В Москве произошла перестрелка с участием полицейских. Что об этом известно

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На Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка, в ходе которой пострадали двое сотрудников ДПС. И полицейские, и нападавший были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о произошедшем на данный момент.

Что говорят в полиции и СКР

Инцидент, по данным управления МВД по Москве, произошел в районе дома 156 по Ленинскому проспекту, когда сотрудники ДПС остановили машину такси за нарушение правил дорожного движения. В это время, как утверждается в сообщении полиции, по ним начал стрелять прохожий.

"Проходящий мимо гражданин предположительно из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.

В МВД утверждают, что полицейские открыли ответный огонь, ранили нападавшего, а затем задержали его. После этого все участники перестрелки были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ).

Источники агентств ТАСС и Интерфакс сообщали, что нападавший скончался в больнице, однако в Следственном комитете заявили, что он жив.

Что сообщают СМИ

По данным "информированного источника" Интерфакса, стрельбу по полицейским открыл 24-летний приезжий из Ингушетии.

Сейчас, по словам собеседника агентства, правоохранительные органы проверяют его на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

"Проверяются сведения о связях нападавшего. Он мог иметь отношение к убийцам Эльджаркиева", - заявил источник агентства.

По его информации, следователи уже выяснили, что нападавший размещал в соцсетях призывы к противоправной деятельности экстремистского характера, а также публиковал сообщения, в которых "просил прощения у всех, кого обидел, и не исключал, что его жизнь может вскоре оборваться".

В то же время источник агентства заявил, что нападавший не состоял на учете органов внутренних дел за радикальные взгляды и не находился в розыске.

Еще один "информированный источник" Интерфакса утверждает, что огонь по полицейским мог открыть пассажир такси.

"Огонь по полицейским открыл мужчина, возможно пассажир такси, после того как патрульные стали оформлять на таксиста протокол за нечитаемые номера. Он подбежал к полицейской машине, открыл дверь и выстрелил", - сказал источник.

По его словам, предварительная экспертиза показала, что нападавший находился под воздействием наркотиков.

По данным источника Интерфакса, нападавший стрелял в полицейских из охолощенного пистолета - то есть предназначенного для стрельбы только холостыми патронами. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что стрельба велась из оружия, переделанного в боевое.