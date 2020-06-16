США назвали имя летчика истребителя, упавшего у берегов Британии

Image caption На базе "Лейкенхит" находится более 8 тыс. британских и американских военнослужащих и гражданских сотрудников

Пилота американского истребителя F-15 Eagle, разбившегося накануне во время тренировочного полета в Северном море, звали Кеннет Аллен, сообщило командование ВВС США.

Катастрофа произошла в понедельник примерно в 09:40 по местному времени. Самолет принадлежал к 48-му истребительному авиационному крылу ВВС США, базирующемуся на британской авиабазе "Лейкенхит" в английском графстве Саффолк.

По информации американских ВВС, Аллен находился на базе с февраля. Командир 48-го истребительного крыла Уилл Маршал заявил, что он очень опечален утратой.

Катастрофа произошла в 74 морских милях (137 км) от побережья Восточного Йоркшира. Как сообщил корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, упавший истребитель был частью группы из четырех самолетов ВВС США.

После того как стало известно о крушении, к месту происшествия отправились вертолет береговой охраны и две спасательные лодки. Сначала были обнаружены обломки истребителя, а затем найдено тело пилота. Сейчас выясняются причины крушения.

Правообладатель иллюстрации US Air Force Image caption F-15 Eagle - всепогодный истребитель четвертого поколения

F-15 Eagle - всепогодный истребитель четвертого поколения, его скорость составляет 2,5 тыс. км/час, он вооружен ракетами "воздух-воздух" и автоматической пушкой, предназначенной для обеспечения господства в воздухе.

Авиабаза "Лейкенхит" использовалась королевскими ВВС во время Второй мировой войны, а в 1960 году там была размещена 48-я бомбардировочная авиационная дивизия ВВС США, ставшая затем 48-м истребительным крылом.

На базе постоянно размещено несколько тысяч американских военных.