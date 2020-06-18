Трамп спрашивал, принадлежит ли Финляндия России. Что написал Болтон в скандальных мемуарах?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джон Болтон не считает, что его книге осталась секретная информация

Еще не опубликованная книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона всерьез расстроила Белый дом. Экс-советнику могут быть предъявлены уголовные обвинения, администрация также требует не допустить попадания в магазины уже напечатанного тиража книги.

Сразу несколько американских СМИ сообщили вечером в среду о том, что федеральный суд в Вашингтоне может предъявить бывшему советнику президента США уголовные обвинения в раскрытии государственной тайны. В суд обратилось и министерство юстиции, потребовав от издательства Simon & Schuster и от самого Болтона приостановить публикацию мемуаров бывшего чиновника.

Накануне, во вторник, минюст подал официальный судебный иск, заявив, что выпуск книги Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" должен быть отложен, а рукопись должна пройти дополнительную проверку из-за подозрений, что текст содержит информацию, составляющую государственную тайну.

В иске говорится о том, что Болтон в своей "насчитывающей более 500 страниц книге,... переполненной секретной информацией", грубо нарушил подписанное им обязательство о неразглашении гостайны. По утверждению минюста, рукопись может быть опубликована только после того, как ее содержание будет еще раз изучено в Совете национальной безопасности США.

Болтон согласовывал текст своей книги с Советом национальной безопасности, примерно 27 апреля там пришли к выводу, что все секретные сведения из неё изъяты, говорится в исковом заявлении администрации. Однако в начале мая более высокопоставленный сотрудник Совета посчитал необходимым начать "дополнительную проверку", в результате которой и установил, что засекреченная информация в ней все ещё остаётся. Этого функционера зовут Майкл Эллис, это политический назначенец и бывший помощник конгрессмена-республиканца Девина Нунеса, известного своей лояльностью Трампу.

Тем не менее уже в среду сразу три американских издания - New York Times, Washington Post и Wall Street Journal получили копии скандальных мемуаров, опубликовав собственные изложения книги экс-советника.

Что вспомнил Джон Болтон?

Болтон занимал должность советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, но, как выяснилось, записей и воспоминаний об этом периоде ему хватило на 592 страницы мемуаров.

По утверждению Болтона, президент США не знал, что Великобритания располагает ядерным оружием, и во время встречи с тогдашним премьер-министром страны Терезой Мэй удивленно спросил: "О, так вы ядерная держава?" Он также поинтересовался у Джона Келли, занимавшего тогда пост главы администрации Белого дома, входит ли Финляндия в состав России.

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Вопрос о государственной принадлежности Финляндии президент США задал летом 2018 года, накануне встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. По итогам переговоров Трамп заявил, что говоря о российском вмешательстве в американские выборы, он больше верит президенту РФ, чем собственным разведслужбам.

"Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки", - пишет Болтон.

По утверждению экс-советника, в одном из разговоров с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп предложил, чтобы борьбой с боевиками "Исламского государства" занималась исключительно Россия.

Во время еще одного эпизода, описывающего телефонный разговор между президентами США и РФ, Болтон вспоминил, как Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Это был великолепный пример пропаганды в советском стиле", - считает Болтон, добавляя, что "доводы Путина в основном убедили Трампа".

Кого еще упоминает Болтон?

Бывший советник президента вспоминает о нескольких встречах Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

Во время одного из таких разговоров президент США поддержал идею коллеги о строительстве исправительных лагерей в регионе Синьцзян, населенном уйгурами и мусульманами других этнических групп. Во время еще одних переговоров, в ходе встречи G20 в июне 2019 года, Трамп прямо попросил китайского лидера помочь ему одержать победу на президентских выборах в США.

После того как Си пожаловался, что Китай слишком часто критикуют в США, глава Белого дома заявил, что в этом виноваты представители Демпартии.

"После этого, совершенно неожиданно, он перевел разговор на предстоящие в США выборы, подчеркнув, что экономические возможности Китая могут повлиять на предвыборные кампании, и попросив Си помочь ему выиграть, - утверждает Болтон в своей книге. - Он подчеркнул важную роль фермеров и влияние, которое может оказать на исход выборов увеличение закупок соевых бобов и пшеницы Китаем".

Экс-советник описывает главу Белого дома, как "странного" и "потрясающе несведущего" человека, утверждая, что этими качествами Трампа старались пользоваться лидеры иностранных государств.

Во время встречи в мае 2018 года, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Трампу записку, в которой говорилось о невиновности одной из турецких фирм, против которой из-за нарушения "иранских санкций" вела расследование прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

"После этого Трамп сказал Эрдогану, что он позаботится об этом, - пишет Болтон. - Он объяснил, что прокуроры Южного округа - это не его люди, что они были назначены Обамой, но проблема будет решена, когда их заменят на его людей".

В книге упоминаются еще несколько эпизодов, которые сам Болтон назвал "тревожными". Во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, например, Трамп неожиданно заговорил о Перл-Харборе.

Во время еще одних переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил, что американцы просят его оставаться на посту президента более двух сроков.

Перед встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном Трамп решил завалить его "американскими подарками", включая и товары, подпадающие под введенные США санкции. Уже после встречи с северокорейским лидером он поручил госсекретарю США во время визита в Пхеньян лично вручить Киму копию диска Rocket Man Элтона Джона, подписанную певцом. Трамп назвал так главу КНДР в своем "Твиттере" во время обострения отношений, однако после некоторого потепления начал пытаться убедить окружающих, что это не оскорбление, а наоборот выражение теплоты его чувств. Госсекретарь Майк Помпео так и не смог передать подарок.

Накануне саммита НАТО летом 2018 года глава Белого дома заявил о готовности США окончательно выйти из состава альянса, если европейские страны за полгода не увеличат финансирование военно-политического союза.

"Мы просто уйдём и не будем защищать тех, кто не платит", - говорится в заявлении, которое Трамп лично продиктовал Болтону.

Советник, по его собственным словам, попытался переубедить президента, но тот лишь коротко возразил: "Тебе хочется сделать что-то историческое?"

Что думает Болтон об "Украинагейте"?

Во время слушаний в рамках процесса импичмента в Конгрессе Джон Болтон отказался давать показания в Палате представителей, хотя демократы несколько раз пытались вызвать его.

В своей книге он критикует демократов, утверждая, что весь процесс импичмента был выстроен неверно и Трамп должен был бы покинуть свой пост не из-за скандала, связанного с Украиной, а из-за совокупности внешнеполитических решений.

Экс-советник подтверждает, что президент США действительно искренне считал, что власти Украины действуют против него, и верил в теории заговора, которые распространяли его личный адвокат Руди Джулиани и другие советники.

При этом Болтон подчеркивает, что решение о замораживании военной помощи Киеву для того, чтобы оказать давление на только что избранного президента Владимира Зеленского, "крайне расстроило его" и он был вынужден обратиться с жалобой к главе министерства юстиции и к юридическому советнику Белого дома.

"Я думал, что вся эта ситуация была примером плохой политики, вызывающей вопросы с юридической точки зрения и недопустимой с точки зрения поведения президента", - пишет он.

Что думают о Трампе в Белом доме?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ближайшее окружение Трампа относится к нему скептически, утверждает Болтон

Как утверждает Болтон в своих мемуарах, в Белом доме процветают интриги, а отношения между советниками президента далеки от дружеских. При этом, правда, подробно разбирая действия бывших коллег, экс-советник предпочитает ни словом не упоминать о собственных ошибках и просчетах.

По его мнению, едва ли не все решения Трампа за время президентства были продиктованы стремлением переизбраться на второй срок, а все действия президента его собственные подчиненные воспринимали с изрядной долей скепсиса.

"Учитывая, как он принимает решения, что будет, если мы столкнемся с реальным кризисом, таким, как 11 сентября?" - цитирует экс-советник слова тогдашнего главы администрации Джона Келли.

Ботон пишет, что сразу же после его прихода в Белый дом, тот же генерал Келли счел нужным предупредить его.

"Ты не представляешь, как мне хочется покинуть это место, - упоминаются в книге слова генерала. - Ты скоро поймешь, что это плохое место для работы".

"Он [президент - Би-би-си] задним числом меняет свое мнение о людях, видит заговор под каждым камнем и по-прежнему удивительно несведущ в том, как управлять Белым домом, не говоря уже об огромном федеральном правительстве", - считает Болтон.

Упоминая о переговорах Трампа с Ким Чен Ыном, экс-советник вспоминает, что прямо во время разговора двух лидеров госсекретарь Помпео передал ему короткую записку. "Вот идиот", - якобы написал глава дипломатического ведомства, комментируя слова президента США.

Болтон утверждает, что поведение главы Белого дома уже не изменится. По его словам, во время брифингов по вопросам разведки и национальной безопасности, президент больше говорил сам, а не выслушивал мнение специалистов.

"Это было бесполезно", - сетует в своих мемуарах Джон Болтон.