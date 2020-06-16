На границе Индии и Китая впервые за 45 лет погибли солдаты. Выстрелов никто не слышал

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Инцидент произошел на линии фактического контроля, которая заменяет в регионе границу между Индией и Китаем

Офицер и двое солдат индийской армии погибли в стычке с китайскими военными в районе долины Галван в провинции Ладакх по соседству с Кашмиром, сообщают индийские СМИ.

Это первая за много лет гибель военных на так называемой линии фактического контроля, которая заменяет индийско-китайскую границу в регионе.

При этом источники нескольких индийских СМИ говорят, что выстрелов в округе не слышали, и предполагают, что индийских солдат "забили до смерти".

Официальных подтверждений этой версии нет, но на линии контроля в последние недели часто происходили драки между солдатами.

Выстрелов в районе линии разграничения не звучало уже много лет, и индийская армия настаивает, что их не было и во время нынешней стычки.

В индийских СМИ пишут, что потери в стычке понесли обе стороны, однако китайская армия не признала гибель своих военных, а представитель МИД КНР на брифинге во вторник заявил, что его не информировали и о гибели военнослужащих Индии.

Media playback is unsupported on your device Кашмир: жизнь с обеих сторон военного конфликта

Представители министерств обороны двух стран проводят встречу с целью снизить напряженность, говорится в заявлении индийской армии. Китайская сторона подтвердила, что проводится встреча, и обвинила Индию в нарушении государственной границы.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге во вторник заявил, что индийские военные дважды пересекали линию контроля в понедельник, "провоцируя и нападая на китайский личный состав, что привело к серьезному физическому конфликту".

Ситуация в Кашмире, на части которого претендуют Индия, Пакистан и Китай, в последние годы накаляется. В регионе не прекращаются стычки между военными и вооруженными группировками, но на линии контроля с Китаем военных столкновений не было уже несколько десятков лет. Эта линия была проведена по итогам конфликта 1962 года, в котором Индия потерпела поражение.

В мае Индия и Китай перебросили в пограничный район по несколько тысяч военных, а Дели напомнил о своей позиции, в соответствии с которой Китай оккупировал в этом районе 38 тысяч квадратных километров индийской территории.

Правообладатель иллюстрации Press Information Bureau Image caption В 2017 году причиной конфликта стала дорога.

По итогам переговоров, состоявшихся 6 июня, стороны договорились разрешить ситуацию мирным путем, и военные с обеих сторон стали постепенно покидать свои позиции.

Последнее серьезное столкновение между индийскими и китайскими военными в регионе произошло в 2017 году, когда китайские рабочие пытались проложить дорогу на плато Доклам в нарушение границ Индии и Бутана, в результате индийские военные их прогнали.