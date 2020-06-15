Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Берлине протестующие образовали живую цепь, соблюдая социальную дистанцию

В выходные акции протеста против расизма прошли сразу в нескольких странах. В некоторых городах мирные акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

В Берлине люди образовали живую цепь длиной 9 километров. Чтобы соблюсти социальную дистанцию, участники держались не за руки, а за разноцветные ленты. В Париже участники манифестации требовали найти виновных в гибели в 2016 году выходца из Мали, 24-летнего Адамы Траоре, умершего при задержании полицейскими. Акция началась мирно, но группа людей в какой-то момент начала забрасывать полицейских камнями и бутылками. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов и задержала 21 человек. Акции протеста прошли и в других французских городах. В Лондоне более 100 человек были арестованы, после того как протесты вылились в столкновения с полицией.

Акции протеста против социального неравенства и расизма распространились по миру после протестов в США из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда.

Пекин погружается в двухнедельный карантин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Пекине продолжают тестировать работников рынка, где произошла новая вспышка коронавируса

Накануне вечером власти Пекина обязали все столичные компании и бизнесы отправить работников в 14-дневный карантин после того, как в городе произошла новая вспышка коронавируса. Эпицентром стал крупнейший в Пекине оптовый рынок, у десятков сотрудников подтвержден диагноз. Представитель городской мэрии сказал, что для Пекина наступил чрезвычайный период. До новой вспышки в городе уже несколько недель не фиксировалось новых случаев заражения.

Тревожные прогнозы для США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энтони Фаучи считает, что границы США будут закрыты еще долго

Главный эпидемиолог США и советник Белого Дома Энтони Фаучи предупредил, что индекс распространения инфекции в стране продолжает расти, и на возвращение к нормальной жизни может понадобиться не менее года. В интервью британской газете Telegraph он также сказал, что гости из-за рубежа не смогут приехать в США еще, по меньшей мере, несколько месяцев, а возможно и до тех пор, пока не появится вакцина. Запрет на въезд в страну распространяется на граждан почти всех европейских стран, Китая и Бразилии.

В России огласят приговор по громкому делу о шпионаже

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По мнению обвинения, Пол Уилан шпионил на США не менее 10 лет

В понедельник Московский городкой суд огласит приговор обвиняемому в шпионаже гражданину США, Великобритании, Ирландии и Канады Полу Уилану. Обвинение запросило для него 18 лет колонии строгого режима.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже. На изъятой у него флешке якобы содержались сведения, составляющие гостайну, в частности, там мог быть список сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. По версии следствия, Уилан работал на спецслужбы США.

Сам Уилан и его защитники настаивают на оправдательном приговоре в связи с невиновностью.

Европа открывается для внутреннего передвижения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На границе Швейцарии и Франции убирают заградительные барьеры

Многие страны Евросоюза с 15 июня открывают свои внутренние границы для граждан из стран ЕС. Из остальных стран в некоторые европейские государства можно будет приезжать с 1 июля. В частности, открыться для всего мира собирается Испания. Между тем, Греция заявляет, что пока не пустит приезжих из стран с высоким уровнем распространения инфекции - Великобритании и США.

Также с 15 июня международные рейсы возобновляет Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил большую часть карантинных ограничений и пообещал сфокусироваться на восстановлении экономики в оставшиеся два года своего президентства.

Британцы смогут пойти по магазинам

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В понедельник в Британии открываются магазины товаров не первой необходимости, в первую очередь - магазины одежды. Для многих - это самый значимый шаг в процессе выхода из локдауна. Строгие карантинные меры в стране были введены 23 марта (83 дня назад). В последние недели были сняты некоторые ограничения. Например, британцам позволили неограниченно гулять и собираться компаниями до 6 человек. С 1 июня открылись рынки и автомобильные салоны.

Осложнения после коронавируса навсегда?

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Коронавирус унес жизни уже более 430 тысяч человек по всему миру. При этом многие перенесли его с легкими симптомами или вообще бессимптомно. Но собранные британскими исследователями данные выявили, что для определенной группы людей заболевание - лишь первый этап в затяжной и мучительной борьбе с вирусом. Covid-19 может затронуть легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень, почки и кишечник, то есть буквально все жизненно важные органы. Всем этим осложнениям могут быть подвержены даже те, кто перенес заболевание легко.

Подробнее об этом в нашем материале - Осложнения коронавируса: страдают легкие, сердце, почки и мозг. Это надолго или навсегда?

Самый опасный и целебный массаж

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Массаж разделочными ножами - процедура не для слабонервных. Он называется даоляо и является одним из самых старых массажей в мире: в традиционной китайской медицине он практикуется уже более 2 тысяч лет. Об истории даоляо и о его физических и эмоциональных целебных свойствах - в материале Би-би-си.

Единственная на Земле женщина, покорившая космос и океан

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Бывшая астронавтка НАСА американка Кэтрин Салливан 7 июня совершила погружение на глубину 10915 м в бездну Челленджера и стала первым человеком на Земле, побывавшим и в космосе, и на дне Марианской впадины.

Салливан трижды летала в космос и в 1984 году стала первой американкой, вышедшей в открытый космос. Есть ли у океана и космоса что-то общее? И как одному человеку удалось выполнить столь разные миссии?

Проверка на соответствие

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фельдмаршал Бернард Монтгомери (стоит) и король Великобритании Георг VI изучают диспозицию войск, Голландия, 1940 год

Британский Фонд национального наследия (English Heritage) проверит 950 табличек на достопримечательностях и памятниках в Лондоне на предмет того, насколько увековеченные на них люди соответствуют современным нормам морали, пишет газета Times (нужна подписка). Это вызвано протестами со стороны движения Black Lives Matter, требующего, в числе прочего, положить конец прославлению людей, имевших отношение к работорговле и колониальной политике.

По словам представителей Фонда, главная цель этой проверки заключается в том, чтобы сопроводить таблички, нуждающиеся в пояснениях, дополнительной информацией о людях, чьи имена на них значатся. Это будет сделано в цифровом формате на сайте организации и в специальном приложении. Дополнять таблички или демонтировать их пока не планируется. Также Фонд не уточнил, какие именно исторические личности интересуют его в первую очередь. При этом Times публикует в своей статье фотографию Бернарда Монтгомери, британского фельдмаршала, который помог преломить ход войны против Гитлера. Вместе с тем он был убежденным империалистом и называл африканцев дикарями. Судя по всему, издание хочет проиллюстрировать, насколько неоднозначны многие личности и их вклад в историю.

Мир ждут эпидемии страшнее коронавируса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 73 тысячи детей в Конго успели пройти вакцинацию против кори в начале марта, до пика пандемии коронавируса

Отмененная этой весной во всем мире вакцинация из-за угрозы распространения коронавируса обернется колоссальными негативными последствиями, пишут авторы материала в New York Times. Особенно это скажется на бедных странах, куда самолеты с вакциной просто не прилетели из-за временной отмены воздушного сообщения. Эти страны и так ведут не очень успешную борьбу с Covid-19, пишут авторы NYT, но сейчас им грозит еще и то, с чем в обычной ситуации можно бороться.

Дифтерия в Пакистане и Непале. Холера в Южном Судане, Мозамбике и Йемене. Корь охватывает весь мир: Бразилию, Камбоджу, ЦАР, Ирак, Казахстан, Узбекистан, Непал и Нигерию. И все эти три эпидемии угрожают Бангладеш.

Из-за пандемии коронавируса от вакцинации против кори отказались 29 стран, в 18 из них уже произошла вспышка. При этом, корь гораздо заразнее, чем Covid-19. Ситуацию еще можно частично исправить, но только при условии, что нынешняя пандемия завершится в самое ближайшее время, а это вряд ли произойдет.

Дана Интернэшнл встала на защиту Джоан Роулинг

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дана Интернэшнл - пырвый участник-трансгендер, победивший на "Евровидении". Ее песня "Дива" стала всемирно-популярным хитом

Израильская поп-дива, победительница "Евровидения" 1998 года Дана Интернэшнл вступилась за британскую писательницу, автора серии о Гарри Поттера Джоан Роулинг, которая в последние дни оказалась в центре скандала из-за обвинений в трансфобии, пишет израильская газета Haaretz.

В одном из твитов Роулинг пошутила над встретившимся ей определением "люди, которые менструируют", после чего на нее обрушился шквал критики. Ее обвинили в том, что она отказывает людям, сменившим пол, в праве на самоопределение.

"Иногда ЛГБТ-сообщество вступает в бессмысленные войны с людьми, которые абсолютно на нашей стороне. Можно соглашаться или нет, но мы не должны так быстро наклеивать ярлыки трансфобии", - написала Дана в своем "Инстаграме".

Ранее Роулинг ответила критикам, сказав, что хочет сохранить за собой право высказываться на темы, связанные с полом и гендерной идентичностью.

На двух ногах ходила большая крокодила

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Сейчас трудно предствить себе крокодила, бегающего как страус на двух ногах, но это чистая правда. Предки современных крокодилов обладали навыками ходьбы на двух ногах, когда людей еще не было и в помине. Об этом уникальном открытии, а также о том, что такое счастье для мозга, и что заставило людей раскупать туалетную бумагу в начале пандемии - в научном дайджесте журналиста Русской службы Би-би-си Леонида Лунеева.

Памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне не попал в список британского движения Black Lives Matter, активисты которого требуют снести или переименовать 60 объектов, являющихся, по их мнению, увековечиванием памяти людей с расистскими взглядами. Но его тоже измазали краской. Протестующие называют Черчилля расистом, но для многих он - великий британский политик. О самых неоднозначных эпизодах биографии политика рассказывают историки - в видео Русской службы Би-би-си.

Media playback is unsupported on your device Уинстон Черчилль: герой или злодей?

Дайджест подготовила Анастасия Успенская