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Доступное лекарство против коронавируса

В лечении коронавируса произошел важный прорыв; испытания в Оксфордском университете подтвердили способность недорогого препарата дексаметазона снижать риск смерти.

По их расчетам, использование этого доступного лекарства может на 33% снизить риск смерти для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Клинические испытания препарата прошли с участием 6 тыс. человек.

Ожидается, что дексаметазон может уже в ближайшее время стать стандартным препаратом в лечении госпитализированных пациентов с Covid-19 и спасти тысячи жизней.

Российский программист депортирован на родину

Российский программист Станислав Лисов, осужденный в США в конце прошлого года за киберпреступления, депортирован на родину.

Американский суд признал Лисова виновным в краже денег со счетов в американских банках при помощи "трояна" NeverQuest. Россиянин признал вину и получил четыре года тюрьмы, но суд сделал скидку в 15% за примерное поведение и зачел время, проведенное им под стражей. 10 июня его срок закончился. Сотрудники американской иммиграционной службы посадили программиста на вывозной рейс "Аэрофлота".

Репетиции парада на Красной Площади

В Москве и Петербурге пройдут репетиции парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Однако власти самых разных городов и регионов России - от Пскова на западной границе России до Камчатского края на Дальнем Востоке - отказываются от проведения парада или переносят его из-за опасений новой вспышки коронавируса.

Журналисты Би-би-си попытались разобраться, кто принимает эти решения и как к ним относятся в Кремле.

Возвращение Английской премьер-лиги

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В среду после 100-дневного перерыва возобновляются матчи Английской премьер-лиги. До окончания сезона осталось чуть больше месяца - и до 26 июля должны пройти 92 матча.

Матчи пройдут без болельщиков, а перед возобновлением игр в среду пройдут минуты молчания в память жертв пандемии. А на первые 12 игр после рестарта сезона фамилии игроков на футболках заменят слова "Black Lives Matter" - лозунг протестов против расизма.

Турнирную таблицу уверенно возглавляет "Ливерпуль" с отрывом в 25 очков от ближайшего конкурента. Клуб может стать чемпионом досрочно уже в первом туре после возобновления первенства.

Столкновение Китая и Индии: погибшие с обеих сторон

Гибель военных на линии фактического контроля между Индией и Китаем - первое столкновение между двумя ядерными державами за 45 лет. Оно вызвало серьезное беспокойство экспертов.

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Индийские власти говорят о 20 погибших военнослужащих со своей стороны и потерях со стороны Китая. В Пекине отрицают потери, но подтверждают эскалацию.

Кадыров и грузинский телеведущий: что происходит?

Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале отверг слухи о причастности к планам покушения на грузинского журналиста Георгия Габуния.

Габуния привлек внимание россиян в 2019 году, когда в эфире телеканала “Рустави 2” оскорбил президента России Владимира Путина. Тогда Кадыров намекал на то, что журналист может оказаться в опасности: "Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил".

В понедельник грузинские власти рассказали о задержании гражданина России Васамбека Бокова по подозрению в использовании поддельных документов и подготовке заказного убийства. Сам Габуния утверждает, что Боков приехал, чтобы убить его по заказу Кадырова.

Грузинские власти не подтверждают и не отрицают эту версию. Глава Чечни отрицает связь с арестованным.

Трамп против сенсационных книг о своей работе и семье

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Минюст США пытается остановить публикацию книги Джона Болтона, бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности. Выход книги запланирован на 23 июня.

Администрация Трампа считает, что Болтон нарушил свой контракт, а книга может разглашать секретную информацию.

В частности, эксперты ожидают от Болтона подробностей о том, как Трамп ведет внешнюю политику - и о разговорах американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что Болтона могут ждать "очень серьезные уголовные проблемы" в случае выхода книги.

Параллельно издание Daily Beast узнало, что Трамп может попытаться заблокировать выход книги своей племянницы Мэри Трамп.

Издатели обещают, что книга расскажет историю "ужасных семейных травм, деструктивных отношений и трагической комбинации отсутствия заботы и жестокости в отношении детей" в семье Трампов.

Футболист преподал Борису Джонсону урок

Первые полосы британских газет в среду посвящены успеху общественной кампании нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рашфорда. Guardian называет его активизм "политическим мастер-классом". "Рашфорд - Джонсон 1:0", - гласит первая полоса газеты i. "Рашфорда в премьеры!, - требует таблоид Daily Star.

Рашфорд решил использовать свою популярность, чтобы убедить правительство обеспечить талонами на бесплатное питание школьников из малоимущих семей на время летних каникул. Талоны были введены на время карантина, и правительство собиралось прекратить программу с окончанием учебного года.

Призыв 22-летнего спортсмена поддержали депутаты как из правящей Консервативной партии, так и из оппозиции.

В итоге премьер-министр Борис Джонсон во вторник объявил о продлении действия талонов на время каникул. Он позвонил Рашфорду и поблагодарил его за активную позицию.

Рашфорд - уроженец Манчестера и воспитанник “МЮ”. Он рос в малоимущей семье в одном из самых бедных районов города.

Чеченцы против наркоторговцев? Что происходит во Франции

По следам столкновений с участием чеченцев, которые продолжались четыре ночи с пятницы по понедельник в Дижоне на востоке Франции, французская газета Liberation разбирается, действительно ли на видео с места событий можно разглядеть настоящее оружие. Многие из этих видео распространяли французские ультраправые активисты.

Газета приходит к выводу, что в ряде случаев оружие и правда настоящее, хотя были и муляжи. Источник Liberation в полиции утверждает, что "найденные на земле пули оставляют мало сомнений по поводу наличия "калашниковых" в Дижоне".

Столкновения в Дижоне начались после того, как там избили чеченского подростка. Местные чеченцы обвинили в этом наркоторговцев североафриканского происхождения.

Та же Liberation публикует небольшое интервью (платный доступ) с Од Мерлен, специалисткой по чеченской диаспоре из Свободного университета Брюсселя.

По ее словам, в Дижоне живёт всего около 20 чеченцев, однако в город съехались их соотечественники из других регионов Франции и даже из соседних Германии и Бельгии. Мерлен во всем этом видится некий "воинственный перформанс" и попытка утвердить свою "чеченскость" (именно так: tchétchénité).

Отчасти о том же свидетельствует тред в "Твиттере" пользователя Джохара из Нанта:

Пропустить Twitter пост , автор: @djokharo Происходящее в последние дни в Дижоне - это лишь очередной случай, такие происшествия со стычками между чеченцами и различными местными группами уже не редкость, особенно в последнее время. За последние пару месяцев был обстрел в Тулузе, драка в Труа, длится конфликт в Ницце... — Джохар (@djokharo) 15 июня 2020 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от министерства внутренних дел депортировать любых иностранцев, уличенных в участии в этих столкновениях. В город были направлены усиленные подразделения полиции. Со вторника на среду насилия в Дижоне не наблюдалось.

"Путин взял американца в заложники": Washington Post

Редакционная статья газеты Washington Post (требуется подписка) критикует президента Трампа за равнодушие к судьбе американца Пола Уилана, осужденного к 16 годам строгого режима по обвинению в шпионаже.

В статье утверждается, что суд над бывшим морпехом был фарсом, а цель приговора - обмен на одного из россиян, осужденных в США: торговца оружием Виктора Бута или Константина Ярошенка, признанного виновным в наркоторговле.

Washington Post пишет, что в момент, когда американский гражданин был осужден в Москве, Трамп лоббирует возвращение России в "большую семерку". Это идет вразрез не только с исторической практикой, но даже и предыдущими действиями администрации Трампа - так, на арест американского пастора в Турции она ответила санкциями в отношении Анкары.

Во Пскове судят журналистку "Радио Свобода" Светлану Прокопьеву - она обвиняется в оправдании терроризма и может получить до семи лет лишения свободы. Поводом для преследования стала ее статья о взрыве, совершенном 17-летним юношей в здании архангельского ФСБ. Корреспондент Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская рассказывает об уголовном деле против журналистки.

Британец Джефф Коллард провел карантин с пользой - создал модель капитанского мостика из второго сезона "Звездный путь: Следующее поколение". На это ушло 500 часов.

Media playback is unsupported on your device Капитанский мостик из "Звездного пути" за 500 часов

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Павел Феденко.