Ученые: дексаметазон помогает снизить смертность от Covid-19

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Недорогой и доступный препарат дексаметазон может помочь спасти жизни многих тяжелобольных пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, утверждают британские ученые.

По данным исследователей, включение дексаметазона в курс лечения снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на ИВЛ и на 20% - пациентов на ЭКМО.

Клинические испытания дексаметазона при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией - часть масштабных усилий, предпринимаемых по всему миру для определения наиболее эффективных препаратов из уже существующих для лечения Covid-19.

По оценкам исследователей, если бы дексаметазон применялся при лечении "тяжелых" пациентов с самого начала пандемии, то в Британии можно было бы спасти до 5 тысяч тысяч жизней.

Препарат недорогой, поэтому его эффективность в борьбе за жизнь коронавирусных пациентов особенно актуальна для небогатых стран с большим числом заболевших.

Согласно статистике, 19 из 20 пациентов с коронавирусной инфекцией не нуждаются в госпитализации. Большая часть госпитализированных идет на поправку, и только небольшая часть пациентов нуждается в вентиляции легких или кислородной терапии.

Как следует из заявления ученых, именно в лечении тяжелобольных дексаметазон демонстрирует значительную эффективность.

Большой прорыв

Дексаметазон уже используется при различных воспалительных процессах. Ученые выяснили, что препарат способен помочь минимизировать урон для организма от гиперактивации иммунитета при борьбе с коронавирусом.

Гиперактивация иммунитета опасна тем, что вызывает "цитокиновый шторм", который может привести к летальному исходу.

В клинических испытаниях препарата, которые проводились под руководством исследователей из Оксфордского университета, около 2 тысяч пациентов в стационарах получали в рамках курса лечения дексаметазон.

Результаты их лечения сравнили с результатами лечения еще 4 тысяч пациентов, которым дексаметазон назначен не был.

Выяснилось, что для пациентов на ИВЛ риск летального исхода при применении дексаметазона снижался с 40 до 28%, для пациентов на ЭКМО - с 25 до 20%.

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption Препарат может помочь больным, находящимся в отделениях реанимации

Руководитель группы исследователей из Оксфордского университета, профессор Питер Хорби говорит, что дексаметазон показал значительную эффективность: "Пока это единственный препарат, который помог значительно снизить риск летального исхода. Это большой прорыв".

Один из ведущих исследователей, профессор Мартин Ландрэй уточняет, что из восьми пациентов на ИВЛ можно спасти одного благодаря дексаметазону, и одного из 20-25 пациентов на кислородной терапии.

“Курс рассчитан на 10 дней лечения и обходится в 5 фунтов стерлингов (около 430 рублей) на одного пациента. Чтобы спасти одну жизнь, потребуется в среднем 35 фунтов стерлингов. Это лекарство, которое доступно по всему миру”, - говорит Мартин Ландрэй.

По словам ученого, уже сейчас следует незамедлительно назначать дексаметазон тяжелым пациентам. Для лечения легкой формы заболевания применять его смысла нет, отмечает эксперт.

По словам Мартина Ландрэя, пациентам со слабыми симптомами Covid-19 дексаметазон не помогает. Он нужен тем, кто испытывает проблемы с дыханием.

Испытания уже существующих препаратов для лечения Covid-19 проводятся с марта. В том числе тестирование проходил препарат против малярии - гидроксихлорохин. От его использования было решено отказаться из опасений, что он повышает риск смерти и может провоцировать развитие болезней сердца.

Еще один препарат, проходивший испытания - ремдесивир - противовирусный препарат, который, как предполагается, сокращает время лечения пациентов с Covid-19 и помогает им быстрее восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

АНАЛИЗ

Фергюс Уолш, корреспондент Би-би-си по вопросам медицины

Первый препарат с доказанной эффективностью в борьбе с Covid-19 - это не какой-то новый и дорогой препарат. Это старый, дешевый глюкокортикостероид.

И здесь есть чему порадоваться, потому что это означает, что пациенты по всему миру прямо сейчас могут воспользоваться преимуществами этого препарата. Именно поэтому главные результаты клинических испытаний были обнародованы незамедлительно.

Дексаметазон используется с начала 1960-х годов для лечения различных состояний, в том числе при ревматоидном артрите и астме. Приблизительно половина пациентов с Covid-19, нуждающихся в вентиляции легких, не выживает. Поэтому снижение риска летального исхода на 33% имеет огромное значение.

В реанимации препарат назначают внутривенно, менее тяжелые пациенты принимают его в таблетках. Еще один препарат, эффективность которого была доказана при лечении пациентов с Covid-19, - ремдесивир, противовирусный препарат, который ранее использовался для лечения лихорадки Эбола.

Ремдесивир продемонстрировал эффективность, сократив сроки проявления симптомов заболевания с 15 дней до 11. Однако никаких данных, доказывающих эффективность этого препарата для снижения смертности, нет.

В отличие от дексаметазона, ремдесивир - новый препарат, с ограниченным кругом поставщиков, а цена на него еще не объявлена.