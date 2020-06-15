Верховный суд США признал, что закон запрещает дикриминацию ЛГБТ

Правообладатель иллюстрации CQ-Roll Call Inc./Getty Images Image caption Решение Верховного суда - большая победа для движений в защиту прав ЛГБТ-сообщества

Верховный суд США постановил, что федеральный закон 1964 года о гражданских правах, запрещающий дискриминацию по половому признаку, также относится к представителям ЛГБТ-сообщества.

За это решение проголосовали шесть из девяти судей, включая назначенного по предложению Дональда Трампа судью Нила Горсача и Джона Робертса, также номинированного республиканцами.

Это первое в истории США решение суда, напрямую касающееся запрета дискриминации секс-меньшинств и закладывающее судебный прецедент для защиты их прав в дальнейшем. Решение было принято в связи с исками работников-геев и трансгендеров, которые утверждали, что работодатель уволил их из-за сексуальной ориентации.

"Работодатель, который увольняет человека за то, что тот гей или трансгендер, увольняет его за черты или действия, которые не вызвали бы у работодателя вопросов, если бы сотрудник был другого пола, - говорится в комментарии Горсача к решению. - Пол обязательно играет роль в принятии такого решения, и это именно то, что запрещает седьмая глава [закона о гражданских правах]".

"Границы воображения авторов оригинального закона не дают повода игнорировать их же требования", - пишет он.

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

В последние годы Верховный суд США медленно, но верно расширяет сферу защиты прав ЛГБТ-сообщества.

От отмены техасского закона, предусматривавшего наказание за "содомию", до легализации гей-браков во всей стране. Направление, в котором движется американская юриспруденция, казалось ясным.

Так было, пока судья Энтони Кеннеди, автор некоторых из этих важных решений, не ушел в отставку, и Дональд Трамп, назначив двух судей, не придал суду более консервативный уклон.

Были опасения, что новый состав суда воспользуется двумя громкими делами этого года, касающимися прав геев и трансгендеров, чтобы повернуть страну в обратном направлении.

Опасения не оправдались. Нил Горсач, назначенный Трампом, стал автором решения, которое дало ЛГБТ-работникам по всей стране право на защиту от дискриминации.

Что это за закон?

Речь идёт о седьмом разделе принятого в 1964-м году закона о гражданских правах. В этом разделе говорится о дискриминации по половому признаку.

Суд пришел к этому решению, рассмотрев решение судов низшей инстанции по трём делам.

В первом случае женщина-трансгендер Эйми Стивенс, работавшая в похоронном бюро, была уволена после того, как её начальник заявил, что не может позволить ей "представлять организацию, в то же время отрицая свой пол".

Дональд Зарда и Джеральд Бозток, истцы в других двух делах, пожаловались на то, что их уволили из-за сексуальной ориентации.

Инструктор по парашютному спорту Зарда во время тандемного прыжка сказал клиентке, что он гей. Он думал, что женщине так будет проще перенести плотный контакт: во время прыжка инструктор и парашютист привязаны друг другу. Однако женщина возмутилась и пожаловалась, после чего Зарду уволили.

Босток, работавший координатором в сфере защиты детей, был уволен после того, как в его компании узнали, что он член ЛГБТ-лиги по софтболлу.