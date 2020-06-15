Армения: кто такой Гагик Царукян, партнер "Единой России", владелец казино и оппонент правительства?
Миллионер Гагик Царукян пережил смену режима в Армении и сохранил бизнес, фракцию в парламенте, телеканал и статус партнера "Единой России". Но два года спустя его политическая партия и компании оказались в центре уголовных дел, а сам бизнесмен может лишиться депутатской неприкосновенности.
Борьба между властью и Царукяном, который считается одним из самых богатых людей в стране, проходит на фоне информационной войны между властью и оппозицией, обвинениями в политическом преследовании и уличными акциями, а также смены верхушки силовых структур.
Обыски в доме депутата и девятичасовой допрос в воскресенье сопровождались протестами его сторонников. Полиция задержала больше 250 человек.
Оппозиция видит в уголовных делах ответ на критику - в начале июня Царукян потребовал отставки правительства.
Однако пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна и представители правящей партии утверждают, что Царукян знал о готовящихся обвинениях и делал громкие заявления, чтобы создать видимость политического преследования.
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Нелегальные казино и покупка голосов
В воскресенье Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о раскрытии нескольких преступлений. Первое - раздача взяток в обмен на голоса избирателей на парламентских выборах 2017 года. В этом СНБ подозревает партию Царукяна "Процветающая Армения", которая имеет второе после правящей фракции число мест в парламенте - 26 кресел.
А компании, связанные с Царукяном, обвиняются в работе без лицензии, неуплате налогов и присвоении земельных участков. Следователи оценивают нанесенный государству прямой ущерб почти в 30 млрд армянских драмов (около 62 млн долларов). Косвенный ущерб оценивается еще выше.
Царукян все обвинения отвергает. Бизнесмен настаивает, что стал жертвой политического преследования, и заявляет, что намерен бороться до конца.
Дружба с "Единой Россией" и конфликт с Пашиняном
Царукян - экстравагантный персонаж даже для постсоветской политики. В прошлом профессиональный армрестлер, он сравнивает себя с Дональдом Трампом, держит львов и других экзотических зверей, руководит популистской партией и находит союзников в Москве и Лондоне.
И всегда развивает свой бизнес - к автосалонам, телеканалу, пивзаводу, казино и прочим традиционным бизнесам недавно добавилась и гигантская биткойн-ферма.
Кроме того, партия Царукяна "Процветающая Армения" - давний партнер "Единой России". На это не повлияла и смена власти в Ереване.
В феврале 2019 года представители партий подисали протокол о взаимодействии и сотрудничестве. Лидер думской фракции единоросов Сергей Неверов принимал Царукяна в Москве в 2018 году.
Во время ответного визита представителей ЕР в Ереван Царукян назвал российскую правящую силу многолетним и верным партнером.
С Пашиняном - оппозиционным журналистом, ставшим лидером постреволюционной Армении - Царукяна связывает долгая история отношений.
Их первое столкновение относится к 2004 году, когда была взорвана "Нива" Пашиняна. Журналист обвинил в организации покушении Царукяна, якобы недовольного одной из статей. Тот отрицал свою причастность к инциденту.
Следующее десятилетие политики провели по разные стороны баррикад: Пашинян оставался в жесткой оппозиции, а Царукян развивал свою бизнес-империю и лавировал между сменяющимися администрациями. Его партия порой исполняла роль удобной системной оппозиции, схожую с позицией ЛДПР в Госдуме РФ.
Однако политики оказались на одной стороне в 2018 году, когда волна массовых протестов привела Пашиняна во власть.
Фракция Царукяна поддержала его кандидатуру на пост премьер-министра и сыграла ключевую роль в смене режима. Члены его партии получили министерские портфели во временном правительстве.
Но союз продержался недолго - через несколько месяцев фракция Царукяна поддержала контрреволюционную инициативу, и ее члены потеряли министерские портфели. При этом сам бизнесмен избежал судьбы некоторых других деятелей прошлого режима, которые подверглись уголовному преследованию.
Пашинян лично присутствовал на открытии гигантской майнинг-фермы Царукяна - хотя признался, что не совсем понимает технологии криптовалютного производства.
Несмотря на требования части своих сторонников, Пашинян не спешил выступать против Царукяна. На выборах в декабре 2018 года партия бизнесмена пришла второй с 8% голосов, которые дали ей 26 кресел в парламенте.
Царукян вернулся на привычную позицию системного оппозиционера, иногда позволяющего себе критику, но знающего границы.
Уголовные дела и информационная война
Шаткое перемирие продлилось около полутора лет и закончилось внезапно - 5 июня бизнесмен выступил с заявлением, в котором оценил результаты работы правительства как провальные и потребовал его отставки.
Через три дня газета, которую редактирует жена Пашиняна, опубликовала материалы уголовного дела 1979 года о групповом изнасиловании, по которому Царукян проходил обвиняемым. Газета, однако, не упомянула в публикации об оправдательном вердикте, и адвокаты Царукяна подали ответный иск.
А в понедельник, уже после обысков у Царукяна, СНБ опубликовала два видео, в которых были показаны кадры из его особняка, связанных с ним казино, а также автопарк из десятков дорогих автомобилей.
В понедельник ходатайство генпрокуратуры о лишении Царукяна неприкосновенности было внесено в повестку парламента. Сам бизнесмен опубликовал в "Фейсбуке" обращение к своим сторонникам.
"Что делает власть, вместо того, чтобы решать вопросы и выполнять сложную, но реальную работу? Идет путем запугивания оппонентов", - написал он.