Фигурантам дела "Сети" в Петербурге запросили шесть и девять лет колонии

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Сторона обвинения запросила для фигурантов дела "Сети" (организация в России признана террористической и запрещена) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова девять и шесть лет колонии общего режима соответственно.

Во Втором западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге начались прения сторон по делу об участии в сообществе "Сеть" 25-летнего программиста Виктора Филинкова и 28-летнего промышленного альпиниста Юлия Бояршинова.

Оба обвиняются по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.

Юлию Бояршинову кроме участия в террористическом сообществе вменяют незаконное хранение 408,9 г дымного пороха (статья 222.1 УК).

Филинков вину не признал, Бояршинов с обвинением согласился.

Прокурор запросил Филинкову девять лишения свободы в колонии общего режима, Бояршинову - .шесть лет колонии общего режима.

Дело Виктора Филинкова (гражданина Казахстана, работавшего в Петербурге высокооплачиваемым программистом) и Юлия Бояршинова (сына петербургских художников, занимавшегося промышленным альпинизмом) рассматривает на выездных заседаниях в Петербурге Второй западный окружной военный суд (базируется в Москве).

Процесс начался в марте 2019 года - после того как заключивший сделку со следствием третий фигурант петербургского дела "Сети" - предприниматель Игорь Шишкин - был осужден на три с половиной года лишения свободы.

Виктор Филинков почти сразу после задержания заявил, что его пытали электрошокером. Бояршинов жаловался на пыточные условия содержания в СИЗО-3 Ленобласти. Их жалобы ожидают рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

Дело "Сети"

Сторона обвинения считает, что Виктор Филинков и Юлий Бояршинов были членами петербургских ячеек "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", которое было создано не поздее 2015 года с целью "свержения власти".

По версии обвинения, "Сеть" объединяла активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, ячейку в Москве и одного участника из Беларуси. Филинков, по версии обвинения, был единственным установленным следствием участником ячейки.

Процесс в Санкт-Петербурге активизировался после того, как суд в Пензе 10 февраля вынес обвинительный приговор семерых обвиняемым по делу о создании террористического сообщества "Сеть" и приговорил их к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.

Никто из фигурантов дела "Сети" в Пензе не признал вины в создании террористического сообщества или участии в нем. Во время слушаний фигуранты дела неоднократно жаловались на пытки и настаивали на том, что организацию "Сеть" выдумали сотрудники ФСБ.