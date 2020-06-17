Захват монастыря в Свердловской области: что известно

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Отрицающий пандемию коронавируса и критикующий государство схиигумен Сергий (Николай Романов) привлек казаков и своих сторонников к охране Среднеуральского женского монастыря. Он заявил, что митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу придется брать монастырь штурмом. Настоятельница монастыря монахиня Варвара покинула обитель.

Монахиня Варвара (Крыгина) покинула монастырь вместе сестрами, так как не разделяет позицию схиигумена Сергия, который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией", сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Сергий выказал непослушание настоятельнице обители, говорится в заявлении, и у него есть время до 26 июня, когда состоится заседание церковного суда, чтобы исправиться. Попытка провести первое заседание суда была в понедельник 15 июня, но, по сообщениям СМИ, схиигумен Сергий там зачитал текст с бумажки, а затем покинул заседание.

"Из дома Матери Божьей никуда не уйду. На сердце спокойно, совесть меня не обличает. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, брать монастырь придется штурмом", - сказал схиигумен во время заседания епархиального суда. Он продолжает проводить обряды экзорцизма, исповедовать и причащать, несмотря на запрет митрополита и заявление епархии о том, что таинства, совершенные им, "незаконны и недействительны".

"Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению и покается. Отмечаем, что сложившуюся ситуацию Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в мирном духе, с христианской любовью в строгом соблюдении канонических правил церкви", - заявили в пресс-службе епархии.

Ранее местные СМИ писали, что схиигумен Сергий привлек казаков для охраны Среднеуральского женского монастыря, который он основал. Отец Сергий не пускает на территорию монастыря ставленника Екатеринбургской епархии протоиерея Георгия Викторова, который приехал исполнять обязанности духовника вместо него, пишет Ura.ru. Отцу Сергию в прошлом месяце запретили исполнять обязанности священника.

По данным Ura.ru, схиигумен Сергий продолжает читать проповеди в монастырском храме, а на территорию периодически наведываются силовики и власти региона. Как пишет издание, о разблокировании монастыря силовыми методами речь пока не идет, оперативники приезжают для общения с казаками по приглашению митрополии и ведут сбор информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле знают о ситуации, но за развитием событий не следят. "Нет, не следят за этой ситуацией. Знаем об этом, но это не вопрос нашей повестки", - сказал Песков.

С чего все началось?

В середине апреля, в разгар эпидемии коронавируса, храмы в Свердловской области пока не закрывали, но патриарх Кирилл призвал не ходить туда даже на Пасху.

Во время проповеди, запись которой появилась в интернете, схиигумен Сергий раскритиковал власти за то, что они запрещают ходить в церковь, и назвал пандемию коронавируса мифом. "Кто посягает на закрытие храмов - да будет проклят он и весь его род", - сказал священнослужитель. Он призвал людей выходить на улицу и ходить в храмы.

В проповеди позже полиция нашла признаки нарушения по новой части 9 статьи 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой информации". Результаты проверки направили в прокуратуру Верхней Пышмы, решения о наказании схиигумена там пока не приняли. Священнику грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

На следующий же день после проповеди Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Священник проигнорировал "неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей", заявили в епархии. Там подчеркнули, что не поддерживают его позицию.

В тот же период патриарх Кирилл ввел ответственность для духовенства за несоблюдение мер по профилактике распространения коронавируса. На тот момент уже в нескольких храмах возникли очаги заражения, многие священнослужители оказались инфицированы. Согласно распоряжению патриарха, за нарушение предписаний, повлекших заражение и смерть человека, священнику грозит церковный суд.

В середине мая после продолжительного нахождения в затворе схиигумен Сергий поздравил верующих с праздником иконы Божией Матери. Видео с поздравлением выложил на YouTube сторонник священника, режиссер Сергей Алиев. Это стало первым выступлением Сергия после запрета на проповеди.

Во втором YouTube-видео он раскритиковал священников, которые не открывают храмы. "Священники, кого вы боитесь, где ваша вера, что вы скажете Христу? Как народу жить без исповеди и причастия? Как вы будете платить налоги?" - вопрошает священник на видео, появившемся на канале некоего Всеволода Могучева. "Служите по-старому, без дезинфекции и протирания. Как может Христос, победитель смерти, передавать смерть?" - задается вопросом схиигумен.

Он предрек физическую и духовную смерть из-за вакцинации от коронавируса и связал ее с чипизацией населения. "Сначала после вакцинации будет исцеление, люди будут восторгаться дьявольской любовью руководства страны, врачей и так далее. Но затем придут мучения и смерть. Не только физическая, но и духовная", - заключил отец Сергий. Он призвал людей выйти на улицы. "Всех не арестуют, отстаивайте свое будущее, голос народа - гнев Божий", - сказал священник.

"Мужика занесло"

После этой речи митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумена Сергия в служении. Ему запретили носить наперсный крест, совершать таинства и требы, возглавлять или сослужить во время литургии, изгонять бесов и постригать в монахи. Его отправили в затвор на территорию Иоанно-Богословского мужского скита, которую запретили покидать без письменного благословения митрополита.

В открытом письме митрополита говорилось, что он не раз беседовал со священником о его проповедях. "Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву", - говорится в письме. Митрополит Кирилл предписал епархиальному суду рассмотреть деятельность схиигумена Сергия.

Сторонники проповедника просили митрополита о помиловании, писал портал 66.ru, но он им отказал. "Все его проповеди - это что мы [переживаем] цифровизацию. Но когда идет проклятие на весь христианский мир - это перебор", - передает издание слова митрополита. "Я его очень люблю, мы с ним очень дружили, но мужика занесло", - заключил он.

Несмотря на запрет на проповедование, в начале июня появилось новое видео "Кто готовит рабство в России", в котором схиигумен Сергий рассуждает о том, что президент Владимир Путин "подписал все документы, касающиеся идентификации личности, биометрии, добровольного согласия на обработку персональных данных".

"Почему в России создается концлагерь, фашистский концлагерь Сатаны? На Нюрнбергском процессе осуждено присвоение номеров как преступление против человечества", - заявил священник в видео, появившемся в группе "Православная Россия" во "ВКонтакте". Он призвал всех россиян писать в ФСБ, прокуратуру, полицию, Следственный комитет заявления о привлечении к ответственности Путина, а также премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, депутатов, членов Совета Федерации и всех, кто якобы участвовал во внедрении цифровой идентификации граждан.

Схиигумен Сергий отказался исполнять наложенные на него ограничения. "Вам осталось только обратиться к врачам и отрезать мой язык... Вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией", - заявил в конце прошлой недели в обращении к патриарху Кириллу отец Сергий. Заявление он делает на фоне портретов Иосифа Сталина, старца Кирилла Павлова и патриарха Алексия II. Самого патриарха Кирилла схиигумен предложил отправить в лепрозорий.

Раскол в екатеринбургской митрополии обострился после ситуации с постройкой храма Святой Екатерины, из-за которого год назад в городе были митинги, пишет Ura.ru со ссылкой на источник из окружения митрополита Екатеринбургского Кирилла. Сторонники схиигумена якобы были недовольны тем, как легко Церковь отказалась от строительства храма.

"После этого у группы радикально верующих появился повод говорить о соглашательской позиции Церкви, призывать к более жесткому отстаиванию православных ценностей и места религии в жизни россиян", - сказал собеседник издания. По его словам, большее количество сторонников могло подтолкнуть схиигумена Сергия к более агрессивным действиям, в том числе отказу монастыря принимать настоятеля, назначенного митрополитом Кириллом.

Кто такой схиигумен Сергий

Отец Сергий - основатель Среднеуральского женского монастыря. В 1980-х годах он служил в милиции, затем был несколько раз был судим, пишет издание Znak.com, в том числе за убийство, кражи и грабеж. Он провёл в колонии в сумме около 13 лет. После освобождения он стал участвовать в строительстве храмового комплекса в урочище Ганина Яма, стал его первым настоятелем. После этого он возводил женский монастырь в Среднеуральске.

Схиигумен Сергий является духовником нескольких известных личностей, в частности, депутата Натальи Поклонской (СМИ писали, что они будто бы разорвали отношения), хоккеиста Павла Дацюка. Свердловские СМИ пишут также, что он якобы был и духовником покойного вора в законе, "смотрящего" за Свердловской областью Тимура Свердловского.

В 2019 году в опубликованной в интернете проповеди отец Сергий осудил Екатеринбургскую епархию за то, что она не увидела ничего плохого в работе уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Также он выступал с критикой в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии и с антисемитскими проповедями.

После стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке в Москве в декабре прошлого года священник заявил, что из России придет антихрист, который будет двойником Владимира Путина. "Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет, с силиконовым лицом, маской Владимира Путина", - заявил он.

В начале этого года священник заявлял о планах построить на территории Среднеуральского женского монастыря самый крупный православный храм в мире - собор Софии Премудрости Божией, рассчитанный на одновременное присутствие 37 тысяч человек. Стройка будет вестись "всем миром", заявила глава исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева. Имена жертвователей так и не были названы. При этом в пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что информации о планах по строительству такого храма у них нет.

Отец Сергий контролирует три крупных православных обители в Свердловской области общей площадью более 100 гектаров, пишет издание Znak.com. Некоторые земли оформлены в собственность или в аренду епархии, но в большинстве случаев участки либо не поставлены на кадастровый учет, либо на них не зарегистрированы права собственности, пишет издание.

В контролируемое священником хозяйство, предположительно, входят не только религиозные сооружения, но и жилые дома, сельскохозяйственные объекты и промышленные постройки. В Свердловской области возникает "своеобразный Ватикан", пишет издание, ссылаясь на слова Ильи Шуманова из "Трансперенси Интернешнл". "Причем, как показывают последние события, РПЦ не контролирует это микрогосударство, первым после Бога в нем является отец Сергий, борющийся с "сатанинской властью" и "жидовским игом", - подчеркивает Шуманов.