Армения: кто такой Гагик Царукян, партнер "Единой России", владелец казино и оппонент правительства?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Более 200 сторонников Царукяна были задержаны в Ереване в воскресенье

Миллионер Гагик Царукян пережил смену режима в Армении и сохранил бизнес, фракцию в парламенте, телеканал и статус партнера "Единой России". Но два года спустя его политическая партия и компании оказались в центре уголовных дел, а сам бизнесмен может лишиться депутатской неприкосновенности.

Борьба между властью и Царукяном, который считается одним из самых богатых людей в стране, проходит на фоне информационной войны между властью и оппозицией, обвинениями в политическом преследовании и уличными акциями, а также смены верхушки силовых структур.

Обыски в доме депутата и девятичасовой допрос в воскресенье сопровождались протестами его сторонников. Полиция задержала больше 250 человек.

Оппозиция видит в уголовных делах ответ на критику - в начале июня Царукян потребовал отставки правительства.

Однако пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна и представители правящей партии утверждают, что Царукян знал о готовящихся обвинениях и делал громкие заявления, чтобы создать видимость политического преследования.

Нелегальные казино и покупка голосов

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Благодаря собственному телеканалу и благотворительности, Царукян сохраняет поддержку части избирателей

В воскресенье Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о раскрытии нескольких преступлений. Первое - раздача взяток в обмен на голоса избирателей на парламентских выборах 2017 года. В этом СНБ подозревает партию Царукяна "Процветающая Армения", которая имеет второе после правящей фракции число мест в парламенте - 26 кресел.

А компании, связанные с Царукяном, обвиняются в работе без лицензии, неуплате налогов и присвоении земельных участков. Следователи оценивают нанесенный государству прямой ущерб почти в 30 млрд армянских драмов (около 62 млн долларов). Косвенный ущерб оценивается еще выше.

Царукян все обвинения отвергает. Бизнесмен настаивает, что стал жертвой политического преследования, и заявляет, что намерен бороться до конца.

Дружба с "Единой Россией" и конфликт с Пашиняном

Царукян - экстравагантный персонаж даже для постсоветской политики. В прошлом профессиональный армрестлер, он сравнивает себя с Дональдом Трампом, держит львов и других экзотических зверей, руководит популистской партией и находит союзников в Москве и Лондоне.

И всегда развивает свой бизнес - к автосалонам, телеканалу, пивзаводу, казино и прочим традиционным бизнесам недавно добавилась и гигантская биткойн-ферма.

Кроме того, партия Царукяна "Процветающая Армения" - давний партнер "Единой России". На это не повлияла и смена власти в Ереване.

В феврале 2019 года представители партий подисали протокол о взаимодействии и сотрудничестве. Лидер думской фракции единоросов Сергей Неверов принимал Царукяна в Москве в 2018 году.

Во время ответного визита представителей ЕР в Ереван Царукян назвал российскую правящую силу многолетним и верным партнером.

С Пашиняном - оппозиционным журналистом, ставшим лидером постреволюционной Армении - Царукяна связывает долгая история отношений.

Их первое столкновение относится к 2004 году, когда была взорвана "Нива" Пашиняна. Журналист обвинил в организации покушении Царукяна, якобы недовольного одной из статей. Тот отрицал свою причастность к инциденту.

Следующее десятилетие политики провели по разные стороны баррикад: Пашинян оставался в жесткой оппозиции, а Царукян развивал свою бизнес-империю и лавировал между сменяющимися администрациями. Его партия порой исполняла роль удобной системной оппозиции, схожую с позицией ЛДПР в Госдуме РФ.

Правообладатель иллюстрации TATYANA ZENKOVICH/TASS Image caption Пашинян обвинял Царукяна в организации покушения на свою жизнь

Однако политики оказались на одной стороне в 2018 году, когда волна массовых протестов привела Пашиняна во власть.

Фракция Царукяна поддержала его кандидатуру на пост премьер-министра и сыграла ключевую роль в смене режима. Члены его партии получили министерские портфели во временном правительстве.

Но союз продержался недолго - через несколько месяцев фракция Царукяна поддержала контрреволюционную инициативу, и ее члены потеряли министерские портфели. При этом сам бизнесмен избежал судьбы некоторых других деятелей прошлого режима, которые подверглись уголовному преследованию.

Пашинян лично присутствовал на открытии гигантской майнинг-фермы Царукяна - хотя признался, что не совсем понимает технологии криптовалютного производства.

Несмотря на требования части своих сторонников, Пашинян не спешил выступать против Царукяна. На выборах в декабре 2018 года партия бизнесмена пришла второй с 8% голосов, которые дали ей 26 кресел в парламенте.

Царукян вернулся на привычную позицию системного оппозиционера, иногда позволяющего себе критику, но знающего границы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Массовые протесты весной 2018 года привели к смене режима в Армении - однако многие проблемы остались

Уголовные дела и информационная война

Шаткое перемирие продлилось около полутора лет и закончилось внезапно - 5 июня бизнесмен выступил с заявлением, в котором оценил результаты работы правительства как провальные и потребовал его отставки.

Через три дня газета, которую редактирует жена Пашиняна, опубликовала материалы уголовного дела 1979 года о групповом изнасиловании, по которому Царукян проходил обвиняемым. Газета, однако, не упомянула в публикации об оправдательном вердикте, и адвокаты Царукяна подали ответный иск.

А в понедельник, уже после обысков у Царукяна, СНБ опубликовала два видео, в которых были показаны кадры из его особняка, связанных с ним казино, а также автопарк из десятков дорогих автомобилей.

В понедельник ходатайство генпрокуратуры о лишении Царукяна неприкосновенности было внесено в повестку парламента. Сам бизнесмен опубликовал в "Фейсбуке" обращение к своим сторонникам.

"Что делает власть, вместо того, чтобы решать вопросы и выполнять сложную, но реальную работу? Идет путем запугивания оппонентов", - написал он.