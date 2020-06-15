Церемонию "Оскар-2021" отложили на два месяца из-за коронавируса

  • 15 июня 2020
"Оскар" Правообладатель иллюстрации Reuters

Церемония вручения "Оскаров", которая должна была пройти 28 февраля следующего года, перенесена на 25 апреля.

Пока не понятно, пройдёт ли церемония как обычно, или организаторы придумают онлайн-вариант "Оскаров".

Также продлевается срок подачи заявок на участие в программе премии.

Возможность претендовать на "Оскар" получили фильмы, выходящие в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года.

Вручение Оскаров в истории премии откладывалось трижды. В 1938 году церемонию перенесли из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м - из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м - после покушения на жизнь президента Рональда Рейгана.

"Уже больше века кино играет важную роль в нашей жизни - оно вдохновляет, развлекает и утешает нас в самые тёмные времена", - говорится в заявлении президента Американской киноакадемии Дэвида Рубина.

Продлевая срок подачи заявок и перенося церемонию, академия надеется дать кинопроизводителям время, чтобы закончить производство фильмов, приостановленных из-за пандемии, добавил Рубин.

"Предстоящая церемония и открытие нашего нового музея будет историческим моментом: любителей фильмов во всём мире объединит кино", - заявил глава академии.

Список претендентов на кинопремию будет опубликован 15 марта следующего года.

Другие правила

В соответствии с новыми правилами киноакадемии, на Оскар могут претендовать фильмы, снятые для стриминговых платформ, таких как Netflix.

Таким образом, от классических правил, которые гласят, что номинируемый фильм должен демонстрироваться в кинотеатрах Лос-Анджелеса по меньшей мере неделю, отступили. Кинотеатры в Лос-Анджелесе закрыты, как и в большинстве стран мира.

В связи с пандемией производство многих фильмов было приостановлено, премьеры отложены или вовсе отменены. Некоторые фильмы миновали этап проката в кинотеатровах и вышли сразу в онлайне или на цифровых носителях.

На прошлой неделе киноакадемия вновь заявила, что будет стараться сделать список номинантов более представительным - "Оскар" давно критикуют за то, что на премии представлено мало работ режисеров-женщин и представителей этнических меньшинств.

"Оскар" - не единственное крупное мероприятие, которого коснулась пандемия. Вручение престижной театральной премии "Тони", которое должно было состояться в июне, перенесено на неопределённый срок. Также из-за пандемии перенесли олимпийские игры в Токио и "Евровидение".

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