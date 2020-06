США отзывают войска из Германии. Трамп ослабляет НАТО?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отозвать 9500 американских военных, дислоцированных в Германии, - это более четверти от общего числа военного персонала США в этой стране. Трамп заявил, что Германия преступно тратит недостаточно денег на собственную безопасность. Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер сказала на это, что военные США находятся в Европе в интересах трансатлантической безопасности в рамках работы НАТО, а не для защиты ее страны. После вывода части персонала в Германии останется 25 тысяч американских солдат.

Решение президента США вызывает опасения в Берлине, в руководстве НАТО, а также в американском конгрессе. Корреспонденты Би-би-си по вопросам безопасности отмечают, что этот шаг может быть расценен как ослабление НАТО и разлад между союзниками по альянсу, что сыграет на руку России.

Последние новости о коронавирусе в мире

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самое большое число заболевших на душу населения в США - среди индейцев навахо

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек. Статистика распространения инфекции в некоторых странах снова пошла вверх. В 21-м районе Пекина введены чрезвычайные карантинные меры в попытке сдержать новую вспышку заболевания, эпицентром которой стал крупнейший рынок столицы. Накануне были выявлены еще 36 инфицированных, общее количество новых случаев Covid-19 в Пекине с пятницы достигло 79.

Власти Индии намерены с 18 июня проводить не менее 18 тысяч тестов в день в столице страны Дели. Число заболевших в городе уже превысило 40 тысяч человек и продолжает расти. Это самый высокий показатель по стране. Столичные больницы переполнены. Власти города распорядились оборудовать 500 железнодорожных вагонов для лечения пациентов.

По последним подсчетам, самое большое число случаев Covid-19 на душу населения приходится на территорию, населенную индейцами навахо. Они проживают на юго-западе США, их земли находятся на территории трех штатов - Аризоны, Нью-Мексико и Юты. По мнению медиков, высокий уровень заболеваемости среди навахо может быть связан с нехваткой чистой воды и плохой инфраструктурой.

В Новой Зеландии, неделю назад объявившей о победе над коронавирусом, выявили два новых случая заражения - впервые за 24 дня. Как сообщают местные власти, обе заболевших женщины прибыли в Новую Зеландию из Великобритании. Обе женщины после прибытия находились в изоляции на карантине, но спустя несколько дней обратились за спецпропуском, чтобы попасть на похороны близкого родственника. Приехав из Окленда в Веллингтон, они общались только с одним родственником, который сейчас находится в изоляции.

С прошлой недели в Новой Зеландии отменены ограничения на собрания групп людей, в том числе на спортивных мероприятиях. Правила социального дистанцирования рекомендуются, но не обязательны. Тогда же премьер-министр Джасинда Ардерн предупреждала новозеландцев, что случаи Covid-19 в стране, скорее всего, еще будут, например, их могут завезти из других стран.

Полицию в США ждет реформа

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Во вторник Дональд Трамп подпишет распоряжение провести реформу в рядах полиции. Это решение продиктовано волной протестов против расизма и жестокости со стороны полицейских. В рамках реформы, в частности, предлагается ввести денежные поощрения полицейским департаментам в качестве стимула для улучшения системы работы.

В Москве открываются летние веранды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Татарстане летние веранды работают уже с 11 июня

С 16 июня в Москве открываются летние веранды кафе и ресторанов. Обслуживать посетителей внутри помещений можно будет с 23 июня. В последние недели многие рестораны, у которых прежде не было открытых веранд, начали их пристраивать. Все заведения в российской столице закрыты с конца марта, владельцы терпят большие убытки и идут на все условия властей, чтобы как можно скорее начать принимать посетителей.

Начался процесс над доцентом Соколовым, расчленившим свою студентку

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за пандемии в зале суда нет прессы, но заседание транслировалось в интернете

В Санкт-Петербурге начался суд над бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который в 2019 совершил преступление, потрясшее своей жестокостью. Соколов убил свою девушку Анастасию Ещенко выстрелами в голову и в лицо, расчленил ее тело и по частям выбросил останки в Мойку. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Ещенко также была студенткой Соколова, ее родители наотрез отказались присутствовать на процессе и взаимодействовать с обвиняемым и его адвокатом. Соколов отказался признать вину и заявил, что хочет задать родителям Ещенко очень серьезные вопросы о личности их дочери. Заседание отложили до 22 июня.

О ходе процесса можно подробнее прочитать в материале нашего корреспондента Анны Пушкарской - Историка Соколова судят за убийство в Петербурге. На вопрос о признании вины он ответить отказался.

Обыски и допросы: один из богатейших политиков Армении оказался в центре уголовных дел

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В защиту Царукяна на улицы вышли сотни человек, многие задержаны

В понедельник в генпрокуратуру Армении поступило ходатайство о лишении депутата парламента Гагика Царукяна неприкосновенности, а днем ранее в его доме прошли обыски. Царукян - лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмен, миллионер и давний партнер "Единой России". Он благополучно пережил смену власти в Армении в 2018 году, но два года спустя его политическая партия и компании оказались в центре уголовных дел. Его обвиняют в раздаче взяток в обмен на голоса избирателей, уклонении от налогов и незаконном присвоении земельных участков. Что это означает в раскладе политических сил Армении? И что представляет из себя экстравагантный политик, называющий российскую правящую партию многолетним и верным партнером? Подробности в материале журналиста Русской службы Би-би-си Григора Атанесяна.

Верховный суд США защитил права ЛГБТ-сообщества

Правообладатель иллюстрации CQ-Roll Call Inc./Getty Images

Впервые в истории американской юриспруденции суд в США вынес решение, напрямую касающееся запрета дискриминации секс-меньшинств. Верховный суд постановил, что федеральный закон 1964 года о гражданских правах, запрещающий дискриминацию по половому признаку, также относится к представителям ЛГБТ-сообщества. Необходимость пересмотреть этот пункт возникла в связи с исками от геев и трансгендеров, которые жаловались, что были уволены работодателями из-за их сексуальной ориентации.

Активисты отмечают, что решение, создавшее судебный прецедент для защиты прав ЛГБТ в дальнейшем, было принято, несмотря на то, что недавнее назначение нескольких судей-республиканцев придал Верховному суду более консервативный уклон.

"Оскары" 2021 года вручат позже обычного

Правообладатель иллюстрации Reuters

Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" объявили, что церемония будущего года перенесена с 28 февраля на 25 апреля. Также продлевается срок подачи заявок на участие в программе премии. Таким образом Американская киноакадемия надеется дать кинопроизводителям время, чтобы закончить производство фильмов, приостановленных из-за пандемии, которая сильно отразилась на индустрии кино.

Лечение Covid-19 антималярийными средствами рискованно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хлорохин назначают для лечения малярии

Управление по санитарному надзору за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) США отозвало разрешение на использование антималярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина при лечении больных коронавирусом, пишет Washington Post (нужна подписка). В FDA объяснили, что результаты новых клинических исследований заставляют сомневаться в эффективности этих лекарств против Covid-19. По словам экспертов, побочных эффектов и рисков при их применении может быть больше, чем потенциальной пользы. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что в течение двух недель принимал гидроксихлорохин в качестве прeвентивной меры против коронавируса, и никаких побочных эффектов не испытал.

Ветераны "Ведомостей" увольняются в знак протеста

Правообладатель иллюстрации TASS

"Ведомости" сообщают о массовом увольнении сотрудников газеты после того, как главным редактором издания был назначен Андрей Шмаров. Из редакции ушли пятеро заместителей главреда, исполняющая обязанности шеф-редактора сайта vedomosti.ru и редактор отдела экономики. До окончательного утверждения своей кандидатуры советом директоров Шмаров в течение трех месяцев исполнял обязанности главреда.

"Конфликт с журналистами "Ведомостей" у Шмарова начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с "Догмой" - кодексом журналистов "Ведомостей"", - объясняет ситуацию издание. Затем Шмаров изменил заголовок в статье о "Роснефти" на ровно противоположный и снял с сайта газеты колонку о той же компании. Свои запреты на ряд публикаций от объяснял просьбами из администрации президента.

В общей сложности после прихода Андрея Шмарова из "Ведомостей" ушли около 10 журналистов, многие из них проработали в газете 10-15 лет, некоторые - со дня основания издания.

Трамп добивается запрета на мемуары Болтона о работе Белом доме

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности в сентябре 2019 года

Американский новостной канал Эй-би-си сообщает, что администрация президента Трампа пытается заблокировать появление в продаже книги, написанной бывшим советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. В мемуарах под названием "Комната, где это произошло" ("The Room Where It Happened") Болтон вспоминает события, происходившие в Белом доме в период его работы там и критикует внешнюю политику Дональда Трампа. Появление книги в продаже планируется через неделю. Однако команда президента готовит иск в федеральный суд с требованием временно запретить появление книги в общественном доступе. Администрация настаивает, что, несмотря на все необходимые проверки, предшествовавшие публикации, в ней все еще может содержаться совершенно секретная информация.

По словам Трампа, содержание любого разговора с президентом относится к такой категории, а Болтон наверняка пересказывает в своей книге их беседы и, значит, нарушает закон.

Однако издатель Болтона уверен, что дело в другом. "То, что Болтон увидел, поразило его. Президент, для которого единственное, что имело значение, это переизбрание на второй срок, даже если оно могло поставить под угрозу или ослабить нацию", - написал он в аннотации, опубликованной онлайн. Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности в сентябре 2019 года из-за "несогласия с его суждениями".

Гендер и психическое здоровье

Исследования показывают, что из-за гендерных стереотипов мужчины реже обращаются за помощью к специалистам, особенно если дело касается психического здоровья. А вместе с пандемией проблемы, связанные с психическим здоровьем, лишь обострились.

Стоит ли выделять мужские психологические проблемы в отдельную категорию, как гендерные стереотипы влияют на продолжительность жизни мужчин, и при чем здесь принц Уильям, можно почитать в статье нашего корреспондента Ксении Батановой "Ты же мужчина": как гендерные стереотипы лишают людей права на помощь.

Пандемия коронавируса отодвинула на второй план многие важные глобальные вопросы, в том числе проблему изменения климата. Но она стоит по-прежнему остро. Один из парадоксов заключается в том, что планета не выживет без углекислого газа, но именно он - причина многих необратимых процессов. Как это работает?

Media playback is unsupported on your device Какая связь между углекислым газом и изменением климата?

Дайджест подготовила Анастасия Успенская