Петербуржцы, избитые на "Марше несогласных" 13 лет назад, выиграли в ЕСПЧ

Правообладатель иллюстрации Nikita Kryuchkov/TASS Image caption "Марш несогласных" 15 апреля 2007 года в Петербурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу трех петербуржцев, получивших травмы после силового разгона "Марша несогласных" 15 апреля 2007 года.

Жалобу подали Александр и Наталья Казанцевы, а также Ольга Цепилова. Цепиловой и Казанцеву в качестве компенсации морального ущерба ЕСПЧ присудил компенсацию в 19,5 тысяч евро, жене Казанцева - 4 тысячи евро.

В решении от 16 июня ЕСПЧ указывает, что Россия нарушила 3 (запрет на пытки) и 11 (свобода собраний и объединений) статьи Европейской конвенции о правах человека. Никто из милиционеров не был привлечен к ответственности, а потерпевшие не получили компенсации.

Кроме того, из-за того, что силовики были в шлемах и без опознавательных знаков, не удалось идентифицировать тех из них, кто применил насилие к Казанцевым и Цепиловой, цитирует решение "ОВД-Инфо".

После окончания согласованного с мэрией Петербурга митинга инвалид второй группы Казанцев, которому 13 лет назад было 52 года, был избит, по его словам, одним из бойцов ОМОНа.

Летом того же года Казанцев рассказывал на пресс-конференции, что когда омоновцы стали разгонять собравшихся, он побежал вместе с женой в сквер, "чтобы спастись", а там на него набросился омоновец, ударом в грудь сбил с ног и затем продолжал избивать ногами.

После медицинского освидетельствования у Казанцева были зафиксированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, повреждение легких и обширная гематома верхних конечностей, писало издание "ЗакС.Ру".

Цепилова же рассказывала, что 15 апреля 2007 года во время разгона "Марша несогласных" получила несколько ударов в голову, у нее диагностировали переломы носа и скулы и сотрясение мозга. Цепилова - член бюро "Яблока", на тот момент - член исполнительного комитета партии.

"Ольга Цепилова находится в отделении нейрохирургии. Ее так отделали дубинками, что левая половина лица превратилась в месиво", - рассказывал тогда "Коммерсанту" бывший депутат заксобрания Петербурга Сергей Гуляев.

"Для меня выигранное дело в ЕСПЧ - большая неожиданность. Прошло 13 лет. Но для меня, моей семьи, друзей, соратников - это большое событие. Виновные не наказаны, но я и семья Александра Казанцева получили финансовую и моральную компенсацию. И самое главное - репрессивное государство увидит, что люди умеют защищаться, когда их бьют", - заявила Цепилова во вторник

На присужденную компенсацию Казанцев продолжит лечение, сообщила адвокат Ольга Цейтлина (цитаты по сайту "Мемориала").

15 апреля 2007 года акция оппозиции под эгидой коалиции "Другая Россия" проходила одновременно в Москве и Петербурге. В Петербурге было согласованное публичное мероприятие, но после его окончания правоохранительные органы решили, что началась уже несогласованная с властями акция - шествие. ОМОН разогнал как протестующих, так и прохожих.

Стычки начались, когда около 500 демонстрантов двинулись в направлении Смольного, сообщал корреспондент Би-би-си.

Спецподразделения плотно оцепили Пионерскую площадь, на которой проходил митинг, и старались не выпустить его участников на другие улицы. У Витебского вокзала произошло столкновение сотрудников правоохранительных органов с протестующими. Милиция сообщала, что около 120 участников акции протеста будут привлечены к административной ответственности.

В столкновениях с ОМОНом пострадали несколько человек - не только участники акции, но и некоторые прохожие, сообщал тогда корреспондент Би-би-си с места событий.

Жесткие действия милиции в Москве и Петербурге в апреле 2007 года получили резонанс.

В Госдуме решили создать рабочую группу по расследованию ситуации вокруг "Марша несогласных". Инициатором создания группы был независимый депутат Владимир Рыжков. А Дмитрий Песков, занимавший тогда должность заместителя пресс-секретаря президента, высказывался в том духе, что маршей никто бы и не заметил, если бы не излишне жесткие действия правоохранительных органов, писал журнал "Коммерсант Власть".