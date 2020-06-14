Коронавирус в России: более 8 тысяч новых заболевших, умерли еще 119 человек

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption В Москве заработали салоны красоты

В России за последние сутки выявлено 8835 новых больных Covid-19, наибольший прирост произошел в Москве - 1477, в Подмосковье - 717, в Санкт-Петербурге - 256, а общее количество случаев с начала пандемии составило 528964, зарегистрированных в 85 регионах.

Также, по официальным данным, за сутки от коронавируса умерли 119 человек. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, от новой коронавирусной инфекции скончались 6948 человек.

В Москве общее число вылечившихся от Сovid-19 превысило 121 тысячу человек, только за последние сутки выздоровели 2133 пациента.

В Москве с 9 июня отменен режим самоизоляции и пропусков, возобновлен каршеринг и открылись салоны красоты. С 16 июня должны открыться для посещений музеи, стоматологические клиники и зоопарки, а неделей позже - фитнес-центры.

Коронавирус обнаружен у главы Сургута Вадима Шувалова, о чем он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Шувалов госпитализирован, но поддерживает рабочий контакт дистанционно; его обязанности исполняет его заместитель Алексей Жердев. Шувалов призвал сургутчан придерживаться мер предосторожности, поскольку, как он выразился, "опасность инфекции не преувеличена".