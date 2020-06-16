В 17 регионах отказались от Парадов Победы. Губернаторы опасаются новой вспышки эпидемии

Правообладатель иллюстрации Sergey Karpukhin/TASS, Maxim Kimerling/TASS, Serge Image caption Губернаторы, отменившие парады, объяснили решение ситуацией с коронавирусом

Власти еще четырех российских регионов в понедельник объявили об отказе проводить Парады Победы 24 июня из-за коронавируса. Таким образом в столицах 17 регионов отказались от парадов в честь 75-й годовщины победы. В Кремле относятся к этим решениям "с абсолютным пониманием". Би-би-си разбиралась, как организуются парады в регионах и кто стоит за окончательным решением об их отмене.

Где отменили парады

В понедельник, 14 июня, власти Удмуртии, Якутии, а также Челябинской и Пензенской областей объявили, что не будут проводить парады победы 24 июня.

До этого больше десятка региональных администраций сообщили об отмене праздничных парадов и шествий, намеченных на 24 июня. От парадов отказались мэрии Нижнего Тагила и Пятигорска. В одних случаях, как в Белгороде, Курске и Перми, решили провести мероприятия позже - в августе или в сентябре, в других, как в Пензе или в Якутске, новых дат пока не называют.

"Эпидемиологическая обстановка повлияла", - прокомментировал Би-би-си глава Орловской области Андрей Клычков, который тоже отказался проводить парад 24 июня. Он уточнил, что в Кремле губернаторов не обязывали устраивать масштабное празднование дня победы в этот день. Клычков сообщил, что власти области планирует провести шествие 5 августа - в день освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

О том, что парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, российский президент Владимир Путин объявил 26 мая. Он поручил главе минобороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении парада самый строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму. Акция "Бессмертный полк" и Военно-морской парад назначены на 26 июля.

В Кремле к решениям глав регионов относятся "с абсолютным пониманием", сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, - заявил Песков. - И они реализуют эти полномочия, ибо губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как на самом деле обстоят дела".

Где парады пройдут без зрителей

В городах, где провести парады распорядился президент, их пока не отменяют. Военные должны маршем пройти в 9 городах-героях и в 19 городах, где расположены штабы военных округов. Власти некоторых, например, Волгограда и Ростова-на-Дону уже объявили, что парады состоятся без зрителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан остаться в день парада дома и посмотреть его по телевизору. Пресс-секретарь президента тоже посоветовал москвичам смотреть на парад с экрана, а не на улице: "По телевизору это видно все гораздо более красочно".

Кто участвует в организации

В военных парадах участвуют военнослужащие и военная техника минобороны - федерального силового министерства с жесткой иерархией.

В регионах, как правило, на парад выступают те части, которые дислоцированы в этом военном округе и даже в районе города, части гарнизона. Военные парады в регионах всегда местные, во Владивостоке на них можно увидеть моряков Тихоокеанского флота, во Владикавказе - части 58-й армии.

Технически местные власти играют более важную роль в организации парада, поскольку они обеспечивают доставку техники к месту проведения, перекрывают дороги.

"Кто-то должен поддерживать порядок, кто-то - обеспечивать присутствие публики, кто-то давать "зеленую улицу" при проезде войск к месту парада. А в случае, если они базируются вдалеке от какого-то областного центра, то их размещение и кормление", - сказал Александр Гольц.

Как принимается решение об отмене

Военные части выступают на парадах по приказу из Москвы, но окончательное решение о проведении парада остается за администрацией региона, сходятся эксперты.

"Это двухканальная система. Министр отдает приказ провести парад и салют, военные информируют местные власти и потом досогласовывают с местными властями, - рассказал Би-би-си замглавного редактора интернет-издания "Ежедневный журнал" Александр Гольц. - Местные власти всегда давали добро, естественно, я не помню, случаев [отказа]".

Правообладатель иллюстрации Zuma/Tass Image caption Парад Победы не состоялся 9 мая из-за эпидемии коронавируса

Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что решение об отмене может быть принято на уровне из-за рекомендации местных органов Роспотребнадзора. Региональные управления этой федеральной службы, администрации областей и городов опасаются, что жители выйдут смотреть на парад, даже если призвать их оставаться дома, считает военный эксперт.

Политолог Аббас Галлямов видит за массовой отменой парадов "следствие коронавирусного федерализма".

"Степень самостоятельности губернаторов растет, они понимают, что единой консолидированной позиции у федерального центра нет, он расколот, - сказал он Би-би-си. - Аргументы в пользу парада небесспорны; аргументы против - сильны. Губернаторы прощупывают почву".

По его словам, Кремль не требует проводить парады по всей стране, "потому что сам не знает, что правильно: "маршировать" с риском заразиться или остаться дома.

Можно ли назвать отмену парадов беспрецедентной

Гольц считает решение нескольких регионов и городов отказаться от парада беспрецедентным. Но другой эксперт - Константин Сивков из Российской академии ракетных и артиллерийских наук - считает, что для разных населенных пунктов разные правила.

"Существует четкий перечень городов, где парады проводятся обязательно, и их не отменяют, - комментирует Сивков. - Это титульная вещь, и она должна пройти вопреки всему, пусть и без зрителей".

Что касается, парадов, проходивших в других городах, то, по словам эксперта, это "не парады в чистом виде, а праздничные шествия войсковых подразделений, которые там базируются". "В 1945 году парад был один - в Москве, так что все то, что проводится сейчас - это сверх программы", - заключил он.