Пола Уилана приговорили в России к 16 годам по обвинению в шпионаже

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Московский городской суд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже. Его приговорили к 16 годам заключения. Гособвинение запрашивало для него 18 лет.

"Признать Пола Уилана виновным в совершении шпионажа и назначить подсудимому Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья Андрей Суворов.

Слушания проходили в закрытом для СМИ и слушателей режиме. Судья огласил только вводную и резолютивную часть приговора.

Перед оглашением приговора Уилан снова говорил о своей невиновности. "Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие", - заявил он.

"Президент [США], премьер-министр [Великобритании и Канады], прошу вас отреагировать", - сказал Уилан (у него также есть гражданство Британии и Канады).

На вопрос, намерен ли он обжаловать приговор, Уилан ответил утвердительно: "Да, собираюсь". "Защита считает, что приговор должен быть обжалован, и мы будем настаивать на этом. Но последнее слово останется за Уиланом", - сказал Интерфаксу его адвокат Владимир Жеребенков.

Посол США в Москве Джон Салливан ранее называл суд над Уиланом несправедливым. В сообщении посольства США в России в "Твиттере" говорилось, что суд был тайным, свидетелям защиты не дали выступить удаленно или перенести дату их выступления из-за режима самоизоляции.

"Я уважаю историю и культуру, я никакой не шпион и не кадровый разведчик, как меня пытаются представить сотрудники прокуратуры. Я не имею к спецслужбам никакого отношения. Я прошу меня оправдать", - говорил Уилан в прошлом судебном заседании.

Дело Уилана

Гражданина США, Британии, Канады и Ирландии Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Он приезжал в страну несколько раз в качестве представителя кадрового агентства, тогда он прилетел на свадьбу к другу, рассказывал сам Уилан.

Уилан также заявлял, что провокацию в отношении него мог совершить сотрудник ФСБ, с которым он был знаком около 10 лет.

По версии следствия, Уилан работал на спецслужбы США. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). На изъятой у него флешке якобы содержались сведения, составляющие гостайну.

Согласно приговору, вещественные доказательства, в том числе изъятые флэшкарту и документы, будут храниться в деле, передает Интерфакс.

Как рассказывал Уилан, он думал, что на флешке были личные файлы - фотографии с отдыха в Сергиевом Посаде. Его адвокаты настаивали, что он стал жертвой провокации российский спецслужб.

Уилан служил в Корпусе морской пехоты США в 1994-2008 годы, его два раза отправляли в командировку в Ирак. Затем он работал руководителем служб безопасности в нескольких фирмах. Брат Уилана сообщал, что из-за упразднения должности Пола Уилана на последнем месте работы, компании BorgWarner, он сейчас безработный.