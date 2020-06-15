Открытие сезона: Греция начинает пускать туристов. Что их ждет?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ослепительно белые постройки и небесно-голубые купола церквей каждый год привлекали на Санторини миллионы туристов

Каждое утро Михаил Эрмогенис выходит из дома, чтобы выгулять собаку. Он живет в поселке Ия на греческом острове Санторини. В прошлом году знаменитые голубые купола церквей и живописные закаты привлекли на Санторини более двух миллионов туристов.

В последние месяцы Эрмогенис имел возможность бродить по мраморным улицам, практически не встречая других людей, поскольку пандемия коронавируса остановила туризм. Но в понедельник ситуация меняется. Греция снова открывает границы, чтобы начать туристический сезон.

Еще недавно из-за несметных туристических толп и напряженного дорожного движения у Эрмогениса мог уйти час на то, чтобы выбраться из поселка. Посещаемость острова разрослась настолько, что ЕС призывал задуматься о его будущем. А тут все туристы разом исчезли.

Правообладатель иллюстрации Michael Ermogenis Image caption Пустынные улицы Санторини глазами Михаила Эрмогениса

“Это что-то невероятное, - говорит Эрмогенис. - Мне как будто выдали ключи от “Диснейленда”. Но в то же время, я знаю, что это не ради моего удовольствия произошло. Это ведь масштабная глобальная катастрофа”.

Сможет ли Греция изобрести новую туристическую модель?

Прекращение туристического потока особенно сильно ударило по таким средиземноморским странам, как Греция, где на туризм приходится до 30 процентов ВВП и каждое пятое рабочее место.

В прошлом году Грецию посетили 33 миллиона человек, а на многих ее островах в сфере туризма занято абсолютное большинство всех работающих в частном секторе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за эпидемии избыток туристов перестал быть для жителей Греции насущной проблемой

Некоторые из жителей греческих островов теперь думают о том, что вынужденный перерыв может стать возможностью переключиться на другую, более щадящую модель организации туризма.

“В настоящий момент избыток туристов перестал быть насущной проблемой”, - говорит Эрмогенис.

До пандемии его настолько волновали последствия наплыва посетителей, что он начал кампанию за сохранение знаменитой Ии. По всему городку он установил знаки, призывающие туристов не забывать об уважении к окружающему пространству.

"Вопрос теперь в том, как скоро проблема вернется опять, и смогут ли местные власти это предотвратить, организовав туризм более продуманно и стратегически?" - добавляет Эрмогенис.

Греция открывается для туристов с 15 июня. Как это будет происходить?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Камеры дистанционного измерения температуры теперь установлены и на станциях

С понедельника возобновляются международные рейсы в аэропорт города Салоники. До этого открыты были только Афины.

В Салоники будут допущены самолеты из большинства стран Европы, а также Израиля, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Пассажиров из 29 стран c низким уровнем риска в случайном порядке будут проверять на коронавирус.

Прибывающих из стран из категории более высокого риска, включая Великобританию и Россию, будет ждать обязательное тестирование. При отрицательном результате придется провести на карантине неделю, а при положительном - две.

По суше в Грецию могут попасть жители Албании, Северной Македонии и Болгарии. Для них предусмотрено тестирование в случайном порядке.

Гостиницам, работающим в сезонном режиме, разрешили открыться.

С 1 июля будут разрешены международные авиарейсы во все воздушные и морские порты Греции, с тестированием для случайно выбранных пассажиров.

На расположенном неподалеку острове Миконос, знаменитом своими вечеринками и визитами знаменитостей, живет Стейси Харрис-Папаиоану.

Она признает, что возможность загорать на безлюдном пляже ее не могла не радовать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Те немногие, кому посчастливилось оказаться на Миконосе в разгар эпидемии, могли позволить себе роскошь отдохнуть на безлюдных пляжах

“Но, как бы приятно это ни было, платить по счетам песком мы не можем”, - смеется она. Обычно Харрис-Папаиоану зарабатывает тем, что сдает жилье сезонным рабочим.

По ее словам, раньше у островитян нередко вызывали нарекания большие круизные лайнеры.

“За один день могло появиться штук семь таких кораблей. И буквально за час остров пополнялся 20 тысячами новоприбывших”, - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Картинка из прошлого. Как скоро круизные суда смогут вернуться на Миконос?

На протяжении многих лет Стейси вместе с единомышленниками призывала местные власти отрегулировать график прибытия лайнеров так, чтобы они меньше пересекались между собой.

Но в этом году из-за пандемии коронавируса, отменившей круизы, в здешней гавани не пришвартуется ни один лайнер.

Многие жители Миконоса рады этому обстоятельству, однако для владельцев малого бизнеса - такого, как кафе и минимаркеты, - это тяжелый финансовый удар.

Коронавирус в Греции

По информации Национальной организации общественного здравоохранения Греции, в воскресенье в стране было зарегистрировано девять новых случаев заражения. Умерших нет.

В общей сложности в Греции коронавирусом заразились около 3100 человек.

За время пандемии в Греции от Covid-19 умерли 183 человека.

По состоянию на воскресенье в реанимации оставались 13 человек с диагнозом "коронавирус". 116 человек были переведены из палат интенсивной терапии в связи с улучшением состояния.

Еще одна проблема, существовавшая на острове до коронавируса, - туристическая нагрузка на местную инфраструктуру, развитие которой не поспевало за увеличением посещаемости.

На Миконосе регулярно происходят перебои электроэнергии, и проблема утилизации мусора также стоит очень остро.

Как туризм помог построить современную Грецию

Несколько правительств Греции, сменивших друг друга, старались использовать туризм как средство оживления страны после очередного кризиса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Значительня часть экономики Греции держится за счет потока туристов, который казался нескончаемым

В 1950-х власти строили пятизвездочные отели, чтобы привлечь обеспеченных посетителей после Второй мировой войны.

После военного переворота в 1967 году, когда к власти пришла хунта правого толка, фокус переместился на развитие массового туризма. Это направление продолжилось и после падения диктатуры в 1974 году.

Туризм помог Греции пережить и финансовый кризис 2008 года, хотя многие утверждают, что индустрия регулируется не лучшим образом.

“В стране до сих пор нет четких политических программ, касающихся потоков туристов, - говорит профессор Эфимия Сарантакоу из Университета Западной Аттики. - Один значительный прокол в системе заключается в том, что правительство не позволяет региональным властям возможность регулировать туризм на местном уровне”.

Поможет ли пандемия Греции измениться?

Еще одна проблема, на которую указывают греки, состоит в том, что чрезмерная зависимость экономики от туризма породила огромное число низкооплачиваемых рабочих мест для неквалифицированных сезонных рабочих.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Значительная часть занятых на сезонных работах - молодежь, женщины и мигранты

“По всему миру в этой индустрии работают множество женщин, мигрантов и молодежи, - говорит Кристина Зампоукос с факультета туризма в Университете Средней Швеции. - В этом секторе труд невысоко оценивается из-за ассоциации с такими “женскими работами”, как уборка, обслуживание, уход за другими людьми”.

Другие популярные туристические места, страдавшие от переизбытка посетителей, такие как Венеция и Амстердам, уже объявили, что для них пандемия стала возможностью ввести новые, более устойчивые модели организации туризма.

Правительство Греции пока подобных обещаний не давало. Пока многие жители островов думают о том, смогут ли они заработать на жизнь и избежать второй волны вируса. Но беспокоит их и возможное возвращение старых проблем.