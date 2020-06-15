Почти без Путина и России. Би-би-си показала телесериал об отравлении Скрипалей

Image caption Сериал открывает сцена, во время которой Сергея и Юлию Скрипаль находят в парке в бессознательном состоянии

На BBC One (телеканал Би-би-си, вещающий на Британию) вышла трехсерийная драма, которая рассказывает об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года. В центре повествования - обычные жители города и те, кому пришлось столкнуться с последствиями нападения. И сами Скрипали, и роль России в этой истории остались за кадром.

В начале марта 2018 года живописный британский город Солсбери оказался в центре внимания всего мира - из-за совершенного там нападения, в котором Великобритания обвинила Россию. Спустя два года Би-би-си показала трехсерийную драму об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Впрочем, тех, кто ждал шпионский триллер о российских агентах, распространяющих "Новичок" в окрестностях ставшего знаменитым собора, ждет разочарование.

"Я хочу знать правду!", - говорит актер, играющий Стэна Стерджесса, отца 44-летней матери троих детей Дон Стерджесс. Она - единственный человек, погибший в результате отравления.

"Правда не для таких, как мы", - уставшим голосом философски отвечает актриса, сыгравшая роль матери Дон - Кэролайн Стерджесс.

На втором плане по телевизору показывают также ставшее знаменитым интервью российского телеканала RT с двумя предполагаемыми российскими агентами, которые, как считает Великобритания, осуществили нападение на Скрипалей.

Однако поднятые на смех за это интервью "Петров" и "Боширов", которые рассказывают о своей любви к шпилям, появляются в кадре всего на несколько секунд. Немного времени уделяется и самим Скрипалям.

Создатели драмы "Отравления в Солсбери" (The Salisbury Poisonings) специально пытались сосредоточиться не на нападавших и последовавшем за их приездом в Солсбери дипломатическом скандале, а на том, как эта история отразилась на обыкновенных жителях города. Сюжет построен на подробных интервью с участниками тех событий.

Не шпионская драма

"Нам были интересны истории тех, кому пришлось иметь дело с последствиями всего этого кошмара, а не тех, кто его создал, - говорит Деклан Лон, написавший сценарий вместе с Адамом Паттерсоном. - Мы не хотели делать очевидное - в этом случае, видимо, шпионскую драму. Я надеюсь, нам удалось показать, что есть люди, которые за нас костьми лягут, - их работа не так видна, но именно они - стержень нашего общества".

Главные роли в фильме отведены отравившимся "Новичком" сержанту полиции Нику Бэйли, местным жителям Дон Стерджесс и Чарли Роули, а также Трейси Дашкевич, главе местного департамента здравоохранения - считается, что именно благодаря ее своевременным действиям удалось спасти сотни жизней.

Особое внимание уделено тому, чтобы представить Дон в более выгодном свете: в 2018 году таблоиды описывали ее как бездомную наркоманку. В фильме же ее борьба с алкоголизмом и попытки оставаться хорошей матерью показаны более деликатно.

Описания самого инцидента, однако, не избежать. В первые несколько минут сериала зрителям показывают ужасающую сцену: Сергей и Юлия, парализованные воздействием "Новичка", с пеной у рта сидят на скамейке. Люди проходят мимо них, по всей видимости, ничего не замечая, до тех пор пока Юлия не сползает на колени отца.

Не обошлось в фильме и без нескольких, пожалуй, очевидных сцен: в одной эксперт британской военной лаборатории Портон-Даун драматичным голосом рассказывает о том, сколько человек способна убить чайная ложка "Новичка"; в другой - тогдашний премьер-министр Тереза Мэй произносит в парламенте ставшее знаменитым выражение "highly likely" (с высокой степенью вероятности), описывая возможную причастность России к нападению.

Но таких сцен немного, и они сильно разнесены во времени, основной фокус остается на тех, кому пришлось справляться с последствиями инцидента.

Через призму коронавируса

Сержант Бэйли заходит в дом Скрипаля в защитной спецодежде, касается той самой дверной ручки, затем трогает свое лицо, протирая глаза под очками и заражая себя "Новичком".

Создатели драмы не могли предугадать, что их фильм будут смотреть в разгар пандемии коронавируса - когда такие понятия, как средства индивидуальной защиты (СИЗ), всеобщий карантин и концепция "невидимого убийцы" хорошо знакомы всем.

Поиски источника заражения, дезинфекция целых помещений и территорий, закрытие магазинов и ресторанов - и даже вторая волна (заражение Дона и Чарли в соседнем городе Эймсбери) - сходства историй о "Новичке" и Covid-19 потрясающи, хоть и не идеальны. Каждый раз, когда кто-то прикасается к поверхности или обнимает другого человека, зрителя охватывает этот недавно приобретенный страх заражения. Смотреть действительно некомфортно.

Съемки закончились 23 марта, всего за неделю до объявления в Великобритании всеобщего карантина. Настоящий Солсбери, однако, в фильме почти не фигурирует: создатели драмы понимали, что город с большим трудом восстанавливался после тех событий, и эти раны до конца не зажили. Вместо этого съемки проводились в городе Ньюпорт на юге Уэльса и в Бристоле.

"Путин меня достанет"

Image caption Одиз из главных персонажей сериала - Трейси Дашкевич, глава местного департамента здравоохранения

Хотя в основном сюжет строится вокруг эмоций Трэйси, Ника и их близких, российская сторона этого дела также, разумеется, присутствует.

Фильм начинается с кадров Владимира Путина и "чудовища с востока" (Beast from the East) - так прозвали циклон, накрывший Великобританию метелями за несколько дней до нападения в Солсбери в 2018 году. Метафора очевидна.

Отсылки к России присутствуют исключительно в новостных сюжетах. Но один из персонажей, вряд ли знакомый широкой аудитории, все же рассказывает кое-какие подробности о бывшем двойном агенте ГРУ.

"Они неправильно произносят его имя", - замечает актер, играющий Росса Кэссиди, когда по телевизору журналист говорит "Сергай Скёрпал". Росс и его жена Мо были соседями и друзьями Скрипалей.

Росс звонит в полицию, думая, что он был последним, кто видел Сергея перед нападением. Контртеррористическая полиция несколько раз допрашивает его о том, что он знал о двойном агенте и о его передвижениях до нападения.

Он рассказывает полиции, что Сергей заменил свой смартфон на "старый кирпич" и что во время поездки в аэропорт на встречу Юлии за ними следили мужчина и женщина на черном BMW.

"Он часто путешествует, но никогда не говорит мне, куда едет. Но недавно он сказал мне: "Путин меня достанет", - говорит Росс полиции. - Должно быть, он кого-то сильно разозлил".

Росс и Мо разрешили навещать Юлию в больнице, и эта сцена - второй и последний раз, когда зритель видит Скрипалей в фильме.

Главное зло

Главные герои вообще не говорят о России - и Россия в принципе играет второстепенную роль во всех трех эпизодах фильма.

Правообладатель иллюстрации Yulia Skripal/Facebook Image caption Юлия Скрипаль была обнаружена на скамейке в Солсбери вместе с отцом

Достается от авторов, кстати, британскому правительству, которое вмешивается в работу Трейси в попытке успокоить общество. Трейси говорит, что полицейский участок, где работал сержант Бэйли, должен быть закрыт из-за риска заражения - но в правительстве не согласны, считая, что это лишь посеет панику. В конце концов следы "Новичка" обнаружены во всем участке, и Трейси оказывается права.

Главными злодеями, однако, предстают журналисты: работа СМИ в фильме показана нелестно - от диких домыслов, которые позволяли себе репортеры в первые дни после инцидента, и нелицеприятных характеристик по отношению к Дон Стерджесс - до нескончаемого преследования родственников замешанных в этой истории людей.

В конце фильма появляются прототипы героев: настоящую Трейси повысили по службе, а Чарли Роули до сих пор восстанавливается после отравления, так же, как и сержант Бэйли, который все еще работает в полиции.

Правообладатель иллюстрации Sturgess/Facebook Image caption Дон Стерджесс - единственный человек, погибший в результате нападения

Родственники Дон Стерджесс начали судебное разбирательство в попытке узнать больше об обстоятельствах, которые привели к ее смерти. Фильм заканчивается трогательными кадрами из семейного архива, на которых Дон танцует со своей дочерью - в доказательство того, что она пыталась быть хорошей матерью.

Заметно, что авторы в основном молчат о Сергее и Юлии Скрипаль, которые, по сообщениям СМИ, уехали из Великобритании и сменили имена. Их историю еще предстоит рассказать.