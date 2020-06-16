Коронавирус в России: в Москве открываются кафе, музеи и зоопарк

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Московский зоопарк откроется для посетителей, но внутрение павильоны и экспозиции пока что будут закрыты

Русская служба Би-би-си рассказывает главные новости о ситуации с коронавирусом в России, которые нужно знать утром 16 июня.

Первая вакцинация

В ближайшие дни российскую вакцину от коронавируса впервые испытают на добровольцах. Испытания вакцины совместно проводят минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Основная цель вакцинации первой группы добровольцев - проверить безопасность и переносимость компонентов вакцины, сообщили в минобороны.

Для участия в первых испытаниях вакцины на людях отобрали как гражданских, так и военнослужащих - офицеров, прапорщиков и тех, кто проходит военную службу по контракту в различных подразделениях войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и медучреждений минобороны.

Участников испытаний отбирали исключительно на добровольной основе, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ранее испытания этой вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность провели на крупных и мелких животных.

В Москве 16 июня откроются кафе, музеи и зоопарк

В столице с 16 мая после длительного закрытия вновь откроются кафе (но только летние веранды), музеи, выставочные залы, библиотеки, зоопарки. Со вторника в городе также снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Согласно с указом мэра Москвы Сергея Собянина, разрешается также посещать и спортивные мероприятия, но пока что при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Столичные музеи и выставочные залы с 16 июня смогут открыться для посетителей, при этом посещение будет возможно только по электронным билетам, в залах гости и смотрители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Из музеев с 16 июня откроются Музей Москвы, "Гараж", Московский музей современного искусства (ММоМА), музеи и павильоны ВДНХ, Музей-заповедник Царицыно, Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Музей военной истории Российского военно-исторического общества и другие.

Посетить музеи можно будет по электронным билетам, а в залах все посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

При этом часть московских музеев решили перенести открытие на более поздний срок. В их число вошли Московский Планетарий, Музей космонавтики и Дарвинский музей. Такие федеральные музеи как Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина, Государственный исторический музей и Музеи Московского Кремля пока что тоже закрыты для посетителей.

Билеты в Московский зоопарк, который открывается с 16 июня, можно будет приобрести на сайте зоосада. На территории зоопарка необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Пока что внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк буду закрыты для посетителей. Можно будет только гулять по территории зоопарка, не используя скамейки, беседки и детские площадки.

Взносы для туроператоров снизили в четыре раза

Правительство снизило в четыре раза размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности: в 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта, ранее его размер составлял 1%.

Такое решение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год", - пояснила пресс-служба правительства.

Решение снизить взносы было принято, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с коронавирусом, добавили в кабмине.