Венгрия отменила "диктаторский" закон по борьбе с коронавирусом. Но Орбан успел им воспользоваться

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Венгерский премьер Виктор Орбан говорит, что чрезвычайные полномочия позволили ему быстро справиться с нашествием вируса

Венгерский парламент во вторник отменил закон о чрезвычайном положении, который был принят на время борьбы с коронавирусом и который противники венгерского премьера Виктора Орбана называли очередным шагом к строительству авторитарного государства.

Закон, принятый 30 марта, на время пандемии наделял правительство Орбана правом управлять страной напрямую посредством указов, без утверждения их в парламенте. Решение, с какого дня отменить чрезвычайное положение, примет правительство. Министр юстиции Юдит Варга ранее говорила, что ЧП может быть отменено с 20 июня.

Виктора Орбана и его партию Фидес давно обвиняют в том, что они подминают под себя демократические институты и постепенно ведут страну в сторону авторитарного режима, и закон о чрезвычайном положении стал для оппонентов Орбана новым поводом для критики.

Противники Орбана в самой Венгрии и за ее пределами обвинили венгерского лидера в нарушении демократических принципов; многие высказывали подозрения, что Орбан использует чрезвычайные полномочия не только для борьбы с коронавирусом, но и для укрепления своей власти.

Венгерский политолог, глава института "Политический капитал" Петер Креко говорит, что так и случилось: Орбан, по его словам, использовал чрезвычайные полномочия в целях, далеких от борьбы с эпидемией, насколько это было возможно.

В кратком обзоре, составленном в конце мая "Политическим капиталом", говорится, что Виктор Орбан и его правительство по ходу борьбы с коронавирусом, в частности, отобрали - или создали предпосылки для того, чтобы отобрать - часть денег у местных органов самоуправления, которые контролируются оппозицией, сократили господдержку партий, что ударит прежде всего по оппозиции, а также отдали рекордную долю госзакупок приближенным бизнесменам.

"Короче, Орбан употребил чрезвычайные полномочия и злоупотребил ими, насколько мог /.../ к тому же многие из этих решений останутся в силе и после отмены чрезвычайного положения", - сказал Петер Креко Русской службе Би-би-си.

Сам Орбан и его сторонники горячо возражали, что чрезвычайное положение в Венгрии мало чем отличается от мер, которые в связи с нашествием коронавируса приняли многие другие европейские страны.

"Они говорят, что это дает премьер-министру неограниченные права. Но это неправда, это - фейк, это - ложь! - говорил в апреле в интервью Euronews министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. - Премьер-министр и правительство Венгрии могут издавать указы только в соответствии с задачами защиты людей от пандемии".

Сам Орбан в публичных выступлениях заявлял, что чрезвычайные полномочия позволили ему быстро и эффективно бороться с коронавирусом.

Эпидемия идет на спад

Сейчас пик эпидемии, судя по статистике, прошел, и Венгрия постепенно снимает все введенные в связи с ней ограничения.

В понедельник в 10-миллионной стране был обнаружен всего один новый носитель коронавируса, а всего в Венгрии зарегистрировано немногим больше 4 тыс. заражений и 565 смертей.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Венгрии зарегистрировано немногим больше 4 тыс. заражений и 565 смертей

Когда венгерский парламент принимал закон о чрезвычайном положении, критиков Орбана, помимо введения прямого правления, особенно беспокоил пункт, согласно которому распространителям ложной информации о мерах правительства в борьбе с коронавирусом грозило тюремное заключение.

На практике никого за такие "фейк-ньюс" не посадили и даже не предъявили ни одного обвинения, хотя в середине мая венгерская полиция отчиталась, что расследует 87 случаев, подпадающих под это положение "коронавирусного" закона, а с 16 пользователями соцсетей были проведены беседы.

Правда, оппозиционно настроенные журналисты жаловались, что власти Венгрии притесняют их и без применения "чрезвычайной" статьи о ложной информации, а само существование этой статьи заставляет их быть излишне осторожными в критике власти.

Кроме того, как считает Петер Креко, показательные задержания и допросы сами по себе были мерой устрашения оппонентов власти.

"Многих доставляли в полицию перед телекамерами за постинги в Фейсбуке. То есть, ты вывешиваешь постинг с какой-то критикой правительства, а вечером, в прайм-тайм, сограждане видят, как тебя вели в наручниках. Я думаю, сигнал тут всем был ясен, и ущерб нанесен", - сказал Креко Би-би-си.

Бесконечные чрезвычайные права

Оппоненты Орбана и Фидес, несмотря на отмену чрезвычайных полномочий правительства, остаются начеку.

Еще в конце мая, когда в парламент был внесен законопроект об отмене чрезвычайного положения, венгерские филиалы правозащитных организаций Хельсинкский комитет, Союз гражданских свобод и Amnesty International в совместном заявлении отметили, в частности, что правительство оставляет за собой право в дальнейшем вводить ЧП уже без согласования с парламентом.

"Согласно поправкам к правилам "медицинского чрезвычайного положения" /.../ правительство может своим указом ограничить важнейшие, фундаментальные права, такие как свободу передвижения и свободу собраний. Вначале ограничения могут действовать до полугода, но затем могут продляться практические бесконечно", - отметили правозащитники.

Представители правящей партии Фидес на все обвинения в том, что правительство ограничивает права парламента, возражают, что Фидес с сателлитами имеет больше 2/3 голосов в Национальном собрании Венгрии, и это абсолютное большинство в любом случае поддерживает все предложения правительства.