к рынку районов закрыты на карантин. Этот рынок поставляет 80% мяса и овощей в Пекине. В китайской столице опасаются второй волны эпидемии.

Бразилия вышла на второе вместо в мире по смертности от Covid-19, обойдя Британию. От коронавируса в Бразилии умерло более 41 тыс. человек. Всего подтвержденных случаев здесь 828 810, однако это число, как полагают, может быть выше, поскольку массового тестирования не проводится. Предположительно, Бразилия еще не прошла пик заболеваемости.

Сотни человек в Гонконге простояли в очереди под дождем, чтобы попасть в парк развлечений Ocean Park. После 4-х месяцев карантина парк открылся, но только на 25% былой пропускной мощности.

В Швеции разрешено беспрепятственно передвигаться внутри страны. Несмотря на то, что в этой стране не вводились жесткие ограничительные меры, власти просили граждан избегать ненужных разъездов.

Индия и Армения сообщили о самом большом приросте новых инфицированных за сутки - 11 458 и 723 соответственно. Индия в настоящий момент вышла на 4-е место в мире по количеству заболевших Covid-19. Согласно официальным прогнозам, в столице Индии Дели к концу июля может насчитываться более 500 тыс. случаев заражения Covid-19.

В настоящий момент число заболевших в Мумбаи превысило общее число инфицированных Covid-19 в китайском городе Ухань, с которого началась пандемия. Индийские больницы не справляются с притоком пациентов; сообщается, что многие больные умирают, не получив необходимого лечения.

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В Лондоне, где в эти выходные ожидаются массовые митинги, полиция ввела ограничения, опубликовав на своем сайте маршрут, которого должны придерживаться демонстранты, и постановив, что все акции должны закончиться к 17.00 по Лондону. Эти меры предприняты после того, как в минувшие выходные ряд демонстрантов, вышедших на улицы после гибели в США Джорджа Флойда в поддержку чернокожего населения, прибегли к насилию и вандализму.

"Мы просим вас не приезжать в центр Лондона, а высказаться какими-то другими способами", - заявил глава лондонской полиции Бас Джавид.

Несмотря на предупреждения полиции, тысячи протестующих, большинство которых - без защитных масок, собрались в центре Лондона в поддержку движения "Черные жизни важны".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Несколько тысяч протестующих пришли к Вестминстеру

В эту субботу королева Елизавета Вторая официально отмечает свой день рождения, однако в нарушение традиции военный парад не будет проводиться. За время 68-летнего правления королевы Елизаветы он был отменен лишь однажды, в 1955 году - из-за общенациональной забастовки железнодорожников.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гвардейцы соблюдают социальную дистанцию в Виндзорском замке

В этом году из-за пандемии 94-летняя королева вместе со своим 99-летним супругом, герцогом Эдинбургским, находится в самоизоляции в Виндзорском замке, где принимает поздравления от сводного полка валлийских гвардейцев с учетом социального дистанцирования и без гостей и зрителей.

С сегодняшнего дня в Англии и Северной Ирландии вступает в силу правило "социального пузыря", когда люди, живущие в одиночестве, смогут проводить время со своими близкими, живущими по другому адресу, и даже ночевать в гостях. В Англии это правило распространяется и на одиноких родителей, имеющих несовершеннолетних детей. Таким образом, впервые с конца марта бабушки и дедушки смогут навестить своих детей и внуков.

С понедельника, 15 июня, в Англии впервые с введения локдауна откроются магазины, торгующие предметами не первой необходимости, включая магазины одежнды обувные, книжные и т.д. По новым правилам, за редким исключением, в них не будет разрешена примерка одежды и обуви или тестирование косметики или духов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцев призывают ходить по магазинам в одиночестве, а не шумными компаниями

Также с понедельника в соответствии с планами ЕС Бельгия, Франция и Греция снимают ограничения на передвижение между странами.

Однако Франция просит власти других стран придерживаться зеркальных мер, что, в частности, относится к Британии, где введен 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы.

Внутри самого Евросоюза сроки открытия границ разнятся: Италия, Болгария и Венгрия уже открыли свои границы, но ограничили въезд из тех стран, где уровень заболеваемости еще высок, к примеру, из Британии и Швеции. В Испании внешние границы должны открыться только с 1 июля. Португалия откроет свою совместную с Испанией границу в тот же день.